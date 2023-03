Přiznání Fordu nejlépe vysvětluje, proč jsou dnes nová auta tak neuvěřitelně drahá před 3 hodinami | Petr Miler

Spousta lidí pořád nedokáže pochopit, proč nová auta zdražila často za jednotky let klidně o 100 procent. Přiznání Fordu v nutně upřímném výhledu pro investory na tento vývoj vrhá hodně světla.

Když dnes vyrazíte na český web Fordu podívat se, za kolik koupíte nejlevnější Fiestu, vyskočí na vás informace: „Základní cena od 471 900 Kč.” Můj někdejší slovenský kolega by na to nejspíše řekl: „Sranduješ, nie?” Ale není tomu tak, je to skutečně základní cena, za kterou dostanete Fiestu s 1,0 se třemi válci a minimální výbavou. Pokud zatoužíte po čemkoli lepším, musíte připlácet jen víc a taková (pořád tříválcová) verze ST už startuje skoro na 700 tisících korunách.

To jsou skoro neuvěřitelné ceny, uvážíme-li, že ještě před 9 léty šlo Škodu Octavia koupit od 339 900 Kč a její verze RS stála o rok později pořád od 619 900 Kč. A není to tím, že by Ford zdražil a Škoda ne, je to úplně stejné napříč prakticky celým průmyslem - Octavia dnes začíná na 619 900 Kč a verze RS na 1 059 900 Kč. A v jejím případě je to obzvlášť absurdní.

Octavia tehdy a dnes totiž nejsou jiná auta, její čtvrtá generace je v podstatě jen velký facelift postavený kolem dávno zaplacené techniky, doplněný o nový vzhled, trochu elektroniky na palubě a to je všechno. Co v takovém případě ospravedlňuje takové nárůsty? Co ospravedlňuje skoro půlmilionovou cenovku základní Fiesty? Technicky to není vůbec nic, přímo ekonomicky také ne, je to primárně výsledek politického tlaku na nabízení nechtěných a neefektivních řešení.

Automobilky vám to takto obvykle nepodají, neboť se strůjci tohoto stavu jedou na jedné lodi, nepřímo to ale nyní přiznal Ford. Ten ve své zprávě pro investory konstatuje, že jeho divize „e” zaměřená na čistě elektrické modely letos prodělá 3 mld. USD. Tři miliardy dolarů. A to prosím ke ztrátě 2,1 miliardy loni a 0,9 miliardy v roce 2021. To pořád není vše, současně Ford přiznává, že jej neefektivnosti vyplývající z omezování aktivit spalovací divize (ukončení životnosti některých modelů, mimo jiné Fiesty, propouštění, zavírání továren apod.) přijdou na dalších 2,5 miliardy USD, to vše jen do konce letošního roku.

Člověk nemusí být matematický génius, aby si spočítal, že - a to pořád není komplexní výpočet - Ford bude jen do konce letoška stát přechod na zákazníky absolutně nevyžádanou elektromobilitu 8,5 miliardy dolarů, tedy asi 185 miliard Kč. A další ztráty přijdou, však zatím jen rostou, jak ostatně sami vidíte. Modrý ovál zatím jen doufá, že v černých číslech bude za několik dalších let, prý by chtěl být v roce 2026 na 8procentní marži.

Tato čísla jen ukazují brutální neefektivitu vývoje, výroby a prodeje elektrických aut, a to prosím za situace, kdy je - z pohledu čísel Fordu neviditelně - dotována dalšími a dalšími miliardami na nejrůznějších dotacích a jiných přerozdělovacích mechanismech. I ty se pochopitelně starají o umělé zdražování spalovacích aut skrze pokuty za nadlimitní emise CO2 a podobné nesmysly, podstatná část zdražení těch samých vozů jde ale prostě a jednoduše za tím, že Ford a další všechny ty trhem nevynucené investice musí platit. A jinou dojnou kravku než žádané, ale z trhu vytlačované spalovací modely prostě nemají.

Pokud Ford na elektromobilech prodělává stovky miliard - a přesto je ziskový -, pochopitelně si to musí vykompenzovat jinde. A když to samé musí dělat všichni, dává to (spolu s dalšími faktory, jistě, ale ty pro dnešek zanedbejme) prostor k rozjezdu spirály růstu cen, které jsme dnes svědky. A spirála se točí, točí, točí a slzy padají na ceníky nových aut dolů z naších očí, chce se parafrázovat jednu partičku klasiků...

Čeho jsme dnes na trhu svědky, je zkrátka naprosto umělé zdražování vyvolané primárně netržními faktory s nejasnými cíli. A vysoké, navíc dále rostoucí ztráty spojené s elektrickými Fordy to dobře vysvětlují. Jít o investice do něčeho, co má jasnou budoucnost opřenou o poptávku kupujících, může to dávat smysl, skoro žádný byznys není ziskový od prvního dne. Tady jde ale o investice do politické chiméry, jejíž budoucnost stojí a padá s nařizováním nechtěných věcí. Jak chytré je s něčím takovým spojovat firemní budoucnost?

Odpověď najdete jistě sami, my už jen dodáme hořce vtipný komentář automobilky v souvislosti se zmíněnými extrémními ztrátami. Prý kdyby firma „ignorovala investice spojené s vývojem elektrických modelů” (což je na nákladech spojených s přípravou každého auta vždy největší balík peněz), pak by se „blížila bodu zlomu na konci letošního roku”. To už snad ani není vtipné. Připomíná to někdejší prohlášení Českých drah o tom, že kdyby nezapočítávaly do své bilance odpisy vlakových souprav, byly by v zisku. Takže stačí, aby cestující sami létali nad kolejemi na vzduchových polštářích a hned by to byl ziskový byznys... Takhle absurdní je dnes uvažování Fordu, přejeme hodně zdaru s jeho sebevražednými plány.

