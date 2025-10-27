Prezident GM lituje brzkého konce spalovací vlajkové lodi firmy, nemá pro ni rozumnou náhradu
Petr ProkopecPři poslechu těchto slov se člověk musí pousmát. Co vedení automobilky čekalo? Že jí přinese úspěch, když si klienti něco nebudou moci dál koupit to, co preferují? A místo toho dostanou něco, o co nežádali? Omezení nabídky s argumentací, která je tu na stole, mohlo vést jedině k slzám.
27.10.2025 | Petr Prokopec
Při poslechu těchto slov se člověk musí pousmát. Co vedení automobilky čekalo? Že jí přinese úspěch, když si klienti něco nebudou moci dál koupit to, co preferují? A místo toho dostanou něco, o co nežádali? Omezení nabídky s argumentací, která je tu na stole, mohlo vést jedině k slzám.
Lidé vždy nejvíce docení hodnotu toho, co měli, až ve chvílích, kdy o to přijdou. Jakkoli tedy mnozí třeba na své protějšky nadávají od rána do večera, pomalu hned pár sekund po rozchodu začnou vnímat jejich kvality a následně je vyzdvihovat nade vše. A stinné stránky? Však každý u nás má nějaké chyby a ty je třeba ve jménu lásky odpouštět.
Řešení citových problémů však necháme na jiných, dnes se budeme věnovat tématu nám poněkud bližšímu, pochopitelně automobilové branži. U pozdní lítosti však zůstaneme, neboť v rozhovoru s kolegy z Inside EVs jí projevil prezident koncernu General Motors Mark Reuss. Podle něj Cadillac nikdy neměl ukončit výrobu 5,2metrového sedanu CT6. Ten se v zámoří poprvé ukázal v roce 2016, nicméně už o pouhé čtyři roky později se z montážních linek musel pakovat. Dnes by se prodával jako víno, žádnou rozumnou náhradu za něj ale automobilka nemá.
CT6 měl tu smůlu, že dorazil v době, kdy koncern GM začal podléhat zelené ideologii. Značka Cadillac pak měla být jednou z prvních, které přejdou kompletně na elektrický pohon v co nejkratší době a bez ohledu na cokoli. Proto bylo naplánováno, že továrna Detroit-Hamtramck bude překonvertována pouze na výrobu elektromobilů. Při té příležitosti byla přejmenována na Factory Zero a montážní linky namísto CT6 obsadil Cadillac Celestiq či GMC Hummer EV.
Jenže GM již loni začal léčit svůj zelený zákal benzinovými kapkami. A letos se ho zbavil úplně. Koncern GM i Cadillac se tak vrací ke spalovacímu pohonu, byť s elektromobily zcela nekončí. Protože však zájem o ně skutečně není velký, dochází ve Factory Zero na stále četnější odstávky výroby a s tím spojené propouštění. Že by se ovšem CT6 vrátil do výroby, není příliš pravděpodobné, byť druhá generace existuje - od roku 2023 je vyráběna a prodávána v Číně.
Reuss nyní uvedl, že rozhodnutí skončit tímto modelem v USA bylo velmi těžké, v danou chvíli se mu ale prý jevilo jako nevyhnutelné. Dnes je zdrojem lítosti. CT6 byl totiž chválen pro svou sofistikovanost, v závěru životního cyklu navíc přišel ve verzi CT6-V, která dostala do vínku přeplňovaný 4,2litrový ručně montovaný osmiválec. Ten produkoval 558 koní, jež měl na rozdíl od menšího CT5-V Blackwing na povel jen desetistupňový automat.
CT5 přitom skončí na konci příštího roku a ani v jeho případě Cadillac nechystal novou spalovací generaci. Té se ale nakonec dočkáme, a vůbec by nás nepřekvapilo, kdyby V8 a ruční řazení bylo i napříště zpátky ve hře. Pohled na registrace totiž jen potvrzuje, že Američané jsou po zábavě za volantem za doprovodu jadrného zvukového doprovodu nadále lační. Zvlášť když jsou u toho výrazně nižší sumy, než ty, jaké Cadillac vyžaduje za vrcholné elektromobily.
CT6 navíc není jediným vozem, jehož zaříznutí Reuss lituje. Podle něj neměl nikdy zmizet z nabídky ani původní Chevrolet Bolt, a to přes průšvihy s požáry baterií. Jeho nástupce totiž již nebude klasickým hatchbackem, nýbrž SUV s vyšší cenou. A kvůli tomu nemusí tolik zabodovat. Budiž. Jen se musíme ptát, jak těžké bylo domyslet následky těchto rozhodnutí v době, kdy byla činěna...
V závěru svého životního cyklu se CT6 ukázal s ručně skládaným osmiválcem. Zvlášť ten by dnes byl v USA prodejním hitem, Cadillac ale zařízl bez náhrady celý model po pouhých čtyřech letech na trhu. Foto: Cadillac
Zdroj: Inside EVs
