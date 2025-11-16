Problémy VW se prohlubují, nejvyšší vedení kvůli finančním potížím odmítlo schválit investice do továren a nových modelů

Německému koncernu chybí stovky miliard, které aktuálně nemá kde vzít. Nejvyšší vedení si tak netroufá ani schválit investiční záměry pro další roky, což firmu vrhá do ještě větší nejistoty. Možná by stálo za to vrátit se jednoduše k výrobě toho, o co lidé stojí, co dává smysl.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Problémy VW se prohlubují, nejvyšší vedení kvůli finančním potížím odmítlo schválit investice do továren a nových modelů

před 9 hodinami | Petr Miler

Problémy VW se prohlubují, nejvyšší vedení kvůli finančním potížím odmítlo schválit investice do továren a nových modelů

/

Foto: Volkswagen

Německému koncernu chybí stovky miliard, které aktuálně nemá kde vzít. Nejvyšší vedení si tak netroufá ani schválit investiční záměry pro další roky, což firmu vrhá do ještě větší nejistoty. Možná by stálo za to vrátit se jednoduše k výrobě toho, o co lidé stojí, co dává smysl.

Mnozí by jistě byli rád, kdyby se jejich životy řídily podle jejich snů a zbožných přání, bohužel pro takové se ale vždy budou řídit podle toho, co je reálně možné. Jistě, nemusí to nutně být v rozporu, ale pokud je, v dostatečně dlouhém časovém období bude mít vždy navrch to druhé.

Tvrdě to aktuálně poznává koncern VW, který si kdysi usmyslel, že bude vyrábět jen elektrická auta, i když tomu nenahrávají ani aktuální technické možnosti, ani objektivní potřeby či subjektivní touhy podstatné části jeho zákazníků. Je nakonec jedno, jestli jsou tato auta nevhodná, reálně zcela nepoužitelná či jednoduše nedostupná pro 20, 60 nebo 80 procent lidí - je jich příliš mnoho na to, aby si VW mohl dovolit hodit je přes palubu a nepoznat to na svém hospodaření.

A tak přesně to poznává, jakkoli není zase tak šílený, aby šel zvoleným směrem „all in” v co nejkratším možném čase. Ono to ostatně ani není třeba - pokud provozujete kapitálově velenáročný byznys s maržemi v řádu jednotek procent, opravdu stačí hodně málo na to, abyste se z firmy vykazující stamiliardové zisky stali firmou vykazující stamiliardové ztráty. A VW už v minusu je, jen za třetí letošní kvartál prodělal asi 27 miliard. Jistě nyní udělá první poslední, aby to zvrátil, bude ale dál „sahat” jen na to, na co z nějakého důvodu sáhnout může (obvykle ořezávat ty či ony náklady), základní strategii ale dosud nezměnil.

Už před pár týdny se tak provalilo, že firmě dochází volné peníze na další fungování, sám finanční šéf přiznal, že společnost potřebuje jen pro příští rok 267 miliard, které aktuálně nemá. Nepochybujeme, že si je zajistí, v tomto směru VW v krizi pořád není, ale co bude dál? O tom se aktuálně v nastalé nejistotě zdráhá rozhodnout i nejvyšší vedení firmy. A tak odkládá schválení klíčových investičních plánů, které určí směřování firmy pro další léta.

Informuje o tom Bild s odvoláním na několik vlastních zdrojů uvnitř společnosti. Podle nich dozorčí rada firmy odmítla schválit investiční program na nadcházející roky kvůli „nejisté finanční situaci”. „Bez jasného odhodlání nemohou dodavatelé plánovat, vývojové programy dostávají stopku a i probíhající modernizace se stávají riskantními. VW zažívá nové období chaosu,” uvádí německý list.

Schválení nového investičního plánu mělo původně proběhnout na zasedání dozorčí rady ve čtvrtek 14. listopadu, v pátek pak měly být nové záměry představeny veřejnosti. Nic z toho se nestalo - kvůli finančním potížím se nejvyšší vedení zdráhá rozhodnout o plánech na nové modely a související investice pro asi 100 továren firmy. Podle zdrojů Bildu může tento stav trvat i několik měsíců.

Jakkoli taková situace působí na první pohled tragicky, má svůj potenciálně pozitivní rozměr. Investiční plán určuje mimo jiné priority technologií, do kterých automobilka investuje, preference výroby modelů a související investice do výrobních zařízení. Odložení rozhodnutí o investičním plánu tak na jednu stranu povede k zastavení mnoha projektů, současně ale může být znakem toho, že se VW zdráhá pokoušet dál cválat na mrtvém koni a dá přednost jiným řešením, než která doposavad - dost slepě - preferoval.

Po všem, co se dosud odehrálo, nečekáme zázraky, naděje ale umírá poslední. Aktuálně se popsané projevuje tak, že se značky koncernu marně perou o dostatek finančních prostředků na realizaci svých předchozích plánů, což zkrátka může vést k jejich přehodnocení směrem k větší racionalitě. Další týdny a měsíce ukážou víc.


Problémy VW se prohlubují, nejvyšší vedení kvůli finančním potížím odmítlo schválit investice do továren a nových modelů - 1 - VW ID7 vyroba production Emden oficialni 01Problémy VW se prohlubují, nejvyšší vedení kvůli finančním potížím odmítlo schválit investice do továren a nových modelů - 2 - VW ID7 vyroba production Emden oficialni 02Problémy VW se prohlubují, nejvyšší vedení kvůli finančním potížím odmítlo schválit investice do továren a nových modelů - 3 - VW ID7 vyroba production Emden oficialni 03
VW se dostává do bodu zlomu, ve kterém zkrátka bude muset odpískat preferování výroby nechtěného a často ztrátového na úkor toho, co pro něj obchodně i finančně funguje. Pochybujeme, že „už jsme tam”, naděje ale vždy umírá poslední. Foto: Volkswagen

Zdroj: Bild

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše