Prestižní německé automobilky prokazují svůj závazek elektromobilitě skutečně zvláštně

Skoro neuplyne týden, aby se některá z německých automobilek neozvala s tím, že bezmezně věří elektromobilitě a co všechno pro to dělá. Současně ale Audi, BMW a nyní i Mercedes opouští Formuli E.

Historie automobilových závodů se začala psát prakticky ve chvíli, kdy Karl Benz přišel se svou motorizovanou tříkolkou. Zpočátku šlo přitom o soukromníků či privátních týmů, posléze se však přidali i samotní výrobci. Ti totiž zjistili, že tímto způsobem k sobě nejen přitáhnou pozornost, ale zároveň mají vhodnou příležitost otestovat nové technologie a materiály. Vlastně jen díky tomu se třeba takový karbon dostal i do mnoha mainstreamových aut.

Ve výsledku tedy bylo zcela logické, když se jedna po druhé začaly automobilky hlásit do šampionátu Formule E. Koneckonců dle názorů jejich vedoucích manažerů jde o pohon budoucnosti, který má vyhovovat naprosto všem. Pokud by přitom bezproblémově fungoval na závodních tratích, kde je jeho potenciál šponován na maximum, pak je jisté, že by nedošlo na jeho selhání ani na veřejných silnicích. Poslední kroky výrobců však naznačují, že nebude vše až tak dokonale zelené, jak se může zdát.

V prosinci loňského roku totiž oznámilo Audi i BMW, že na konci letošní sezóny šampionát Formule E opouští. Nyní se k nim přidává i Mercedes-Benz, který přitom před několika málo dny vyhrál Pohár konstruktérů, stejně jako se jeho jezdec Nick de Vries stal mistrem světa. Pro značku šlo navíc o druhý ročník, její trajektorie byla tedy neuvěřitelná. Nicméně ani to ji nebrání v razantním kroku, za nímž stojí „nové strategie“. Značka chce totiž urychlit elektrifikaci v rámci osobních aut, a proto jí na závodní aktivity nezbývají kapacity. Že něco takového nedává z technického pohledu velký smysl, asi nemusíme dodávat.

Marketingové hledisko je ale samozřejmě jinou věcí. Šampionát Formule E se netěší takové pozornosti publika, jako je tomu v případě Formule 1, navíc neukazuje elektrická auta v až tak dobrém světle. Stačí si jen uvědomit, že baterie o kapacitě 54 kWh mají vystačit pouze na 45 minut jízdy. Něčím takovým asi jen stěží ohromíte zákazníky, kteří se právě dojezdu obávají nejvíce.

V tomto ohledu lze samozřejmě podotknout, že ani se spalovacími závodními speciály není spojena zrovna excelentní spotřeba. Takové monoposty F1 totiž na jednu velkou cenu potřebují 100 kilogramů paliva, což opravdu není málo. Nicméně je třeba si uvědomit, že jejich závod je o poznání delší. A co více, během několika málo sekund mají nádrž plnou, a mohou pokračovat. I kdyby ovšem u elektrických monopostů došlo na výměnu baterií, ta zabere mnohem delší čas. A poté stále můžete závodit jen po omezenou dobu.

Zrovna tuto část negativní image by se v rámci elektrického šampionátu mohlo povést zvrátit v příštím roce, zavedeny totiž budou vůbec poprvé zastávky, při nichž bude umožněno dobíjení výkonem až 800 kW - to aby pomalu vedle závodních tratí začali stavět elektrárny. Znovu se nicméně ukazuje, kterak závody posouvají technologický vývoj dále, hned tři prestižní německé automobilky u toho ale již nebudou. To je vskutku zvláštní způsob závazku pohonu, který nám chtějí vnutit jako jediný. Však když mu zjevně příliš nevěří na závodních tratích, proč bychom mu my měli věřit na silnicích?

