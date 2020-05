Přepracovaný Fiat Tipo odhalen únikem v další verzi, za málo chce nabídnout víc před 5 hodinami | Petr Prokopec

Italové se na své poměry neobvykle rozhodli jít s proudem a své vozy osobní vozy vzdálit o trochu více od země. Fiat Tip nebude výjimkou, crossová verze dorazí s faceliftem.

Před několika málo týdny začaly světem kolovat snímky omlazeného Fiatu Tipo, jenž se měly na internet dostat bez zapříčinění automobilky. Fanouškům značky rázem začal stoupat tep, neboť vůz na snímcích působil opravdu přitažlivým dojmem. Bohužel však záhy přišla ledová sprcha, neboť se začalo mluvit o podvrhu. A jakkoliv reálný model jsme ještě neviděli, a existuje tedy naděje, že se věci obrátí směrem k lepšímu, aktuálně tu máme nový únik. A ten naznačuje, že realita možná tak růžová být skutečně nemusí.

Z nového snímku exteriéru je patrné, že Tipo se nejspíše jen v určité verzi dočká ochranného krytu podvozku pod motorem. To by naznačovalo, že Fiat hodlá v tomto případě jít populárním crossoverovým směrem. Zároveň by ale měl nadále cílit i na sportovní stránku. Vůz by proto i nadále měl být k mání jako provedení Sport, které by znovu počítalo s agresivnějšími nárazníky, výraznějšími bočními prahy a většími litými koly.

Pokud si přitom uvědomíme, že off-roadový vzhled se snaží svým běžným osobním vozům dodat většina automobilek, pak vlastně krok Fiatu není nikterak překvapivý. Verze, která se nejspíše pochlubí přídomkem Cross, přitom kromě ochranného plátu disponuje také přepracovanou čelní maskou, kde se již neobjevuje logo Fiatu, nýbrž pouze název automobilky. I v tomto případě jde o soudobou módu, jakkoliv většina výrobců tímto způsobem zdobí svá auta pouze vzadu.

Přesunout se můžeme dovnitř, kde se ukázal přepracovaný přístrojový štít. Analogová verze je minulostí, místo ní mohou zákazníci očekávat digitální verzi podobnou té, která se objevila v novém Fiatu 500e. Dále dorazila také nová centrální obrazovka, na které již nenajdete klasické ovládání hlasitosti audio systému. Tím Fiat asi příliš lidí nepotěší, přeci jen výrobci v poslední době zjistili, že plná digitalizace a přesun na dotykové ovládání nejsou zákazníkům příliš po chuti.

Finální zmínku pak věnujeme prostoru pod kapotou, kam by se mimo jiné mělo nastěhovat nové hybridní ústrojí složené z litrového tříválce, 12voltového elektromotoru a lithium-iontových baterií. Tato pohonná jednotka by přitom měla vůči konvenční jednotce zredukovat emise a tedy i úsporu o 30 procent, k takovému poklesu ale pravděpodobně dojde pouze v laboratořích. Na reálné silnici bude záviset hlavně na tom, zda se podřídíte vozu nebo on vašemu jízdnímu stylu.

Kdy přesně se faceliftované Tipo ukáže, není aktuálně jisté. Nicméně skutečnost, že vůz je evidentně již vyráběn ve zkušební várce, jen naznačuje, že premiéra je nedaleko. Ve výsledku tedy nejspíše bude záležet na tom, jak rychle se Itálie vrátí po koronavirové krizi do normálu. Byť Tipo se v této zemi vyrábět nebude (stejně jako dosavadní provedení totiž bude sjíždět z montážních linek v Turecku), jistě se bude jednat o jedno z hlavních odbytišť. Zejména tam se tedy mohou těšit na zachování příznivých dosavadních cen, za které vůz nabídne nový vzhled, techniku i dosud nedostupné varianty.

Omlazený Fiat Tipo zjevně dorazí i v pseudo-terénní verzi Cross

Zdroj: Piedi Pesanti@Facebook

Petr Prokopec