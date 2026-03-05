Přímý soupeř Škody Octavia Combi od Dacie odhalil své jméno a další detaily, celý se ukáže příští týden

Tohle je velká věc, však se jen málokdy stává, aby nějaká automobilová novinka šla přímo po krku nejprodávanější škodovce. Tu chce cenově porážet na hlavu a nenabídnout o mnoho míň, Dacia navíc chystá ještě jeden model na stejných základech.

Přímý soupeř Škody Octavia Combi od Dacie odhalil své jméno a další detaily, celý se ukáže příští týden

před 7 hodinami | Petr Prokopec

Přímý soupeř Škody Octavia Combi od Dacie odhalil své jméno a další detaily, celý se ukáže příští týden

Foto: Dacia

Tohle je velká věc, však se jen málokdy stává, aby nějaká automobilová novinka šla přímo po krku nejprodávanější škodovce. Tu chce cenově porážet na hlavu a nenabídnout o mnoho míň, Dacia navíc chystá ještě jeden model na stejných základech.

Začíná Mladou Boleslav, podobně jako Wolfsburg, svírat panika? Ani by nás to nepřekvapilo, neboť na 10. březen chystá Dacia premiéru své velmi žhavé novinky. Tou bude konkurence pro Škodu Octavia Combi, která do showroomů zamíří pod názvem Striker, tedy Útočník. A útočit zjevně bude hlavně na privátní klientelu, která za své peníze očekává maximum užitné hodnoty. Rumunská novinka totiž bude podstatně levnější než Octavia Combi (od 639 900 Kč) či třeba Opel Astra Sports Tourer (od 599 990 Kč).

Kolegové z Autocar uvádí, že Striker by mohl startovat okolo 20 tisíc liber, což je v přepočtu zhruba 561 tisíc korun. Tak tomu ale pochopitelně bude v Británii, kde za Octavii Combi dáte 29 tisíc liber, tedy 814 tisíc korun. Pokud bychom přitom třetinu ukrojili z české ceny, pak jsme na pouhých 400 tisících Kč. Až tak ale Striker asi nedostane, základní model by ale kolem 450 tisíc stát mohl. Bude tedy dražší než Duster, ovšem levnější než Bigster.

S větším SUV bude ostatně novinka sdílet techniku, byť zatím není jisté, jestli dorazí i pohon všech kol. Zvýšený podvozek je ovšem jistotou, neboť Striker plně zapadne do strategie značky, jejíž auta mají fungovat každý den bez obav úplně všude. „Je to nástroj. Není to objekt, kterým se budete chlubit před barákem a který má reprezentovat váš sociální status. Je to něco, co používáte každý den, ať už s dětmi nebo s dospělými,“ uvedl na adresu novinky designový šéf značky David Durand.

Šéfka rumunské automobilky Katrin Adt k tomu uvádí, že jakkoli bude Striker technicky spřízněný s Bigsterem, zákazníky tomuto nadmíru úspěšnému SUV, na které připadá pětina veškerých registrací Dacie, krást nebude. „Musíte opravdu pečlivě hlídat, že každé auto v tomto segmentu dostane svůj vlastní prostor a svůj vlastní účel. Můžete si tedy být jisti, že Striker bude oslovovat úplně jiné zákazníky než Bigster,“ sdělila.

Prodejní a marketingový šéf Frank Marotte pak zmínil, že Dacii vlastně dopředu zajistila úspěch sama konkurence. Takový Ford Focus je totiž minulostí, podobně jako třeba Kia Ceed. Vozy, které pak na trhu zůstaly, po stránce cenové zamířily až příliš vysoko. „U hatchbacků segmentu C došlo v posledních pěti letech k asi největšímu zdražení,“ dodal. Tím pak dost možná odkryl další karty, neboť Striker a Bigster mají příští rok dostat dalšího sourozence.

Oč přesně půjde, zatím není jisté. Nicméně sazka na konkurenci pro Volkswagen Golf asi nebude vyloženě mimo. Dacia by u něj mohla ubrat na jisté robustnosti, s jakou bude spojen Striker, který navíc při 4,6metrové délce bude o zadní „batoh“ delší. Díky tomu by se ovšem případný hatchback skutečně mohl dostat blíž k metě 400 tisíc korun. V té chvíli by nejspíše Dacia možná nestíhala vyrábět.


Přímý soupeř Škody Octavia Combi od Dacie odhalil své jméno a další detaily, celý se ukáže příští týden - 1 - Dacia Striker 2026 prvni foto
Konkurent Škody Combi Octavia od Dacie má své jméno. Rumunský „Útočník“ se představí už příští týden... Foto: Dacia

Přímý soupeř Škody Octavia Combi od Dacie odhalil své jméno a další detaily, celý se ukáže příští týden - 2 - Dacia Bigster 2024 prvni oficialni sada 11Přímý soupeř Škody Octavia Combi od Dacie odhalil své jméno a další detaily, celý se ukáže příští týden - 3 - Dacia Bigster 2024 prvni oficialni sada 12Přímý soupeř Škody Octavia Combi od Dacie odhalil své jméno a další detaily, celý se ukáže příští týden - 4 - Dacia Bigster 2024 prvni oficialni sada 25
...a použije technické základy SUV Bigster. Rumunská automobilka navíc na stejných základech jistá ještě další model, který dorazí příští rok. Foto: Dacia

Zdroje: Dacia, Autocar

Petr Prokopec

