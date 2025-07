Problémy Porsche se dál prohlubují. Šéf firmy varuje zaměstnance před novými škrty, čekejme další propouštění před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Za vším bohužel stojí rozhodnutí, u kterého už sám byl, a tak nečekejme, že škrtne v prvé řadě to hlavní, co německou automobilku táhne ke dnu. Ta se raději zbaví všeho, co ji činí, čím je, včetně tisíců vlastních zaměstnanců, kteří se špatnými strategickými kroky nemají nic do činění.

Někteří z vás se náš čas od času ptají, proč tak zarputile kritizujeme kroky zejména některých automobilek, však nám to může být jedno. Pokud patříte mezi ně, máte pravdu, může, ale není. Vlastně jsme celé ty roky jako nadšenci naštvaní na samotné firmy proto, že devastují samy sebe. Že učinily nesmyslná rozhodnutí, která poškodí jejich nabídku, pošramotí jejich produkt i reputaci a nám zbydou zase hlavně oči pro pláč. A štve nás to pochopitelně tím spíš, čím bližší nám bylo to, co nabízely.

Kdyby firmy jako Audi nebo Porsche okrajově rozšířily nabídku o něco, co si také někdo může chtít koupit, nebylo by to nic proti ničemu. Ony se ale rozhodly vsadit skoro vše na něco, co po nich skoro nikdo nechtěl, to je zvrácené. A znovu by to nemuselo vadit, kdyby aspoň ten zbytek dělaly jako dřív. Ale nedělají. Jejich nový kůň tak drahý, tak rozežraný a tak neefektivní, že si nevydělá ani sám na sebe a táhne dolů celé tyto automobilové společnosti včetně toho, co s oním novým favoritem ani nesouvisí. Fakt, že se z nových Audi staly takové stíny jejich vlastní minulosti, že zákazníci a fanoušci natáčí filmy prosící automobilku, aby zastavila svůj úpadek, není náhoda. Fakt, že Porsche dnes vědomě devastuje i svou největší ikonu, není náhoda. Všechno to má jednoho společného jmenovatele.

A má to také jedno společné hlavní řešení, které kolega skvěle vystihl v testu elektrického Macanu - zrušit, zahodit a začít znovu. A za sebe bych dodal ještě „jinak”, začít znovu jinak. Tohle kdyby Porsche dávno udělalo, sňalo by ze svých ramen největší břímě, mohlo by se primárně znovu zaměřit na uspokojování svých zákazníků skrze jimi žádané produkty v jimi žádané podobě. Ale nedělá to, místo toho přijde s dalšími očividnými nesmysly, které navíc dorazí aplikací řešení, jež roky samo správně odmítalo. Jak to asi dopadne?

Můžete si nyní myslet, co chcete, těžko ale můžete ignorovat, že to, před čím varujeme skoro dekádu, se jen s lehkými časovými odchylkami (obvykle ještě dřív, než jsme čekali), naplňuje téměř do puntíku. A bohužel, chce se dodat, raději bychom se mýlili. Takové Porsche bylo jednou z nejzdravějších a nejziskovějších automobilových firem světa. A že by něco podělalo, si mnozí nepřipouštěli až do té míry, že při prvotním úpisu akcií společnosti v roce 2022 považovali investici tímto směrem za nejjistější možnou a cenu okolo 80 euro za akcii za směšně nízkou. Dnes je automobilka na polovině své někdejší hodnoty a může dál klesat. Protože dál šlape vodu. A protože dál neškrábe to, co ji skutečně svědí.

Jak aktuálně probírá Bloomberg, firma je na tom hůř, než se na první pohled může zdát. Sám šéf Oliver Blume to připustil v interní zprávě pro vybrané zaměstnance, ve které varuje před dalšími škrty, které vidí jako jediné východisko z prohlubující se krize. Škrtnutí elektrického programu coby největší koule u nohy - a ne, že by si nebyl vědom, že mu s ním někde stejně nezbude než skončit - mezi ně ale bohužel nepatří.

Blume znovu míjí jádro problému, když uvádí: „Náš obchodní model, který nám dobře sloužil po mnoho desetiletí, už ve své současné podobě nefunguje,” a to i v narážce na situaci v Číně, kde Porsche totálně selhalo ve schopnosti oslovit právě s elektrickými modely, na které vsadilo tolik, a americká cla. Ne za vše Porsche může a nic ze zmíněného mu nepomáhá, obojí jsou ale spíš katalyzátory problémů než jejich příčiny. Obchodní model Porsche mohl fungovat dál, kdyby... byl obchodní a ne ideologický.

Třebaže další Blumeho slova: „Tohle všechno nás tvrdě zasahuje - tvrději než mnoho jiných výrobců automobilů,” lze označit za pravdivá, pro firmu to mělo tím spíš znamenat zvážit, do čeho bude a do čeho nebude investovat. Blume byl bohužel tím, kdo o současné strategii spolurozhodoval, a tak v souladu s nedávno řečeným nečekejme, že efektivně vyřeší problém, který sám pomohl způsobit. Někteří odpovědní manažeři už letěli, jiní ale ne.

Závěrem tak Blume připravuje zaměstnance na další nepříjemná opatření, mezi která bude téměř jistě patřit i další propouštění. 1 900 lidí už se letos firma zbavila, výhledově očekávejme, že se naplní odhad téměř 4 tisíc padáků celkem. Tímto chce šéf spravit hospodaření firmy a ve střednědobém horizontu se vrátit provozní marži mezi 15 % až 17 % místo současný 8,6 %. Škrty jistě pomohou, ale bez záplavy žádoucích produktů na druhé straně je něco takového podle nás velmi naivní vizí.

Strategická selhání jako sázka jen na nepovedený elektrický Macan dál táhnou Porsche ke dnu. Firma to vidí, není úplně slepá ani hluchá před realitou, podle nás ale dělá příliš málo a příliš pozdě, any negativní vývoj rychle zvrátila. Foto: Porsche

Zdroje: Bloomberg, Porsche

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.