Pro levná spalovací auta smrtící Euro 7 nakonec nebude vůbec, k odpískání normy chybí poslední krok

Nejprve to byl skoro nezničitelný strašák, který měl zabít dostupná auta, pak měl se stejným označením přinést zanedbatelné změny a nakonec nemá být vůbec. Tedy aspoň ne v roce 2025, nejméně do roku 2030 má dál platit současná norma Euro 6.

Evropská unie udělala v posledních letech hodně pro to, aby spalovací motory zabila co nejdříve a zamezila jakékoli možnosti jejich návratu na scénu. Stala se tím posedlou tak moc, že jedno destruktivní opatření následovalo druhé. Připomínalo to situaci, kdy někdo někoho nejdříve ubodá, pak jej pro jistotu ještě párkrát střelí a i když mrtvý byl zaručeně už po první akci, nakonec mu ještě strčí hlavu do igelitového sáčku a omotá jej lepicí páskou.

Však o faktickou neprodejnost spalovacích motorů by se postaral už dávno přijatý systém jakýchsi emisních povolenek postavený okolo stále se snižujících limitů emisí CO2. Pokud řeknete, že vámi prodávaná auta musí generovat v průměru emise 130 gramů CO2 na km, což je ekvivalent spotřeby 5,6 litru benzinu na 100 km, pak z toho uděláte 95 gramů, což odpovídá spotřebě 4,1 litru benzinu na 100 km a k tomu stanovíte cíle pro další postupný pokles během následujících let, je to samo o sobě smrtící. Tedy jistě za situace, kdy v momentě nesplnění tohoto cíle musíte za každé prodané auto a každý nadlimitní gram CO2 platit EU 95 Eur, tedy asi 2 350 Kč.

Však kolik aut je schopno reálně jezdit s takovou spotřebou? A kolik zákazníků by akceptovalo zvýšení ceny vozu klidně o půl milionu korun, pokud by si za nadlimitní emise museli připlatit? Uvážíme-li, že silnice jsou dnes plné dvousetkoňových SUV, je to naprostá utopie. Ale jaké štěstí, emise CO2 elektrických aut jsou podle EU nulové, i když reálně nejsou, takže pokud jich jako automobilka budete prodávat dost, průměry si pěkně srovnáte a postupně vám nezbude než spalovací motory nabízet jen okrajově. Stačilo by to? Fakticky ano, Bruselu samozřejmě ne.

EU tedy později přišla ještě s téměř zcela výslovným zákazem prodeje spalovacích aut, kdy pro rok 2035 chtěla zavést povinně nulové emise CO2 pro všechna auta, která lze koupit. S ohledem na výše zmíněný mechanismus to bylo prakticky zbytečné, však už ten dovoluje spalovací auta téměř zcela zakázat a přinejmenším úplně vytlačit z nabídky mainstreamových vozů prodávaných po milionech. Ale proč něco zakazovat téměř, když to jde zakázat zcela, že?

A proč vlastně čekat na rok 2035, když jde oklikou zasadit znovu spalovacím motorům pořádnou ránu už o 10 let dříve? To měla od července 2025 zařídit nová emisní norma Euro 7, která by obvykle neměnila současné beztak minimální limity skutečných škodlivin jako NOx, v prvé řadě by definovala širší spektrum situací, ve kterých mají být plněny.

Mělo jít třeba o studené starty, jízdu na plný výkon, pohyb auta ve vysokých nadmořských výškách apod. Byl to od začátku nesmysl, nic neřešící tyranie, neboť automobilky opakovaně namítaly, že v těchto situacích se auta nachází v případech reflektujících pár promile jejich celkového využití, 100 procent aut v prodeji by ale muselo být vybaveno novými anti-emisními systémy typu předehřívač katalyzátoru, které by spalovací vozy zdražily o víc jak 100 tisíc Kč. U BMW 7 by to asi bylo jedno, vozy jako Škoda Fabia by to zabilo, za půl milionu by si je automobilky ani netroufly nabízet.

Proti tomuto návrhu tedy vznikl poměrně značný odpor, přesto nejprve měl platit stůj co stůj, takový Frans Timmermans o žádných změnách nechtěl slyšet. Pak měl být různými cestami změkčen, naposledy se měl stát fakticky neúčinným, neboť z Eura 7 měly vypadnout právě výše popsané nesmysly, což by z něj - aspoň optikou osobních aut - udělalo jen jinak pojmenovanou normu Euro 6. Ani to se ale nakonec stát nemá.

Podle kolegů z Auto News schválil Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí změnu, která znamená, že se k 1. červenci 2025 nestane vůbec nic. Současná emisní norma Euro 6 pro osobní automobily by tak zůstala v platnosti až do 1. července 2030 pro osobní automobily a dodávky, pro autobusy a nákladní automobily pak do 1. července 2031. K roku 2025 tedy nedojde ani na zavedení Euro 7 v původní, ani v upravené podobě, celý nápad by byl prostě odpískán.

Změnu musí ještě posvětit Evropský parlament jako takový, očekává se ale, že 1. listopadu bude definitivně schválen. Nakonec tedy dostáváme více než to, co jsme očekávali, i více než to, co některé automobilky požadovaly. Například koncern Volkswagen by se spokojil s tím, že by platnost nové normy byla posunuta o necelý rok a půl na podzim roku 2026. Nyní nemá přijít dříve než o další skoro 4 roky později a už s ohledem na to je docela dobře možné, že nepřijde vůbec. Pokud bylo dnes jedním z klíčových argumentů konstatování, že nemá smysl dál omezovat spalovací motory 10 let před jejich faktickým zákazem, jaký smysl to má 5 let před ním?

Z aktuálního vývoje je ale zřejmé hlavně to, jak moc vážně lze brát některé „neměnné” záměry EU. Tváří v tvář technické a ekonomické realitě nezbude než řadu z nich upravit či zrušit, i kdyby se to komukoli nelíbilo jakkoli. Zůstáváme přesvědčeni, že stejně dopadne i pokus o faktické nařízení elektromobilů od roku 2035. A nejsme v tom zdaleka sami, není to zkrátka rozumně schůdné.

Auta jako Škoda Fabia by přijetí emisní normy Euro 7 v její původní podobě k polovině roku 2025 fakticky zabil. Nyní je zřejmé, že žádné Euro 7 nebude vůbec, dokonce ani ve změkčené podobě, diskuze o jeho podobě se odkládají do června 2030. Foto: Škoda Auto

