Příští rok nás nadobro opustí řada spalovacích aut. K Fiestě či Arteonu se přidá i několik Audi, Mercedesů a dalších

Skon po léta nejprodávanějšího Fordu nebude zdaleka jediným velkým odchodem příštího roku. Pokud tedy toužíte třeba po Audi R8, dvoudveřových Mercedesech, nejzajímavější Kie či stylovém nástupci Volkswagenu Passat, máte jednu z posledních šancí.

Posledních pár let pomalu všechny automobilky oznámily, že hodlají co nejrychleji přejít od spalovacího pohonu k tomu elektrickému. Nehnal je zájem publika, ten je zanedbatelný, jde o dílo politických tlaků, se kterým se mnozí výrobci bůhvíproč ztotožnili. Je odtržený od reality ad infinitum, na krocích výrobců to ale nic nezměnilo. A tak se rozhodli vydat po cestě s nejistým cílem, která bude mít řadu jistých obětí.

Letošní a příští rok lze přitom považovat za chvíle, kdy se bude poprvé lámat chleba. Přirozený zájem se vyčerpává, ten dotacemi vyvolaný také. Přerozdělovací schémata se začínají vyčerpávat, a tak jsou redukována či zcela mizí. Vedle toho se začínají objevovat nově daně a poplatky, jenž jsou spojené právě s elektrickým pohonem. Do toho si ještě přihoďte stoupající cenu elektřiny, vysoké pojistné nebo nízké zůstatkové hodnoty. Vlastnictví bateriového vozu tak není zrovna výhodné, spíše s ohledem na příliš vysokou cenu a omezené užitné vlastnosti začíná představovat mlýnský kámen, jenž svého majitele stahuje pod hladinu.

Automobilky si nicméně tyto skutečnosti uvědomily až příliš pozdě a stejně je otázkou, zda jsou vůbec ochotné je reflektovat. Fakt, že mnohé spalovací vozy - často i roky žádané bestsellery - klidně pošlou pod drn, zatímco na trh tlačí sotvakým chtěné elektrické alternativy, o soudnosti moc nesvědčí. Letos odstartovaná poprava řady spalovacích aut tak bude pokračovat i v příštím roce.

Z vozů s jistým nepěkným osudem jsme se v poslední době věnovali hlavně Fordu Fiesta, který je už teď doprodáván. U dealerů tedy půjde narazit na poslední skladové exempláře, poté se takřka padesátiletá historie navždy uzavře. Vaz malému hatchbacku zlomily hlavně příliš vysoké ceny, řešením modrého oválu přitom má být elektrická novinka s ještě vyšší cenou. Za tu nabídne o poznání méně, alespoň v rámci využitelnosti. Automobilku tak čeká leda krutá kocovina, kterou může jen umocnit konec Focusu plánovaný na rok 2025.

Fiesta ale není zdaleka jediným spalovacím vozem, kterému lze zamávat na rozloučenou. Dále tu máme hlavně sportovní modely jako Audi R8 a TT či Ferrari Portofino M. Italská automobilka tak ovšem nečiní pod politickým tlakem, místo toho jde o jistou mezigenerační výměnu, přičemž nová Roma Spider již byla odhalena. Oba vozy čtyř kruhů ale zmizí ze světa bez spalovacího nástupce, v prvním případě chce však značka znovu zkusit elektrické štěstí. Když si však uvědomíme fiasko verze R8 e-tron, nezdá se, že by sázela na ten správný pohon.

S možná nejzajímavějším modelem ve své historii se loučí i Kia, zájemci o Stinger by si tedy rozhodně měli pospíšit. Nově budou moci sáhnout i po matné barvě a 19palcových litých kolech, finální provedení ale bude k mání jen v tisíci kusech. Podobnou rozlučku pak nejspíše přichystá Mercedes-Benz otevřené třídě C Cabrio, přičemž krátce po ní dojde i na C Coupe. Se stejnou strategií je spojena i výše postavená třída E, ve které od příštího roku již taktéž nebudou figurovat dvoudveřové varianty.

Čistka u třícípé hvězdy je přitom poměrně razantní, od léta totiž v nabídce nenajdete ani CLS. BMW pak pro změnu dává padáka řadě 6 Gran Turismo, zatímco u Volkswagenu se minulostí stane Arteon Shooting Brake. Následovat tak bude méně praktické provedení, přičemž náhradou za tuto dvojici má být nový elektromobil ID.7. Ten ovšem horší design pojí s vyšší cenou, což se nezdá být kombinací vedoucí k úspěchu. VW ale i přes klesající zájem stále tlačí elektromobilitu jako zběsilý.

Tím jsme se dostali prakticky do finále, zmínit již můžeme pouze dva vozy, které spalovací nejsou. Také o konci VW up! se již dříve mluvilo, o překvapení tedy nejde. Spíše lze otevřít pusu při pohledu na plány Renaultu, neboť Francouzi posílají do důchodu elektrické Zoe. Nicméně jen proto, že jde již o velmi starý vůz, u kterého je třeba modernizace. K té značka přistoupila z gruntu, trh totiž pošle třeba retro stylizovaný Renault 5 E-Tech. I ten ale kvůli vysoké ceně zaboduje jen stěží.

Evropa se tak vydala cestou zapadlé vesnici, ve které samoobsluha dosud přežívala jen díky levným rohlíkům. A její majitel se přesto rozhodl, že začne nabízet jen mini croissanty za násobně více peněz. Jde o rozhodnutí tak nesmyslné, že by se mu člověk divil i v případě oné samoobsluhy, jejíž existence je z makroekonomického hlediska zcela nepodstatná. Že se mu tolik lidí nediví v případě tak významného průmyslového oboru, jde mimo nás.

