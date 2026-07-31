Pro Mercedes se výroba továrních taxíků stala podřadnou prací, skončil s ní. A tak si taxikáři plácli s Číňany
Petr ProkopecPokud kdysi vznikly filmy o tom, jak básníci přicházejí o iluze, dnes by mohly vznikat filmy o tom, jak německé automobilky přicházejí o zákazníky. V tomto případě Mercedes znovu předvedl svou krátkozrakost a zajímavou skupinu klientů přímo naservíroval čínské konkurenci.
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Pro Mercedes se výroba továrních taxíků stala podřadnou prací, skončil s ní. A tak si taxikáři plácli s Číňany
31.7.2026 | Petr Prokopec
Pokud kdysi vznikly filmy o tom, jak básníci přicházejí o iluze, dnes by mohly vznikat filmy o tom, jak německé automobilky přicházejí o zákazníky. V tomto případě Mercedes znovu předvedl svou krátkozrakost a zajímavou skupinu klientů přímo naservíroval čínské konkurenci.
Mercedes-Benz není neoddělitelně spojen pouze s technicky vyspělými, luxusními a sportovními auty, ale také s mnohem plebejštějšími taxíky. Třícípá hvězda se autům tohoto ražení nevěnovala jen několik let či dekád, ale víc než století, neboť první vlastní taxík vyrobila už v roce 1896. Od té doby reputace značky v tomto segmentu jen rostla, zejména díky příběhům o nezničitelných autech, které po úvodní službě v Německu, kde najely klidně i milion kilometrů, zamířily jako ojetiny do jiných zemí, kde sloužily dál.
Tato výdrž pochopitelně značce dělala lví službu, i proto byl Mercedes na svou taxikářskou taxi divizi po dekády patřičně hrdý. Klíčový v předchozí větě je ale minulý čas. Němci si totiž před pár lety řekli, že celou značku posunou do ještě luxusnějších sfér. S něčím takovým ovšem další působení mezi výrobci taxíků moc nekorespondovala. A tak se automobilka rozhodla s těmito aktivitami skončit.
Lidé se ale pořád potřebují přesouvat z jednoho místa na druhé, a tak bylo jasné, že kde jedna automobilka vypadne, tam na její místo přijde jiná či jiné. A protože ty evropské aktuálně citem pro využívání obchodních příležitostí neoplývají, ani nás nepřekvapuje, že se šance chopili Číňané, konkrétně BYD. To má jasnou strategii, jak dobýt celý trh - plácnul si tedy hned se čtyřmi partnery zaměřenými na taxikářská aut a jejich úpravy, mezi něž patří firmy Intax z Oldenburgu či Reuss z Hamburku.
Právě tato rozvětvená spolupráce má zajistit rychlé vyřízení objednávek. Momentálně je pro zájemce připraveno plug-in hybridní kombi Seal 6 DM-i Touring, které má na kontě udávaný dojezd 1 350 km, z toho sto čistě na elektřinu. S něčím takovým nebyly spojené ani dieselové taxíky Mercedesu, které také byly o poznání dražší. Otázkou bude samozřejmě srovnání dlouhodobé výdrže, tady ale budou mít taxikáři odpovědi až po několikaletém provozu.
BYD hodlá neskončí u jednoho auta, svou nabídku chce rozšířit také o ryzí elektromobily Atto 3 Evo a Sealion 7. Spolu s firmou DIE Transform navíc bude držet skladové zásoby čítající zhruba stovku aut, pročež půjde objednávky standardních konverzí vyřídit ihned. Jakkoli tedy Němci soustavně zmiňují pojem „čínská rychlost”, sami zjevně nemají ponětí, co to přesně je. A předvádí spíš evropský spánek na vavřínech. Proberou se ještě někdy?
Číňané chtějí v Německu ovládnout trh s taxíky, který Mercedes dobrovolně opustil. BYD přitom hodlá držet skladové zásoby takových aut, aby měl jistotu, že zájemců vyjde hned vstříc - jako kdysi Mercedes. Foto: BYD
Zdroj: BYD
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