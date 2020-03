Volvo svolává přes 760 tisíc aut kvůli selhání systému, který jej dělá tím, čím je 20.3.2020 | Petr Prokopec

Je ironií osudu, že značka, která si potrpí na bezpečnosti svých aut, svolává do servisů úplně všechny vozy vyrobené od roku 2018 právě kvůli selhání bezpečnostního systému.

Volvo je všeobecně považováno za výrobce nejbezpečnějších aut na světě. Švédové za to vděčí dlouholetým snahám a prvenstvím v této oblasti, přičemž za poslední roky přišli hlavně se systémy autonomního brzdění. Tím se nicméně přesunuli z pole mechanického na pole elektrické, kde již jejich kroky zjevně nejsou tak jisté. A právě proto je nyní čeká svolávací akce, jaká v historii firmy nemá obdoby. Zpět do servisů totiž musí všechna auta vyrobená od začátku roku 2019.

Za vším stojí test dánské organizace FDM, jenž kontroluje dění na tamních silnicích. Jako taková si v závěru loňského roku vzala na paškál Volvo XC60, u kterého chtěla otestovat systém autonomních brzdy. Přitom však zjistila chybu v softwaru, kvůli které „vůz při jízdě směrem k speciálnímu testovacímu polštáři neaktivuje automaticky brzdy, jak by měl a jak se od něj v takové chvíli očekává“. To již potvrdila i samotná automobilka, dle které software nepracuje s hardwarem předpokládaným způsobem.

Jak jsme již zmínili, problém se týká naprosto všech aut a všech modelů, jenž byly vyrobeny v období od 7. listopadu 2018 do 11. března 2020. Celkově jde o 736 430 aut, z čehož 121 605 kusů připadá na americký trh. Automobilka přitom dodává, že momentálně neeviduje žádný incident či zranění, jenž by s problematickým softwarem mohlo souviset. Ovšem přiznává, že systém jednoduše nezvládá detekovat jak osoby, tak různé překážky, které se nachází před vozem.

Pokud jste tedy vlastníkem švédského vozu, čekejte v brzké době výzvu k návštěvě servisu. Volvo nicméně s bezplatným upgradem začne až 1. května, což znamená, že do té doby je třeba věnovat řízení zvýšenou opatrnost. Zvláště pokud jste na bezpečnostní technologii spoléhali více, než je doporučováno.

Lze přitom jen dodat, že zrovna tento příklad jen dokazuje, proč lze navyšování konektivity do jisté míry vítat s otevřenou náručí. Pokud by totiž Volva byla připojena konstantně na internet, značce by víceméně jen stačilo v jeden den provést update software a ten druhý by již bylo po problému. Na druhou stranu je však nutné ocenit, že se k celé záležitosti staví čelem a netváří se, že problém neexistuje.

Petr Prokopec