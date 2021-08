Přinejmenším jedna ruská legenda tu s námi bude ještě roky, právě jí prodloužili život před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Pokud si potrpíte na auta, která více než co jiného „prověřil čas”, lépe než v Rusku nepořídíte. I tam se sice největším ikonám vyráběným po několik dekád krátí čas, novější ze stále žijících Lad Niva se ale zatím nikam nechystá.

Jakkoli jsme si zvykli na život v neustále se točícím kolotoči automobilové evoluce, existují vozy, které pro úspěšně působení na trhu zase tak moc inovací nepotřebují. Samozřejmě, činit lepším lze neustále cokoli, faktorem je ale vždy také cena. A pokud podstatně dostupnější věc funguje z pohledu zákazníka dostatečně dobře, těžko ho budete „nutit” připlácet si za něco, co nepotřebuje a neocení. A tak se v prodeji snadno mohou s dílčími inovacemi s úspěchem držet vozy vyvinuté klidně před několika dekádami.

V zemích EU je něco takového o poznání složitější kvůli regulacím vyžadujícím to či ono. Problémem bývají emisní limity, ale dát do staršího auta novější motor nebývá neřešitelné. Ovšem pokud dojde na bezpečnostní či jiné požadavky zasahující do základní konstrukce vozu, bývá pro automobilku snazší staré řešení prostě opustit a začít s čistým stolem. V Rusku ale zase tak přísná pravidla nemají, a tak se tam v prodeji drží aut, která známe už z let dávno minulých, hlavně pak ta do terénu.

I kolem těch se ovšem stahuje smyčka. Před pár dny jsme psali o tom, že na kahánku má slavná Buchanka, věčně ale v prodeji nevydrží ani Lady Niva. V jejich případě sice jde o citelně modernější vozy, nesmíme ale zapomínat na to, že Lada je součástí Renaultu a ten má též své představy o tom, co v jaké podobě držet v prodeji. Podoba nové generace Nivy už je hotovou věcí, a tak se na mysl krade otázka, co se stane s těmi předchozími.

Minimálně v případě té novější, která se ve své výrazně modernizované podobě dá dnes i okamžitě koupit v ČR, nečekejme žádný rychlý proces. Z databáze Rosstandartu vyplývá, že AvtoVAZ si čerstvě nechal prodloužit její schválení pro prodej v Rusku nejméně do konce roku 2024, čímž autu přidal nejméně rok života - dosud dokumenty hovořily o prodeji do 31. prosince 2023. A pochopitelně to neznamená, že s rokem 2024 vše skončí, novější Niva Travel může žít i dál.

Nad tou původní se ale vznáší otazníky. Lada by měla v roce 2023 odhalit zmíněný, zcela nový vůz a nedokážeme si představit, že by prodávala tři Nivy současně. Někdo tak bude muset z kola ven a konec té nejstarší je jednoduše nejpravděpodobnější. Naopak konec obou starších modelů prakticky vyloučený - úplná novinka bude zaručeně citelně dražší a řadě zákazníků Niva Travel jistě postačí.

Niva Travel se z nabídky Lady hned tak pakovat nebude. Přinejmenším do konce roku 2024 se bude dál prodávat v této podobě. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: Rosstandart

Petr Miler