Případ údajně podvodného záznamu jízdy nejrychlejšího auta světa nabral rychlý spád před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: James Lipman/SSC North America

Bylo už jasné, že na videu nevidíme to, co bychom na něm vidět měli, přesto SSC odmítalo detaily komentovat a odvolávalo se na dodavatele měřící techniky. Ten jej ale nepodržel a šéf SSC musel říci více.

Jednoznačně nejzajímavější automobilovou událostí tohoto měsíce se dlouho zdálo být premiérové překonání rychlosti 500 km/h autem určeným pro běžný provoz. Jako by to nebylo zajímavé samo o sobě, lidé stojící za tímto kouskem později zveřejnili zajímavé detaily o samotném pokusu a přidali i pozoruhodné informace o technice. Vše se zdálo být skvělé, bílá holubice rychlosti SSC Tuatara ale záhy začala poněkud šednout.

Problémem se stalo video, které mělo jízdu dokumentovat. Nesedí v něm hned několik věcí, které jsme detailně probírali před pár dny, v kostce ale můžeme říci to hlavní - auto na videu neurazí během vzdálenost, kterou by při své rychlosti mělo, má zastřený tachometr, během pokusu se neodehraje to, co popisoval sám pilot, nesedí ani směr jízdy, kterým měl vůz rychlosti až 533 km/h dosáhnout. A pochybnosti se objevily i nad tím, zda vůbec mohl se svým zpřevodováním jet na šestku tolik, kolik jet měl.

Automobilka ústy svého šéfa záhy na kritiku zareagovala, konkrétní námitky ale neřešila. Odvolala se jen na měření rakouské firmy Dewetron, která měla výsledky certifikovat, od začátku jsme ale říkali, že tohle na rozptýlení pochybností stačit nebude. A skutečně nestačilo.

Věci totiž nabraly rychlý spád, když k vyjádření SSC vydal své stanovisko sám Dewetron. Ten popřel, že by cokoli certifikoval - zařízení zajišťující měření vyrobil, to ano, SSC jej oficiálně poskytl, to také, zajistil i kurs, díky němuž mohla automobilka vše správně zkalibrovat, ale dále na pokusu nijak aktivně neparticipoval. Byl by s to měření autorizovat, ale to by musel od SSC dostat patřičné logy, a ty v tuto chvíli nemá k dispozici. To byl pro firmu Jareda Shelbyho trochu nůž do zad.

Už tak nestačilo odvolávat se na Rakušany, Shelby musel říci více. V dalším vyjádření tak přiznal, že video nezachycuje rekordní pokus, prý ale nešlo o úmysl, nýbrž o chybu firmy Driven Studios, která pro automobilku zajišťuje veškeré videomateriály už po několik let. SSC prý náležitě nezkontrolovalo, co vlastně posílá do světa, a tak byl zveřejněn záznam jiné jízdy doplněný o data z logu rekordního pokusu - to bylo ostatně od začátku zřejmé.

Toto vysvětlení nám přijde trochu na vodě, ale budiž, stát se nakonec může všechno. Shelby v tuto chvíli slibuje, že firma Driven Studios má k dispozici záznamy veškerých jízd a správná dokumentace rekordního pokusu bude zveřejněna později. Dále už jen trvá na tom, že čísla jsou na straně SSC a úspěšně rozporuje fakt, že Tuatara nemohla dosáhnout 533 km/h na šestý rychlostní stupeň - kritici prý počítali se špatným stálým převodem vozu, s tím reálným prý může jet až 333,4 mph (537 km/h), když na šestku dosáhne 8 800 ot./min. Při pokusu o rekord prý bylo dosaženo 8 600 ot./min.

Jak jsme již zmínili dříve, je možné, ba dokonce i pravděpodobnější, že SSC rekordu dosáhlo, neboť zveřejněné video je mimořádně nepřesné. Vycházíme z předpokladu, že kdyby někdo chtěl podvádět, dá si sakramentsky záležet, aby šlo o neprůstřelný důkaz a ne záznam jízdy opačným směrem zásadně nižší rychlostí, na kterém se neděje to, co později sám pilot popisuje. Přesto nevěříme tomu, že jde o omyl, bude za tím víc - pilot se na videu evidentně raduje, i když moc není z čeho, jede odhadem sotva 400 km/h. I on musel vědět, že jde o divadlo.

Sám Olivet Webb se k celé věci vyjádřil poměrně zdrženlivě, když řekl, že „neví víc, než co sám nachází na webu” a „není ani oficiálním testovacím řidičem SSC, ani nemá uzavřenou s firmou jakoukoli propagační smlouvu”. Jakmile prý bude o věci vědět víc, bude nás informovat. Zatím je to tedy pěkný chaos a jsme docela zvědavi, co z něj ještě vyjde.

SSC Tuatara je jistě působivé auto, jak rychle ale 10. října jelo po nevadské dálnici, zůstává dál nejasné. Foto: SSC North America

Zdroje: Dewetron, SSC North America, Car Throttle

Petr Miler