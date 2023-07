Přichází kocovina po velké party? Prodeje, obrat i zisk Bentley se potápí, v druhém pololetí má být ještě hůř před 7 hodinami | Petr Prokopec

Automobilky v posledních letech dokázaly bez velké snahy prodat vše skoro za jakoukoli cenu, luxusní značky obzvlášť. Ted už i některé z nich začínají pociťovat ekonomickou realitu současného světa, s jejich elektrickými plány to ovšem neotřásá.

Pokud v Praze dorazíte pozdě na domluvenou schůzku, v podstatě stačí, když se vymluvíte na zasekanou dopravu. V té chvíli se na vás nikdo nebude zlobit, spíše můžete počítat s politováním. Zvláště když do placu hodíte příběh o tom, kterak jste někde stáli tak dlouho, až jste se raději rozhodli zaparkovat na zákazu, riskovat odtah a zbytek cesty dojít po vlastních. To již obměkčí srdce i toho největšího nelidy, který vám tak ve finále přislíbí i vyšší výplatu, aby vám nějak vykompenzoval platbu odtahové služby.

Pro prakticky všechny výrobce se v posledních letech staly podobnou výmluvou ekonomické nejistoty a trhliny v dodavatelských řetězcích. Na ně ostatně v nejnovější tiskové zprávě poukazuje i Bentley, které za první letošní pololetí prodalo 7 096 nových vozů, tedy o 302 kusů neboli o 4 procenta méně než ve stejném období loňského roku. Souběžně s tím pak o dvě procenta klesl jak obrat (1,681 miliardy Eur/40,25 miliardy korun), tak i zisk (390 milionů Eur/9,34 miliardy korun).

Pikantní je, že ty samé okolnosti poslaly prodeje a zisky do rekordních výšin, teď se starají o opak. Aby vše bylo dokonale matoucí, šéf automobilky Adrian Hallmark výsledky označil za „pozitivní“, i když u všech podstatných veličin svítí minusové znaménko. Navíc varoval před vývojem ve zbytku roku: „Očekáváme, že situace bude mnohem náročnější,“ řekl.

Možná by stálo za to začít se znovu snažit uhánět zákazníky vším, čím je uhánět lze, tak ale dnes automobilky obvykle neuvažují. Souběžně s výše zmíněným tak Bentley potvrdilo, že nadále zůstává věrné svému plánu, který nejprve pošle k ledu motor W12, než automobilka skoncuje se spalovacími motory jako takovými. To jistě prodeje nakopne...

Britové do elektrifikace celého svého portfolia vráží 3 mld. Eur (71,86 mld. Kč), jenž hodlají investovat v horizontu deseti let. Celá suma navíc nepůjde pouze na vývoj, ale i na úpravy továrny Pyms Lane v Crewe. Bentley totiž nemůže počítat s koncernovými sklady, neboť mateřský Volkswagen má s vývojem nových platforem pro elektromobily značné zpoždění. I proto neustále přistupuje ke spolupráci s čínskými výrobci.

V Říší středu, která je po Americe druhým největším trhem, přitom Bentley meziročně ztratilo hned 7 procent. Vlastně by nás tak ani nepřekvapilo, kdyby po Audi a VW přišla s přelomovým oznámením o spolupráci s Číňany další koncernová značka. Také v tomto případě by to mohlo znamenat skutečnou pohromu - pokud by i Bentley muselo přesednout na čínskou techniku, jaký by poté existoval důvod, abyste dali tomuto výrobci přednost před levnějším čínským originálem?

Slova o složitém zásobování jsou tak vlastně jen přípravou půdy pro budoucí výmluvy, kdy hrozí, že prodeje zamíří ještě více dolů. Velké množství lidí totiž Bentley volilo kvůli dvanáctiválci pod kapotou, ten však končí. Osmiválec pak již není ničím výjimečným, stejně jako hybridní technika nabízená u modelů Flying Spur a Bentayga. Ta nejspíše ani zákazníky moc netáhne, jinak by se Bentley ve zmiňované tiskové zprávě pochlubilo konkrétními čísly.

Takto už jen můžeme dodat, že SUV má na veškerých registracích 44procentní podíl, zatímco na limuzínu připadá 24 procent. O zbývajících dvaatřicet se pak stará dvojice dvoudvířek, tedy Continental GT a GTC. Jediné vzedmutí prodejů je pak spojeno s asijsko-pacifickým regionem a Středním východem, všude jinde však Bentley strádá. A jak zmínil Hallmark, ve druhém pololetí to bude ještě horší. Velká party možná skončila, přichází kocovina. A jen na problémy s dodavateli ji svést nepůjde.

Bentley se letos loučí s dvanáctiválcem, i to pochopitelně vedlo k citelnému ochabnutí zájmu publika. Nově chce totiž značka prodávat už jen osmiválcové či hybridní modely, jenž navíc za pár let vymění za ryzí elektromobily. I když je otázkou, zda při očekávaném dalším pádu prodejů na takový krok opravdu dojde. Foto: Bentley

