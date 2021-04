Problémy, které teď řeší autopůjčovny, jen podtrhuji chaos současného světa před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hertz

Koronavirová pandemie přinesla řadu skutečně bezprecedentních zásahů do fungování světa a vidět je to i na fungování autopůjčoven. Zatímco loni byly kvůli nedostatku zájmu na pokraji krachu, teď řeší přesně opačné problémy.

Co nás proboha ještě čeká, chce se zvolat při pohledu na poslední novinky z automobilové branže. Tu, stejně jako mnohé další, již déle než rok ovlivňuje boj proti pandemii koronaviru. Jednou z jeho prvních „obětí“ se stala obří, i u nás věhlasná autopůjčovna Hertz, která dojela na omezení spojená s cestováním a leteckou dopravou. Zápůjčky aut klesly ze dne na den prakticky na nulu, což při způsobu, jakým si Hertz zajišťoval svá auta, znamenal velké problémy.

Firma byla známa svým velmi rozsáhlým vozovým parkem, který pravidelně obměňovala. Auta pochopitelně nevlastnila, půjčovala si na ně a za úvěry ručila samotnými vozy. Na splátky aut tak najednou neměla a už loni v květnu musela ohlásila bankrot. Následně mnohé z aut poslala na trh s ojetými vozy, což jí pomohlo, stejně jako úpis nových akcií. Pozvolna se tak autopůjčovna začala zdvihat ze dna a byť se podle všeho vrátí, už to nebude jako dřív. Půjde o novou společnost se stejným jménem, která nebude zdaleka tak velká.

Hertz byl sice nejznámější a asi nejvíce zasaženou autopůjčovnou, obstrukce v cestování však pocítily mnohé další firmy. Také v jejich případě tak začalo docházet hlavně na rozprodej vozových parků či předčasné ukončování pronájmů, díky čemuž majitelé nemuseli zatínat dluhovou sekeru do bankovních futer až příliš hluboko. Nyní nicméně ti samí lidé musí řešit zcela opačné problémy. Restrikce se totiž zmírňují, proočkovanost hlavně v některých zemích světa roste a koronavirus tak přestává být tak velkým problémem. Což znamená, že se začíná i více cestovat.

Co se za takové situace může stát? Ano, aut je málo. Vozový park půjčoven se smrsknul, a nabídka tak neodpovídá poptávce. Patrné je to hlavně ve Státech, kde je nedostatek aut již i v takových destinacích, jako je Kansas City, Houston či Memphis. Ty přitom nejsou přímořskými metropolemi, ovšem lidé do nich nakonec mířili mimo jiné proto, že zde ještě měli nějakou šanci si auto zapůjčit.

Parks Shackelford si kupříkladu v závěru března koupil letenku z Washingtonu do floridského Jacksonville, kde se hodlal věnovat lovu. Nicméně jelikož zde nepochodil se žádostí o pronájem auta, zkusil štěstí v Tallahassee - ovšem znovu vůz nedostal. Nakonec tedy musel zrušit let, za který již nedostal náhradu a sáhnul po nové letence, se kterou se dostal do Valdosty poblíž hranic Floridy. To bylo totiž jediné místo, kde ještě autopůjčovna měla co nabídnout.

Tento zájem spojený s nedostačujícím vozovým parkem logicky tlačí ceny nahoru. Zatímco tedy loni si lidé průměrně půjčovali auto na den za nějakých 39 dolarů (cca 850 Kč), dnes jsou obvyklé ceny čtyř- až pětinásobné a lidé mohou za totéž platit i desetinásobek. Zlepšení situace by pak rozhodně neměli očekávat se zadrženým dechem, neboť jakkoliv dochází za zvolnění restrikcí, konec koronavirové krize je v nedohlednu. I přes momentální zájem jsou tak půjčovny s nákupy spíše zdrženlivější, neboť se nechtějí znovu dostat do loňských patálií.

I tato situace tak jen ukazuje, do jakého chaosu se svět dostal a v některých ohledech se potácí ode zdi ke zdi. Aut je nejprve tolik, že musí být po desítkách tisíc prodávána pod cenou a o několik měsíců později je jich tak málo, že jsou půjčována za mnohonásobek někdejších cen. Vše se jednou srovná, nemáme o tom pochyb, připravte se ale na to, že cesta k opětovnému dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou bude v některých případech o dost trnitější, než si mnozí myslí.

Zatímco loni touto dobou neměl Hertz zákazníky pro svůj rozsáhlý vozový park, po jeho redukci a pádu do bankrotu pro změnu aktuálně nezvládá nápor uspokojit. Stejně jsou na tom i další autopůjčovny, ceny tak míří razantně vzhůru. Foto: Hertz

Zdroj: Wall Street Journal

Petr Prokopec