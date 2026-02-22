Problémy kdysi nadějného výrobce elektroaut ceněného na 3,7 bilionu Kč se po ztrátě 98 procent hodnoty stupňují, propouští dalších 12 procent lidí
Petr MilerJe k nevíře, že této firmě někdo někdy přikládal hodnotu tří koncernů VW, ale stalo se to. Dnes je o 98 procent níž a investoři mají o další důvod míň si myslet, že celá tahle eskapáda skončí jinak než totálním fiaskem. Po posledním propouštění bude pro Lucid dělat už jen pár tisíc lidí.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Problémy kdysi nadějného výrobce elektroaut ceněného na 3,7 bilionu Kč se po ztrátě 98 procent hodnoty stupňují, propouští dalších 12 procent lidí
před 11 hodinami | Petr Miler
Je k nevíře, že této firmě někdo někdy přikládal hodnotu tří koncernů VW, ale stalo se to. Dnes je o 98 procent níž a investoři mají o další důvod míň si myslet, že celá tahle eskapáda skončí jinak než totálním fiaskem. Po posledním propouštění bude pro Lucid dělat už jen pár tisíc lidí.
Nikdy nepochopím kolektivní šílenství, které kdysi propuklo kolem elektrických aut a jejich budoucnosti, neboť nikdy nedávalo žádný smysl. Ale bylo opravdu kolektivní. A vývoj hodnoty akcií společnosti Lucid to ukazuje v plné nahotě.
Tahle firma, kterou založili bývalí zaměstnanci Tesly nespokojení s vedením Elona Muska, chtěli udělat prakticky to samé co velký Elon, jen lépe. A očekávání, která vyvolali u investorů, byla nezměrná. Firma vstoupila na akciovou burzu koncem roku 2020 s cenou 100 dolaru za akcii, zájem investorů ji ale v únoru 2021 hodnotu vyšrouboval až na 530 dolarů za kus. A nebylo to tak, že by pár bláznů jednou něco takového dokázalo a pak přišel jen pád, v listopadu 2021 cena „jednoho kousku” firmy vystoupala na víc než 552 USD za kus. Firmě to dávalo tržní kapitalizaci přes 180 miliard dolarů, asi 3,7 bilionu Kč. Kdyby si ji VW Group chtěla koupit, musela by třikrát prodat sama sebe...
Přitom co tehdy Lucid dělal? Skoro nic, jeden luxusní elektrický sedan po stovkách kusů měsíčně. A ani jeho plány vlastně nebyly nějak zvlášť smělé, dalším autem mělo být luxusní elektrické SUV stejného ražení. Byla to skutečně Tesla 2.0 beta - nejdříve Model S, pak Model X, pak se uvidí. Lucid ale dodneška sotva pořádně vyrábí ono SUV Gravity. A co bude dál, nikdo neví, loni dodaných 15 841 aut není pořád skoro nic.
Sny o druhé Tesle a hodnotě několika VW Group jsou tak v prachu, cena akcií od té doby klesla o víc jak 98 procent na 9,55 dolaru. A vyhlídky Lucidu na další existenci jsou chmurné, nejskloňovanějšími slovy jsou v jeho případě krach, kterému brání jen fakt, že firmu ovládají bohatí saúdští investoři, jež stále mají pocit, že je lepší ji dál držet nad vodou, než aby ji prostě nechali padnout. Pokračující vývoj je ovšem stále negativní.
Bloomberg nyní informuje, že nejnovějším krokem firmy je propuštění dalších 12 procent zaměstnanců v době, kdy už jich společnost beztak zaměstnává jen necelých 7 000 tisíc. Další skoro tisícovka z nich tedy musí jít.
Krok přichází v době, kdy se automobilka snaží dobrat ziskovosti snížením nákladů s tím, jak doufá, že dokáže prodat víc kusů zmíněného SUV Gravity. Propouštění Bloombergu potvrdila sama firma s tím, že „loučit se s kolegy není nikdy snadné” a že je „vděčná za jejich přispění”, v těžké situaci ale zkrátka nemá na výběr. Šéf firmy Marc Winterhoff přesto zůstává optimistou: „Důležité je, že současné kroky neovlivňují naši strategii. Naše hlavní priority zůstávají nezměněny a nadále se soustředíme na zahájení výroby naší platformy střední třídy,” uvedl ve sdělení zaměstnancům s tím, že počítá i s expanzí robotických taxíků a rozšířením působnosti firmy. Reálně toho ale má v rukou velmi málo.
SUV Gravity automobilku nespasí a platforma střední třídy nebo robotické taxíky? To je pořád strategie Tesly - Modely 3 a Y, Cybercab... Bavíme se o tom samém v bledě modré. Jistě, pro Teslu to vždy nějak fungovalo, ale u Lucidu to nikdy nezabralo. A je podle nás naivní doufat, že do budoucna zabere. Ale kdo chce kam...
Pokud Lucid v poslední době něčím zaujal, byla to rychlost masivní ztráty hodnoty modelu Gravity, jako tomu bylo v tomto případě. Ani to není dobrý předpoklad pro další úspěchy... Foto: Cars and Bids, tiskové materiály
Zdroj: Bloomberg
Bleskovky
- BMW se chlubí tím, že novou M5 ve velkém vyrábí v barvách Porsche, to se může?
včera
- Policie nutila řidiče, aby nevěnovali pozornost řízení, pak je pokutovala za nevěnování pozornosti řízení
20.2.2026
- Šéf sportovní divize Lady „propálil” nová diodová světla legendární Nivy, nepůsobí s nimi vůbec zle
19.2.2026
Nejnovější články
- Volha je zpátky mezi živými, spustila svůj web a ukázala první střípky nových modelů
před 7 hodinami
- Řešení, kterým automobilka obešla problémy s dobíjením elektromobilů, zjevně funguje, teď obsluhuje 147 tisíc aut za den
před 8 hodinami
- Skoro nejetý vrcholný Mercedes s nejlepším motorem je i v této magické specifikaci k mání za cenu lepší škodovky
před 10 hodinami
- Problémy kdysi nadějného výrobce elektroaut ceněného na 3,7 bilionu Kč se po ztrátě 98 procent hodnoty stupňují, propouští dalších 12 procent lidí
před 11 hodinami
- Korejci předstírají, že interiéry aut bez tlačítek jsou zlo a ruší je, další novinku ale nachytali skoro bez jediného fyzického ovladače
dnes
Živá témata na fóru
- Policejní kontroly a měření 02.22. 14:48 - rutak11
- Řidiči, co to mají v ruce... 02.22. 14:17 - řidičBOB
- BMW Divize 02.22. 14:04 - pavproch
- VZKAZY 02.22. 12:37 - pavproch
- Ojete sportaky - zajimave nabidky 02.22. 11:50 - Snowman000
- Onboard videa 02.22. 11:37 - řidičBOB
- Rychlodotazy 02.21. 23:28 - abgx1
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 02.21. 17:42 - řidičBOB