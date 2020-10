Přímo automobilka začala vracet stará auta do stavu, v jakém kdysi opustila továrnu před 2 hodinami | Petr Prokopec

Říká se, že automobilky jsou nejraději, když jsou stará auta po odsloužení nejlepší let sprovozena ze světa a nahrazena novými, na nichž firmy mohou znovu vydělat. Je-li tomu tak, pak o Peugeotu to zjevně neplatí.

Každá automobilka má své fanoušky. Výjimkou není ani Peugeot, ostatně jde o jednu z nejstarších automobilových značek světa. Za více než stoletou historii (první auto postavila v roce 1889) přitom vzniklo velké množství vozů, jenž dodnes zdvihají tep nejen jejím příznivcům. Zub času si nicméně nevybírá a zakousává se do jakýchkoliv aut bez ohledu na jejich vzácnost. Příchod problémů sice lze oddálit správnou péčí či ustájením daného vozu v garáži, ovšem i při té nejlepší péči zkrátka a dobře bude docházet k puchření gumových částí, degradaci laku či korodování karoserie.

Právě z toho důvodu se Peugeot rozhodl spustit nový program, který uvítají právě milovníci starších vozů. Na ty automobilky dlouho nemyslely a maximálně se soustředily na neustálé nahrazování starších vozů novými, v posledních letech ale pochopily, že za současných, často proti zájmu části zákazníků jdoucích změn prostě některé do nových modelů nedostanou a vydělávat mohou i na péči o jejich milované, starší modely.

Takoví lidé si nově mohou nechat zrenovovat svá auta opravdovými specialisty, jejichž práci již mohly obdivovat statisíce či dost možná spíše miliony lidí. Automobilka totiž otevřela veřejnosti restaurátorské dílny v Sochaux. Ta měla dosud na starosti pouze exponáty vystavené v místním muzeu značky Musée de l'Aventure, stejně jako se starala o historické kousky Citroënu. Lidem takříkajíc z ulice však nesloužila.

To vše se nyní mění. Či abychom byli přesní, to vše se začíná měnit. Zlomem bude počátek příštího roku, kdy Francouzi nabídnou dané služby komukoliv, kdo si je bude moci dovolit. Do jisté míry se tak nedají čekat nekonečné fronty před dveřmi, neboť renovace bude jak nákladná, tak hlavně časově zdlouhavá. Jak je totiž patrné ze snímků Peugeotu 205 GTi, který je prvním „účastníkem zájezdu“, vše začíná oholením karoserie až na kost. Poté je odstraněna veškerá rez a vyvařeny případné díry.

Kromě karoserie se samozřejmě pracuje také na pohonné jednotce, která je rozložena do posledního šroubku, vyčištěna a následně zase seskládána dohromady. Péčí ovšem prochází i podvozek či interiér, v jehož případě i látka na sedadlech musí ve finále vypadat naprosto stejně, jako když vůz před pětatřiceti lety opouštěl továrnu. Z toho důvodu by nás ve výsledku nemělo překvapit, že v restaurátorské dílně muzea pracuje řada bývalých zaměstnanců francouzských automobilek, kteří kdysi dělali na nových autech.

Peugeot si je přitom plně vědom skutečnosti, že řada komponentů se dnes již nevyrábí a víceméně je ani nelze sehnat v dobrém stavu. Několik techniků tedy potřebné díly vyrábí dle původních návrhů, a to jak ručně, tak za pomocí moderních metod zahrnujících třeba 3D tiskárny. Velmi působivé pak je, že automobilka dokonce umožňuje majitelům, aby se stali součástí celého týmu a mohli tak přiložit ruku k dílu.

Lze už jen dodat, že zrenovované vozy čeká vždy slavnostní veřejný debut, po kterém si majitelé mohou vybrat, zda své klenoty převezmou v továrně nebo v samotném muzeu. Zdá se tedy, že historických Peugeotů, z nichž mnohé budí daleko větší nadšení než aktuální produkce, bude po silnicích jezdit stále více, a to je jen dobře.

Peugeot odstartoval renovační program, v jehož rámci se o auta zákazníků postarají specialisté z firemního muzea. Ti přitom již začali pracovat na 1,9litrovém hatchbacku 205 GTi. Foto: Peugeot

Petr Prokopec