Přijela další pouť ze Stuttgartu, Mercedes chce asi donutit zákazníky koupit si nové auto každý rok

Některé nové Mercedesy v posledních letech zvedají obočí. A tento je dalším z nich. Při jeho spatření vás napadnou slova jako kýč, pouť nebo nedodělaný prototyp. Od automobilky to ale nakonec může být záměr.

Říká se, že věk je pouhé číslo, a i v padesáti si tak můžete připadat mladí. Je nicméně třeba počítat s tím, že již máte své zvyklosti, které měníte jen s krajní nevraživostí. Stejně jako nad mnohými novými módními trendy jen nechápavě kroutíte hlavou. Koneckonců si jen stačí vzít za příklad sukni, již v loňském roce vynesla do společnosti celá řada mužských celebrit od Brada Pitta až po Lewise Hamiltona. Letos s ní proto módní návrháři počítají v opravdu široké míře, a to i u méně slavných zákazníků. Nedá se ovšem předpokládat, že by jejich věk šplhal do bůhvíjakých výšin.

Proč takový úvod, ptáte se? Stojí za tím facelift Mercedesu GLS, zvláště pak provedení s logem Maybachu. Tomu třícípá hvězda dodala dvoubarevný lak, který je spojen s přepracovanou čelní maskou. Došlo přitom k jejímu zvětšení, zároveň však u nejluxusnějšího provedení chybí firemní logo. Díky tomu čelní partie působí jaksi nedodělaně, neboť uprostřed vertikálních lamel trůní černý čtverec, za kterým se schovávají senzory asistenčních systémů. Korunu tomu všemu pak dodávají mlhovky, jejichž grafika byla ovlivněna firemních dvojitým „M“.

Dohromady to působí překombinovaně, Maybach GLS tím ale odpovídá aktuálním módním trendům. Nicméně onu sukni můžete po pár měsících klidně vyhodit, v případě nějaké běžnější značky jste pak ani nezasadili svému rozpočtu smrtelnou ránu. Budou tímto způsobem postupovat zákazníci u jednoho z vrcholných Mercedesů? Pokud ano, pak německá automobilka přišla na dokonalý způsob, jak naplnit firemní kasu. Jen tímto způsobem bude muset modernizovat co pár měsíců. Příští rok bude totiž stávající vzhled GLS dokonale „out“.

Je samozřejmě možné, že věci vidíte trochu jinak, ostatně názor na design je vždy individuální záležitostí. Ovšem i tak se zkrátka nemůžeme ubránit pocitu, že Mercedes poněkud zapomněl na to, že jeho zákazníkům je v průměru dost přes 50 let. A pokud byly jeho kroky úmyslné, pak nejspíše touží po ještě intenzivnějším spojování s kolotočáři. Za vrchol elegance totiž nelze považovat ani základní provedení, u kterého je lamel méně a jsou horizontální. V tomto případě však alespoň zůstala v masce zasazena třícípá hvězda a vůz by znovu nevypadal jako nedodělaný prototyp.

Vůbec nejlépe pak zpředu vypadá provedení AMG, které disponuje tradiční maskou zvanou Panamericana. Ovšem i v jejím případě se nejspíše budete zamýšlet nad tím, co si výrobci kompenzují soustavným zvětšováním masky chladiče v době, kdy samotných chladičů je třeba stále méně. Design ale již nechme být a pojďme za dalšími prvky souvisejícími s inovacemi. Jako první musíme zmínit „průhlednou kapotu“, tedy parkovací paket se sadou kamer, jež nemonitorují jen okolí vozu, ale rovněž i prostor přímo před vámi, kam ze sedačky nemáte šanci vidět.

Mercedes přišel také s novým asistenčním systémem pro tažení přívěsů, stejně jako dorazil přepracovaný off-roadový paket ukazující na centrální obrazovce třeba náklony, úhel natočení volantu a podobně. Zmínit můžeme rovněž modernizovaná multimédia MBUX, stejně jako se u standardních verzí objevují některé dekorativní elementy, které byly dříve vyhrazeny pouze verzi Maybach. Sériovou výbavou je přitom u základních modelů sedm sedadel, ta přední jsou u AMG vyhřívaná a klimatizovaná.

Po stránce motorické jsou na výběr varianty GLS 450 4Matic (381 koní), GLS 580 4Matic (517 koní), GLS 350d 4Matic (269 koní) a GLS 450d 4Matic (367 koní). Ve všech případech lze počítat s mild-hybridní technikou přihazující dalších 20 koní. V případě AMG pak systém dodává 22 koní, již napomáhají čtyřlitrovému osmiválci naladěnému na 612 koní. S tímto ústrojím je přitom možné pokořit stovku již za 4,2 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost byla elektronicky omezena na 280 km/h.

S osmiválcem je prodáván i Maybach, a to navzdory názvu GLS 600 4Matic, jenž evokuje spíše přítomnost dvanáctiválcové jednotky. Ta ale již zmizela v propadlišti dějin. Zajímavé pak je, že ačkoli mild-hybridní ústrojí v tomto případě na všechna čtyři kola přeposílá „pouze“ 557 + 22 koní, zrychlení je naprosto identické jako u silnějšího AMG. Na stovku se tedy i v případě nejluxusnější varianty dostanete již za 4,2 s, nejvyšší rychlost ovšem činí 250 km/h.

