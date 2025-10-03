Příklad VW táhne: Americké automobilky prodaly spoustu elektrických aut samy sobě, aby na poslední chvíli ohnuly dotační mechanismy
Petr ProkopecNěkteří hovoří o chytrém objevení skuliny v pravidlech, my bychom to nazvali jednáním na hranici dotačního podvodu. Dotace na elektromobily tu přece nejsou pro to, aby si je výrobci za peníze daňových poplatníků kupovali sami od sebe.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Příklad VW táhne: Americké automobilky prodaly spoustu elektrických aut samy sobě, aby na poslední chvíli ohnuly dotační mechanismy
včera | Petr Prokopec
Někteří hovoří o chytrém objevení skuliny v pravidlech, my bychom to nazvali jednáním na hranici dotačního podvodu. Dotace na elektromobily tu přece nejsou pro to, aby si je výrobci za peníze daňových poplatníků kupovali sami od sebe.
Začátek října 2025 je pro automobilovou Ameriku významným obdobím, neboť přináší jednu podstatnou novinku. Pokud někdo z tamních zákazníků zamíří k dealerovi pro nový vůz a bude si pořizovat elektromobil, bude si jej muset kompletně celý zaplatit ze svého. S koncem září totiž skončily federální dotace ve výši až 7 500 dolarů neboli zhruba 157 tisíc korun na jedno elektrické auto. Takový příspěvek lze považovat za velmi velkorysý, ostatně třeba cenu takového Fordu Mustang Mach-E mohl poslat na 30 tisíc dolarů, tedy asi 621 tisíc korun). A u konkurenčního Chevroletu Equinox ji dokázal dostat i pod tuto metu.
Nedá se říci, že by způsobovalo nějaké žně, o část prodejů se to ale přece jen postaralo. Leckdo by si tak mohl představovat, že začátek října bude znamenat pro elektrická auta ostrý prodejní schod směrem dolů, tak rychle se ale věci měnit nebudou.
Přinejmenším právě prodejci Fordu oválu a značek koncernu GM zatím nemusí truchlit. Jednak IRS, jakási americká americká správa, už dříve upřesnila, že pro vyplácení dotací stačí k nárokování dotace je nutné sepsat smlouvu do 30. září a složit zálohu. V dalších týdnech a měsících tedy mohou být ještě s dotacemi dodávána auta, která zatím fakticky prodána nebyla. Už to je trochu pochybné, ale IRS si to na sebe ušil sám, hoří je to s jinou praktikou.
Jak uvádí freep, automobilky našly skulinu v pravidlech, když zjistily, že je nic neomezuje v tom, aby auta prodaly samy sobě v neomezeném množství a dotaci čerpaly samy. To zřetelně popírá smysl dotací a jsme docela zvědavi, jestli se to ještě nestane předmětem nějakých pří, zatím to ale prochází. A tak je možné s dotovanými cenami počítat třeba i na konci října, v listopadu nebo i příští rok, vše bude záviset jen na skladových zásobách aut „prodaných” předem tímto způsobem.
Ford a GM se tak inspirovaly evropskými automobilkami, zejména pak VW v Německu, který tam podobným způsobem zachází s přerozdělovacími mechanismy EU, aby se vyhnul pokutám. Nedivíme se, že to někteří neshledávají chytrým obejitím pravidel, ale tupým daňovým podvodem, neboť pravidla jen jednoduše nepočítala s tím, že by dotace někdy skončily a automobilky měl důvod něco takového dělat.
Je nyní pochopitelně otázkou, jak moc této možnosti automobilky využily. O tom ale budeme mít bližší povědomí až později, kdy vylezou na povrch prodejní data za další měsíce - ani ta zářijová nemusí být vypovídající, neboť ono složení záloh se v nich ještě neprojeví.
Ford, GM a možná i další mohou touto cestou pochopitelně část lidí zlákat ke koupi, nebude to ale party, po které nepřijde kocovina. V podstatě tím jen posouvají prodeje těchto aut o něco v čase, po vzepětí, které to způsobí, ale přijde o to větší pád.
Možná nejpodstatnější je ale na celé věci fakt, že Ford a GM tím nechtěně potvrdily, kterak bateriový pohon nemá nad tím spalovacím navrch. Pokud by tomu tak bylo, nebyly by zapotřebí žádné dotace a čachry s nimi, zákazníci by po elektromobilech šli z vlastního přesvědčení. Všichni ví, že se to neděje, spousta lidí si spíš „kupuje dotace” než ona auta s vidinou získání něčeho zadarmo - bez dotací a spo. se zájem o elektrické vozy limitně blíží nule.
I takový Ford Mustang Mach-E si Američané budou moci i po 30. září koupit s umělou slevou z peněz všech, kteří elektrická auta nechtějí. Automobilka si s vidinou získání dotací koupila spoustu těchto aut sama od sebe a teď se je bude pokoušet prodat dál. Foto: Ford
Zdroj: Detroit Free Press
Bleskovky
- Ironie osudu: Údajně terénní Kia selhala a zůstala uvíznutá v oblasti, po které je pojmenována
před hodinou
- Mechanik rozebral legendární výkonný motor Toyoty po najetí 668 tisíc km a ukázal, jak vypadá zevnitř
2.10.2025
- Šéf Bugatti ukázal svou soukromou sbírku aut. Je to smečka k pohledání, závidět mu budete jedno každé z nich
30.9.2025
Nové na MotoForum.cz
- Test Honda Forza 750: sportovní maxiskútr včera 12:45
- Na Mandalice se odjely časové tréninky včera 11:23
- V Indonésii bez Ogury 2.10.2025
- Mandalika: Ruedův první mečbol 2.10.2025
- Největší soupeři Valentina Rossiho, Marc Marquez mezi ně nepatří 2.10.2025
Nejčtenější články
- Porsche dál roztleskává zoufalou náplast na neatraktivitu svých elektromobilů, ani tímhle nic nezachrání
3.9.2025
- Honda Civic v novém dorazila do Česka. Cenami vám vyrazí dech, jako BMW už nejen vypadá
3.9.2025
- Kombíky Volva končí bez nástupce, tento je dalším v řadě. Z klasických aut značky zbývá jen poslední mohykán
3.9.2025
- Přelomový Jaguar nachytali při testech, jak si hraje na něco, čím není, bude to jen další hřebíček do jeho rakve
3.9.2025
- BMW dál nesází vše na jednu kartu, do tří let začne svá auta osazovat neobvyklým typem pohonu
3.9.2025
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva