„Převratný” nový Jaguar vypadá otřesně nejen zvenčí. Poprvé ukázal interiér a je to hrůza jako z Kie
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Nic proti Korejcům, v obyčejných autech pro mainstreamové publikum to nutně není problém. Tady se ale bavíme o luxusním GT za miliony, od takového auta prostě čekáte víc. Britové jako by chtěli skončit, ale báli se to prostě udělat, ostatně ani nemají žádný plán B.
Letos v září se Jaguar hodlá pochlubit svým převratným novým modelem, produkční verzí konceptu Type 00, která prozatím nese označení GT. Oproti studii dostane dva páry bočních dveří místo jednoho, vizuálně má však nadále odpovídat rukopisu dnes již bývalého firemního šéfdesignéra Gerryho McGoverna. To nám zrovna jako šťastný krok nepřijde, neboť za atraktivní bude novinku považovat málokdo. Pro značku jde ale o ten nejmenší ze všech problémů, do kterých se řítí.
Provozní ředitel značky Rawdon Glover totiž v rozhovoru pro Motor1 potvrdil, že budoucnost značky je spojena jen a pouze s elektrickým pohonem. „Jaguar bude výhradně elektrický. Nepracujeme na ničem jiném,“ uvedl. Britové tedy skutečně vše sází na jedinou kartu, což záhy potvrdil odpovědí na otázku, zda firma má nějaký plán B. Nemají, všechna vajíčka jsou v jednom košíku a vylíhnout by se z nich měly také další, designově i technologicky podobné budoucí novinky značky. Dojde na ně ovšem? Nevsadili bychom si na to ani penny.
„Průměrná cena v Evropě bude přes 130 tisíc Eur (cca 3,2 milionu Kč),“ potvrdil dále Glover to, co se už nějakou chvíli šušká. Tedy že Jaguar zamíří na trhu o patro výš, aby namísto Audi, BMW či Mercedesu konkuroval Porsche či Bentley. Zrovna problémy obou těchto automobilek by přitom pro Brity měly být varováním. Zejména osud elektrického Taycany je výmluvný - ten měl odstartovat budoucnost značky spojenou téměř jen s elektrickým pohonem, jde ale o takové prodejní fiasko, že automobilka celou revoluci odpískala.
Přitom Taycan nebyl ve špatné pozici. Stojí za ním úspěšná značka s loajální klientelou, která dlouhodobě okupuje čela anket zaměřených na kvalitu a spolehlivost. Po stránce designové pak alespoň nepřipomíná parník, dokonce působí lehčeji než spalovací Panamera (ač lehčí není). S interiérem je to horší, ale technika je v pořádku, jízdní zážitek není žádná tragédie a dynamika je na úrovni, však ve vrcholné verzi Turbo GT disponuje vůz až 1 034 kobylami. Přesto ho lidé nechtějí, po úvodní vlně zájmu skoro vůbec.
Jaguar je oproti tomu vnímán jako kvalitativně jedna z nejhorších, pokud ne úplně nejhorší prémiová značka. Právě to byl jeden z důvodů, proč začaly Britům rychle klesat prodeje. Pomalu největší kritika přitom mířila za elektrickou prvotinou značky, modelem I-Pace. Na toto SUV se ovšem dalo dívat jak zvenčí, tak zevnitř. Neslo se totiž ještě v duchu stylu Iana Calluma, který podobný design dodal také spalovacím SUV, sedanům i kupé F-Type.
Suma sumárum tu tedy na jedné straně máme Porsche, které ovšem nezabodovalo ani přes líbivý design, relativně příznivé ceny (základní Taycan startuje na 2,6 milionu Kč a ojetiny už stojí i pod milion - ani ty nefrčí) či skoro až legendární spolehlivost. Na té druhé je pak Jaguar, jehož vztah se zákazníky tak pozitivní není. Ty nejvěrnější navíc vyděsila snaha značky o změnu firemní identity, neboť nový styl se nese v duchu „woke“ kultury. A na tu v současné době zejména movitá klientela není zvědavá.
Dost možná finální hřebíček do rakve značky se ovšem objevil až nyní. Jaguar totiž pozval některá média a influencery, aby se svezli v prototypu elektrické novinky. Zvenčí byla potažena ochrannou fólií, uvnitř však kompletní maskování zůstat nemohlo. Naplno se tak ukázal volant a sloupek řízení, které - jak můžete vidět níže na snímcích z Instagramu jednoho z oněch influencerů- svým způsobem ladí s exteriérem. Což ovšem znamená, že působí stejně otřesně, je jako koncept budoucnosti, který si designéři představovali někdy v 80. letech minulého století, a jež nikdy nenastala.
Nejde ale jen o vzhled, jsou tu i tuctové materiály, vnitřek připomíná kabinu Kie EV9 a dalších tuctovějších aut. Jaguar ke všemu nepochopil vůbec nic a nepoučil se aspoň jedné obvyklé chyby ostatních. V případě ovládání totiž nesází na klasická tlačítka, nýbrž volant osadil dotykovými ploškami s haptickou odezvou. Něco takového je další děs a hrůza, kterou s jasným vysvětlením opustilo už i Ferrari.
„Před pěti či šesti lety přestal obchodní model Jaguaru fungovat. Značka nebyla zisková, nerostla a její cílová skupina stárla. Jaguar tak stále více upadal v zapomnění. Lidé pak sice s automobilkou byli nadále propojeni na velmi emotivní bázi, jenže nemilovali auta z posledních let. Místo toho poukazovali na to, co jsme udělali před 30, 40, 50 roky,“ dodává Glover k nutné změně.
Budiž, něco se možná změnit muselo, ale posun tímto směrem? To je jako vzít člověka, který měsíc nejedl, a nacpat do něj pečenou kachnu. Je to pokus o záchranu, který ho zabije. Také Jaguar to ve snaze něco udělat přehnal. Glovera sice těší, že změna firemní identity a koncept Type 00 se staly po celé tři dny nejdiskutovanější záležitostí internetu, jenže tomu nebylo v dobrém. Místo toho i věrní zákazníci zmiňovali, že tohle již není značka pro ně. A nově příchozích bylo minimum, pokud vůbec takoví existovali. Aktuální pohled na interiér pak děsí i je a my se nedivíme, tady opravdu není z čeho brát.
Koncept Type 00 zatím mnoho nadšení nevzbudil. A jeho produkční verze na tom není o mnoho lépe, bizarní vnější design nakonec může tou nejméně problematickou stránkou, podívejte se na víc sami níže. Foto: Jaguar
Zdroj: Motor1, The Intercooler@Youtube, Sidewalk Hustle@Instagram
