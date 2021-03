Nový kombík pro Evropu se představil ve své drsné verzi, má parametry jako žádný jiný před 6 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Subaru

Jen pár dnů po premiéře jeho verze pro evropský kontinent si jej můžeme představit i v provedení, které se vymyká čemukoli běžně vídanému v této třídě aut.

Subaru Outback se tento týden konečně představilo ve svém evropském provedení. Při té příležitosti jsme zmínili, že se již chystá odhalení nové verze Wilderness, která by vůz měla ještě více přiblížit autům kategorie SUV. Japonská automobilka u ní totiž navýšila světlou výšku o 20 milimetrů, načež se nyní podvozek vznáší nemalých 241 mm nad zemí. To je dokonce více než u takového Foresteru, načež vlastně nepřekvapí, že Outback aktuálně překonává i takovou off-roadovou ikonu, jakou je Jeep Wrangler.

V tomto ohledu je řeč o přechodovém úhlu, který se nachází ve středu vozidla. Japonci jej totiž zvýšili z 19,4 na 21,2 stupňů, zatímco Wrangler dosahuje „pouze“ na 20,3 stupně. V případě předního a zadního nájezdového úhlu nicméně již Jeep nemá konkurenci, přestože také v těchto ohledech Subaru přistoupilo k úpravám a dostalo se na 20, respektive 23,6 stupně. Zároveň novince i dodalo specifické pružiny a tlumiče s delší drahou, stejně jako 17palcová litá kola s černým povrchem a terénními pneumatikami Yokohama Geolandar.

Jen u podvozku úpravy pochopitelně neskončily, karoserie tak disponuje dodatečnými ochrannými panely. Zároveň dorazily i nové nárazníky, jiná mřížka chladiče a přední kryt podvozku či diodové mlhovky. A aby toho nebylo málo, byly vytaženy i lemy blatníků, zatímco kapota motoru se dočkala nového polepu. Pod ním nicméně již znovu trůní přeplňovaný 2,4litrový čtyřválec produkující 264 koní, jenž je spárován s automatem Lineatronic CVT. U něj byl přitom upraven stálý převod, kromě toho byl přepracován i terénní režim X-Mode.

Vraťme se ale k exteriéru, jenž dostal do vínku exkluzivní modrou barvu Geyser Blue. S tou kontrastující krytky pokryté anodizovanou mědí, jenž na předním i zadním nárazníku ukrývají tažné háky. Nechybí ovšem ani na střešních ližinách, což má své opodstatnění - nový systém totiž zvládá unést až 318 kilogramů (!), což znamená, že na střeše si může postavit stan minimálně dvojice cestovatelů. Netřeba přitom dodávat, že v tomto ohledu je Jeep Wrangler se svou odnímatelnou střechou překonán stoprocentně.

Přesunout se nyní můžeme do interiéru, kde taktéž nechybí měděné detaily. Kromě nich dorazilo i specifické voděodolné čalounění z materiálu zvaného StarTex, stejně jako logo Wilderness vyražené do hlavových opěrek. Vše ostatní nicméně již zůstává u standardu, což se týče jak 11,6palcového středového displeje, tak možnosti modernizovat multimédia online. Rozšířena nicméně byla příplatková výbava, a to zejména o ochranné kryty motoru, převodovky, nádrže či zadního diferenciálu.

Cena novinky by měla být oznámena blíže k datu zahájení prodeje, se kterým se počítá ve druhé půli roku. Nicméně i přes poněkud rozporuplný vzhled se dá předpokládat velký zájem, neboť jakkoliv Wrangler nejspíše zůstává v terénu schopnější, s jízdou po zpevněném asfaltu a hlavně ve vyšších rychlostech je to o poznání horší. Právě v tomto ohledu však Subaru Outback Wilderness dokáže zabodovat, a ze svých kvalit nesleví ani ve chvíli, kdy hladké silnice vyměníte za drsný povrch. Jestli tato varianta též dorazí do Evropy, zatím nevíme, vzhledem ke zpoždění výchozího kombíku ji ale tak či onak nelze čekat v nejbližší době.

Subaru Outback Wilderness navyšuje hlavně terénní schopnosti japonského kombíku, ze kterého se tak stalo tak trochu SUV. V Evropě tato varianta zatím v prodeji nebude. Foto: Subaru

Zdroj: Subaru

Petr Prokopec