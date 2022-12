Převratný stroj dokáže trvale opravit díry v silnicích během pár minut, navíc levně, dostane se i k poslední skulině před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Velocity, tiskové materiály

Na první pohled se může zdát, že jde jen o další ze strojů schopných krátkodobých oprav, které ve skutečnosti mnoho neřeší. Možná nepůsobí elegantně, řešení záplatování silnic od firmy Velocity nás má však děr na cestách zbavovat levně, rychle a trvale.

Ředitelství silnic a dálnic nemá v Česku zrovna lichotivou pověst. Na jedné straně je zatíženo mnoha korupčními skandály, na druhé pak tempem, které nelze označit ani za hlemýždí, aniž bychom urazili ony hlemýždě. Vrcholem byl ostatně v tomto ohledu rok 2018, kdy bylo postaveno jen 3,8 kilometru nových dálnic. Ve finále tak není překvapivé, že běžné opravy zaberou dlouhé týdny či dokonce měsíce, přičemž daňové poplatníky vyjdou na miliony korun. Lepší a levnější řešení ale existují.

Přenést se nyní můžeme do Velké Británie, která v mnohém právě Česko připomíná. Také tamní silnice patří mezi ty nejvíce kritizované, děr je v nich hlavně po zimě více než v ementálu. S tím nicméně britská správa silnic bojuje daleko úspěšněji než tuzemské ŘSD. V minulosti jsme totiž již psali o revolučním stoji Pothole Pro od společnosti JCB, jenž dokáže vozovku opravit v řádu minut. V jeho prospěch nicméně nehovoří pouze rychlejší čas, ale také snížení nákladů. Není nicméně jediným, který používají.

Cestu ukazuje také firma Velocity, její řešení zvané Patching (česky prostě záplatování) sice není tak elegantní, to ale ve výsledu motoristům vadit nebude. Podstatné je, že s jeho pomocí se opravy zvládnou rovněž bleskurychle. Jakmile totiž stroj s dvou- či tříčlennou posádkou dorazí na místo, je díra s pomocí vzduchu tlačeného skrze hadici očištěna od veškerých kamínků či bláta. Následně je pak vystříkána speciální emulzí, která zajistí lepší propojení nového asfaltu s tím původním.

Velocity uvádí, že takto opravená místa nepropouští vodu a je trvalá - poskytuje na ni dokonce 12měsíční záruku. Není navíc třeba složitě plánovat zátarasy či objížďky, stroj se po vlastní ose dopraví na kýženou lokalitu, odkud zase v řádu minut zmizí. Zvládat tak může až 200 oprav za den, což ve srovnání s využitím tradičních metod představuje desetinásobné zlepšení. Náklady spojené s opravou jedné díry přitom klesají z 55 na 16 liber (cca 1 510 a 440 Kč), kromě toho se firma chlubí 90procentním snížením emisí CO2.

Jelikož jde skutečně o podstatné benefity, není až tak překvapivé, že Velocity nestíhá dodávat a musí zvyšovat výrobu. Firma zároveň přišla s novými variantami, které umožňují opravy třeba v odlehlých oblastech či na velmi úzkých vozovkách, kam by se běžné stroje ani nedostaly. Bylo by tedy kýžené, kdyby česká správa zpozorněla. Protože pak by ale bylo nutné zacházet se svěřenými prostředky až příliš efektivně, s nasazením Patchingu v Česku moc nepočítáme.

Britská společnost Velocity se svým strojem na záplatování silnic boduje, náklady na opravdu totiž snižuje na méně než třetinu, zatímco rychlost je navýšena až desetinásobně. Foto: Velocity, tiskové materiály

Zdroj: Velocity

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.