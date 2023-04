Příchod „Delfína” od BYD do EU rozdrtil naděje na zlevnění elektromobilů jejich dovozem z Číny před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

Tohle auto je v Číně relativně levné a byť nejde o víc než konkurenta Škody Fabia, za své domácí ceny by v Evropě bodovalo. Jenže za takové sumy tu nebude nabízeno ani omylem, cestou na starý kontinent vůz zdražil takřka dvojnásobně.

Čínská automobilka BYD má našlápnuto k tomu, aby se letos stala vůbec největším výrobcem elektromobilů na světě. Stojí za tím i poměrně nízké ceny jejích bateriových aut, neboť třeba takový Dolphin představený v roce 2021 původně startoval na 96 800 yuanech (cca 301 tisíc Kč). Od té doby sice došlo na jeho zdražení, ovšem ani suma 116 800 CNY (363 tisíc Kč) není optikou u nás běžných cen elektrických vozů vysoká. Konkurenci Škody Fabia takto lze pořídit levněji než mladoboleslavský hatchback osazený atmosférickým litrovým tříválcem.

BYD nyní oznámil, že od června začne čtyřmetrový hatchback s celkem pohledným zevnějškem nabízet také v Evropě. Dané avízo nicméně u zavedených výrobců nezpůsobilo paniku, přestože je jasné, že na tak nízkou cenovou úroveň se nikdo z nich nedostane. Ostatně v tomto ohledu můžeme vzpomenout na nedávný Volkswagen ID.2all, který je předskokanem budoucího elektrického Pola či Škody Fabia. Stát by přitom měl minimálně 600 tisíc korun, tedy dvojnásobek toho, co je třeba dát za „Delfína“.

Při pohledu na čínskou expanzi se ale nikdo neježí, a to kvůli očekávané ceně vozu. Sama automobilka už oznámila, že vůz tu chce prodávat za sumy v rozmezí 30 a 38 tisíc Eur (701 až 888 tisíc Kč). To by možná nebylo špatné na auto střední třídy, ale na konkurenta Fabie? To je k ničemu a dokonale to drtí naděje některých nadšenců do elektromobilů o jejich zlevnění dovozem dostupnějších modelů z Číny. Pokud si navíc uvědomíme přetrvávající předsudky vůči produkci z této části Asie, jsou naděje BYD na úspěch ještě menší.

Proč je tu vůz o tolik dražší? Nad tím se zamýšlí kolega Gustavo Henrique Ruffo, který se kolem elektromobilů točí už nějaký ten pátek. Podle něj roli hraje hned několik faktorů, kdy jedním z nich je doprava. Účet za ni ovšem ve finále bude nicotný, největší část přirážky jde ale na konto větších baterií a evropských regulací. V Číně se totiž Dolphin nabízí s pakety o kapacitě 30,7 či 44,9 kWh. Do Evropy má nicméně dorazit se 64 kWh. BYD navíc vůz upravil podle evropských norem, což bude nakonec nejdražší, a navrch musí při importu do Evropské unie počítat s 10procentním clem. Dále je rovněž ještě třeba přihodit daň z přidané hodnoty, která se v průměru pohybuje okolo 20 procent.

Gustavo mimo to zmiňuje, že Číňany nejspíše poněkud zaskočily zmínky o navýšení celních tarifů, za které horuje třeba šéf Stellantisu Carlos Tavares. Pokud by totiž došlo k posunu z 10 třeba na 25 procent, což je stejná úroveň, jakou evropští výrobci musí platit v Číně, rázem by asijské elektromobily byly stejně drahé jako ty evropské. Takto BYD prostor k nižším cenám přece jen má, ale nevyužívá ho, možná záměrně. Číňanům o aktuální prodeje jít nemusí, v podstatě jim totiž stačí počkat pár let, než evropští výrobci ještě více přesednou na elektromobilitu. Poté mohou začít nabízet svá auta začít nabízet opravdu levně a rychleji tak uspět na trhu. Spekulace, jistě, ale smysl dává - úspěšné čínské značky si dnes bez problémů vystačí se svými čínskými prodeji. A zbytku se říká strategie.

Dolphin vypadá docela šik, evropské provedení navíc disponuje přepracovanými nárazníky a větší paket baterií. V důsledku takřka dvojnásobného nárůstu ceny proti své domovině však čínský elektromobil na starém kontinentu nemá reálnou šanci výrazněji bodovat. Foto: BYD

Zdroje: BYD, Auto Evolution

