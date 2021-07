Převratný stroj řeší největší neduh českých za pouhých 8 minut, už se dočkal nasazení před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: JCB

S dekádami zkušeností ježdění po českých silnicích není těžké dojít k přesvědčení, dohromady je nedá už nikdy nikdo. Naděje ale umírá poslední, chce se říci po nasazení novinky firmy JCB do akce.

Letošní zima byla na poměry posledních let velmi tuhá a vedle nepříjemných zpráv pro milovníky zimních radovánek - protože podmínek stejně využít nešlo - přinesla nepříjemné zprávy i pro řidiče. Na vozovkách se objevila spousta nových výmolů a ty starší jsou zase o něco větší. A jelikož koronavirus do státní kasy peníze nepřidává, nedá se předpokládat, že by se stav českých silnic výhledově zlepšil.

Situace na britských silnicích bohužel není lepší. Jen za první tři měsíce letošního roku bylo nahlášeno třikrát více pojistných událostí ve spojitosti s poškozením aut stavem silnic a není to málo případů - jejich počet přesahuje 10 tisíc. Vědoma si toho je i firma JCB, která letos přišla s revolučním strojem zvaným Pothole Pro.

Ten má dokázat kompletně opravit díry ve vozovce za méně než 8 minut a kolegové z Autocaru, kteří byli svědky prvního ostrého nasazení v Británii, konstatují, že to skutečně dovede. Je tedy čtyřikrát rychlejší než veškeré dosavadní modely, ať už od této firmy, nebo od konkurence, což je opravdu výrazný posun. Zároveň s rychlostí navíc přichází i levnější opravy a v neposlední řadě i snadnější doprava a tedy s ní spojená logistika.

Pothole Pro jsou vlastně takové tři stroje v jednom. Novinka v prvé fázi pracuje s 600milimetrovou frézou, která se postará nejen o ořez díry, ale také o odstranění zbytkového asfaltu. Následně pak do akce zamíří čistič s 1 200 mm širokým nástavcem, který eliminuje veškerý prach. Díky tomu je vozovka připravena na vylití asfaltem, o který se nicméně již musí postarat jiný stroj.

Položení asfaltové záplaty je nicméně taktéž otázkou minut, i když k němu dochází třeba i manuálně. Ve výsledku tedy Pothole Pro skutečně stojí za nemalými úsporami času i peněz, jak se ukazuje během prvního nasazení. Stroj zvládá opravit i desítky děr za den, pakliže se nachází v oblasti, kterou je možné takto rychle obsloužit. Něco takového bylo dosud nemyslitelné.

Dodejme, že Pothole Pro není levná věc, vychází na 165 000 GBP (cca 5 milionů Kč). S ohledem na rychlost jeho práce a škody, které výmoly umí napáchat, se ale může velmi rychle vyplatit. Snad se jeho nasazení jednoho dne dočkáme i u nás.

JCB Pothole Pro dokáže opravovat díry na vozovce v řádu minut. Šetří tak nejen čas, ale rovněž i náklady, pro Českou republiku by mohl být požehnáním. Foto: JCB

Zdroje: Autocar, JCB

Petr Prokopec