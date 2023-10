Prodeje výkonných Mercedesů rostou, táhnou je ale modely se kterými Němci končí. Probudí se konečně? před 6 hodinami | Petr Prokopec

Třícípá hvězda si usmyslela, že úspěchu dosáhne tak, se k zákazníkům otočí zády a vyjde vstříc politickým tlakům. Jaké překvapení, že to nefunguje. Za následek to má jen nezájem o novinky a růst zájmu o modely, které už prodávat nechce.

Osmiválec je pro Mercedes-Benz stejně definující pohonná jednotka jako elektromotor pro Teslu. Sám si ostatně pamatuji, kterak jsem před lety sledoval techniky v Affalterbachu, jak s nemalou hrdostí ručně skládají 6,2litrové atmosférické jednotky. Jenže v mezičase třícípou hvězdu zachvátila zelená horečka, které automobilka od té doby zcela podlehla.

Motory V8 se tak pozvolna stávají minulostí, třeba třídu C již s ničím jiným než se čtyřválcem nekoupíte. A to dokonce ani ve chvíli, kdy se jedná o provedení AMG, neboť jeho pohon dostal na starosti hybridizovaný dvoulitr. Že taková AMG skoro nikdo nechce ani v domácím Německu, automobilku zjevně netrápí, stejně jako se smířila s tím, že tyto vozy v testech jasně podléhají odvěkým rivalům.

A skutečně se nedá říci, že by to zákazníky netrápilo, v posledních měsících jsem sám mluvil s řadou lidí, pro které byla třícípá hvězda po léta jasným favoritem nejen mezi německými automobilkami. Takoví lidé obvykle říkají, že jakmile si budou moci pořídit nové vozy jen s podměrečnými motory, zamíří ke konkurenci nebo zůstanou u již nakoupených aut. Mercedes tak začíná mít pomalu poslední šanci na to, aby se vzpamatoval. Jakmile o loajální klientelu přijde, může mu trvat dekády, než ji získá zpět. Pokud to tedy vůbec dokáže.

Může se zdát, že jde pouze o naši úvahu, jasně ale nehovoří jenom výše odkazovaná fakta, takovému vývoji nasvědčují i data společnosti JATO Dynamics. AMG se na jednu stranu daří, za první letošní půlrok prodalo v Evropě 13 700 vozů. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jde o 57procentní nárůst, což jistě reflektuje i realizaci dřívějších objednávek, zajímavější je ale přesné složení takto dodaných vozů.

Páteří prodejů se totiž stal Mercedes-AMG G63, na který připadá takřka čtvrtina všech registrací. A ten je k dispozici jen osmiválci. Na druhém místě je nová generace SL, která je též neobvykle stále k dispozici s osmiválcovým motorem a většina kupců volí právě toto provedení. Co dalšího Mercedes potřebuje vidět, aby poznal, že se nevydal správnou cestou? Zatímco prodeje čtyřválcového C63 strádají, osmiválcové novinky i zajeté modely s motory V8 jsou na vrcholu. A prodávají se dobře velmi pravděpodobně i proto, že lidé mají pocit, že další šanci koupit si takový vůz nedostanou.

Něco nám ovšem říká, že ani toto volání Stuttgart nevyslyší. Pak ale pošle jen další vodu na mlýn BMW M, které má za sebou pomalu stejný meziroční růst (58 %). Za první pololetí ovšem sportovní divize bavorské automobilky v Evropě prodala o poznání více aut než její soupeř, konkrétně 19 600 aut. Co přitom táhne u této značky? V nemalé míře poměrně velmi drahé BMW XM. To je plug-in hybridem, ovšem osmiválcovým. Motor V8 pak ostatně připadá také na M5, M8, X5 M a X6 M, má jej tak vlastně půlka portfolia. V případě zbytku zadní nebo všechna čtyři kola roztáčí šestiválec, čtyřválcové ústrojí nemá žádné plnohodnotné M. Opravdu tedy netušíme, čeho chce Mercedes otočením se k zákazníkům zády docílit, ale to možná neví ani on sám.

Osmiválcové G63 AMG je hlavním tahounem rostoucích prodejů divize z Affalterbachu, jistě hlavně díky svému motoru. Pro automobilku se však V8 začíná stávat zapovězeným, jak bizarní. Foto: Mercedes-Benz

