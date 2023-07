Přitažlivost nových aut klesá už druhý rok v řadě, pro výrobce jde o další obrovské varování před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Automobilky rády mluví o tom, jak jsou pro ně zákazníci prioritou, jejich chování tomu ale ani v nejmenším neodpovídá. Kupci jsou tak s jejich vozy spokojeni stále méně, není čas se chytit za nos?

Je pozoruhodné, do jaké míry se svět za posledních pár let změnil. Události jako koronavirová pandemie a reakce vlád na ni, bující energetická krize či válka na Ukrajině měly na automobilový průmysl nepochybně vliv, ve výsledku se ale staly hlavně katalyzátorem tak jako tak viditelných projevů následků nuceného přechodu na elektromobilitu. Ceny aut šly tedy opravdu razantně nahoru, zatímco odbyt klesal. Prakticky každý z výrobců si stěžoval, nakonec jim ale nastalá situace zase tak nepříjemná nebyla. Dané okolnosti změnily trh kupujícího v trh prodávajícího, což marže výrobců navzdory zvyšujícím se nákladům poslalo do stratosféry. Mnohé automobilky se tak začaly domnívat, že se v této pozici udrží i za jiných okolností a žně protáhnou do nekonečna, letošek se ale nese ve znamení krutého střízlivění do reality.

Pro stále větší část soukromých zákazníků se nová auta stala nedostupnými. A i když se na ně vzmůžou, stále větší části z nich přestávají vyhovovat. Výrobci totiž skutečně již na první místo staví veškeré možné regule a standardy, nikoli přání svých klientů. Ty pak možná v dealerství „ukecá“ šikovný prodejce, že do budoucna se bez toho či onoho prvku nemůže obejít, realitou je ale pochopitelně pravý opak. A výsledkem je jen o to větší zklamání.

Tohle je dojem, který člověk získá i pouhou empirií, potvrzuje jej ale i nové kolo tradiční studie společnosti J.D. Power jménem APEAL (Automotive Performance, Execution a Layout), která zkoumá přitažlivost nových vozů. A v té spokojenost majitelů s jejich vozy vyústila ve skóre 845 bodů z tisíce. To na první pohled vypadá jako dobrý výsledek, nicméně loni byl tento výsledek o dva body vyšší a předloni dokonce o tři. A přestože to vypadá jako drobný pokles, donedávna byl i takový krajně neobvyklý. Manažer společnosti J.D. Power Frank Hanley tak uvádí, že tento výsledek je pro výrobce obrovským varováním. „Musí lépe pochopit, co lidé od nových aut opravdu chtějí,“ dodává.

Studie je zaměřena na 10 oblastí, pro letošek však došlo ke zlepšení pouze v jediné z nich - o 15 bodů šla nahoru spokojenost se spotřebou. Ve všech ostatních ohledech tu nicméně máme pokles, třeba v rámci designu exteriéru byla spokojenost vyjádřena 888 body místo loňských 894. Největší kritika nicméně míří k multimediálním systémům - ještě v roce 2020 používalo ta vestavěná 70 procent lidí, aktuálně již jde pouze o 56 procent. Navíc povětšinou jen kvůli navigaci, hlasovému ovládání či bezpečnému telefonování.

Právě od multimediálních systémů si přitom výrobci hodně slibují, během několika málo let by jim dle jejich prognóz a přání měly generovat miliardy ročně. Od tohoto cíle se však začínáme stále více vzdalovat. Drtivou většinu lidí totiž nezajímá selfie kamera, možnost zahrát si Angry Birds nebo třeba vizualizace sundávání střechy u kabrioletu. Jsou to všechno nesmysly, které pár procentům lidí imponují, ostatním ale spíš překáží ve snaze dozvědět se to skutečně důležité.

Z nových aut se zkrátka stávají počítače na kolech, což je nakonec i jeden z důvodů, proč ceny aut rostou. Jenže lidé bojující často s dvoucifernou inflací a mnohem vyššími životními náklady dnes jednoduše už ani nemohou utrácet za něco, co doopravdy nepotřebují, i kdyby je k tomu dealer zvládl natlačit. A právě proto je výrobci musí znovu začít poslouchat.

Aktuálně už jen dodáme menší překvapení, na čelo letošního žebříčku se totiž ve Státech vyšplhal Jaguar. Tedy značka, která dříve byla pravidelně kritizovaná, hlavně v souvislosti s oněmi multimédii. Jejích 887 bodů nicméně dorovnává Dodge, zatímco Kia je značkou s největším počtem individuálních ocenění (7). K tomu je navíc třeba přičíst ještě po jedné trofeji, jíž si odváží jak Hyundai, tak i Genesis. Korejci tedy skutečně začínají vládnout americkému trhu, tedy alespoň v tomto ohledu.

V případě jednotlivých modelů nejvyšší počet bodů (914) získalo Porsche 911, automobilka nicméně zabodovala také s elektrickým modelem Taycan. Jde přitom o jediné vozy koncernu VW, které byly pro letošek hodnoceny pozitivně. Takové BMW oproti tomu zabodovalo jak se svou nabídkou, tak i s dceřiným Mini. A Britové jsou na koni i díky úspěchu Range Roveru. Jen radovat se ale nemůže skoro nikdo, místo toho je vážně třeba zpytovat svědomí. Budou něčeho takového automobilky schopny?

Letošní studie APEAL jen potvrzuje, že lidé jsou s novými auty spokojeni stále méně, automobilky stále více ignorují jejich skutečné potřeby. Grafika: J.D. Power

Zdroj: J.D. Power

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.