Přijela pouť, ale pekelně rychlá: Nejnovější BMW vypadá opravdu podivně, nic lepšího ale v jeho třídě prostě nekoupíte před 2 hodinami | Petr Prokopec

Pravda, musíte si za to také řádně zaplatit, ale pořád je to lepší než nic. Mnichovské kupé, které vypadá jako karikatura mnichovských kupé už ve svém standardním provedení, se dočkalo verze CS. A právě to nyní odhalilo své kompletní specifikace včetně ceny.

O víkendu jsme vám poprvé ukázali nové BMW M2 CS, žasli jsme ale hlavně nad tím, jak bizarně vypadá. Automobilka se jej totiž rozhodla odhalit pouze částečně, neboť k jezeru Como sice přivezla několik exemplářů, detailní specifikaci si nicméně nechala ještě pár dnů pro sebe. Až teď tedy víme vše potřebné od výkonu přes dynamiku a hmotnost až po cenu.

Jak už padlo v sobotu, na auto se dá dívat jako na dar i jako na prokletí. Je to taková poloplná a poloprázdná sklenice - na jednu stranu od dráždí spoustou podivností a technických kompromisů, na tu druhou představuje ve své třídě v podstatě jedinou takovou nabídku. Některé tedy toto auto potěší, jiné méně. A „manuální fundamentalisté” budou patřit k těm druhým.

M2 CS totiž na rozdíl od výchozího kupé nebude k dispozici s ručně řazenou převodovkou, ale pouze s automatem. Dle značky za tím stojí klientela, což ale nezní moc uvěřitelně - na klíčovém trhu kupuje M2 s manuálem polovina lidí, a to si za nu musí připlácet. Navíc je třeba dodat, že auta osazená třemi pedály jsou na trhu obecně výjimečnější a stává z nich velmi rychle ceněné zboží. BMW tak spíše než osmistupňovou skříň - navíc s hydrodynamickým měničem, která je obecně velkým kompromisem - mělo lidem nabídnout šestistupňovou ručně řazenou převodovku, se kterou by hmotnost srazilo ještě níž. A asi by si za auto mohlo účtovat i víc peněz.

Nestalo se ovšem a nepočítáme ani s tím, že by nabídka byla následně rozšířena. Jakkoli nelze vyloučit, že časem se M2 objeví v nějaké limitované edici, která pro změnu nebude k mání s automatem. A její ceny budou vskutku závratné. Takto se startuje „pouze“ na 2 798 900 Kč, tedy o 883 tisíc korun výš, než je tomu u výchozího kupé. V jeho případě přitom třílitrový šestiválec produkuje 480 koní, které míří pouze dozadu a s nimi vůz osazený automatem zvládá zrychlit za rovné 4 sekundy.

Novinka se oproti tomu dočkala navýšení výkonu na 530 koní, její hmotnost ovšem v důsledku rozsáhlého použití karbonu, ze kterého je střecha, litá kola či třeba sedadla a dekory v interiéru, poklesla o 30 kilo. Tomu bychom mohli zatleskat, kdyby ovšem M2 CS stále neměla na kontě hodně vysokých 1 775 kg (dle norem EU). Jakmile ji tedy plně zatížíte, již musíte kontrolovat pohyb 2 125 kilogramů, což je na 4 587 milimetrů dlouhé auto v podstatě pro dva šílené číslo.

Navzdory tomu se ovšem zrychlení na stovku povedlo zlepšit o dvě desetiny, dané mety tedy zvládnete dosáhnout za 3,8 sekundy. Respektive dokonce ještě o chlup lépe, pokud zmáčknete stopky až po úvodním odpichu, kdy auto ujede zhruba 30 centimetrů a již tolik nebojuje s trakcí. Přijde nám, že snaha vecpat metodu známou ze závodů ve sprintu do oficiálních tiskových zpráv je poněkud směšná, onen výrazný nárůst ceny ale BMW zkrátka nějak obhájit potřebuje.

Vyššího výkonu, který vede k maximálce 302 km/h, se značce povedlo dosáhnout jinou mapou řídicí jednotky, která bere v potaz třeba odlišné chladicí a mazací systémy inspirované motorsportem. Tužší jsou také úchyty motoru, stejně jako byla vylepšena odezva plynového pedálu. Kromě toho se ovšem mnichovští podívali i na podvozek, který klesnul k zemi o 8 mm a počítá se specifickou kalibrací pružin a tlumičů. Značka si navíc pohrála i s jednotlivými jízdními režimy.

Trochu smutné je, že navzdory nemalému zvýšení ceny nenajdete karbonové brzdy v základu, místo toho je třeba za ně připlácet dalších 238 472 Kč. Zbytek doplňkové výbavy pak již pomalu nestojí za řeč, povětšinou jde totiž pouze o servisní balíčky. Ovšem i tak jste rázem nad 3 miliony korun, tedy dokonce nad úrovní M4 Competition xDrive, které je větší, má k dispozici stejný výkon a díky pohonu všech kol zvládá stovku za 3,5 sekundy, tedy ještě o chlup rychleji. A byť ani to není žádná krasavice, jako z Minecraftu nevypadá.

Pokud by M2 CS dostala manuál, dynamická propast by pochopitelně byla ještě větší. Jenže to by nadšencům nevadilo, neboť by zkrátka mohli sáhnout po klasickém BMW, na které byli po léta zvyklí - tedy po šestiválcové manuální zadokolce. Nyní jim ale značka dává vybrat mezi dvěma vlastními vozy, kdy jeden sice má pohon 4x4, ovšem vzhledově už tolik nedráždí. Druhý pak sice je zadokolkou, ovšem vidět ho nechcete. Tak co, který vás láká víc?

M2 CS vzhledově opravdu nepřitahuje. V případě techniky je to už lepší, přesto si však myslíme, že značka vynecháním manuálu promarnila příležitost stvořit legendu. Foto: BMW

