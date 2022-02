Proč jsme vám zatím neukázali žádnou novou F1? Protože žádná nebyla odhalena, premiéry jsou „falešné” před 4 hodinami | Petr Prokopec

Formuli 1 letos čekají největší technické změny za mnoho let a odhalování nových monopostů je v plném proudu. Tak proč o nich nemluvíme? Protože není co ukazovat, všechno dosud viděné je jen hra.

Letošní sezóna Formule 1 by měla být znovu zajímavá. Čekají nás totiž největší technické změny za mnoho let, přijdou zejména aerodynamicky a podvozkově podstatně odlišné monoposty, které budou používat 18palcová kola. Jde o součást snah učinit celý tento sport levnějším a byť málokterý technik je nadšený z dalšího zmenšení prostoru pro kreativitu, který povede k ještě unifikovanějším formulím, nikomu nezbývá, než se se zavedenými změnami smířit.

Kvůli nim by ale mělo být zajímavější než kdy jindy odhalování vozů pro novou sezónu. Přes menší prostor pro specifická řešení zůstává otázkou, jak se ten který tým s novými pravidly vypořádal a k jakým kulišárnám se uchýlil, aby získal náskok před konkurencí. I naše stránky by tak měly být v tuto chvíli plné nových ef-jedniček a technických analýz jejich pojetí, neboť tři nové monoposty už mají po premiéře. Na laika to tak může působit, faktem ale je, že jsme dosud neviděli nic krom nových „válečných zbarvení”. Všechny dosavadní premiéry byly více nebo méně falešné, záměrně nic neodhalující či rovnou úmyslně zavádějící.

Jako první měla minulý týden ukázat svůj monopost VF-22 stáj Haas a zdánlivě se to stalo. Ve skutečnosti se ale Američané nepochlubili reálným vozem, nýbrž pouze počítačovými rendery, které reflektují jejich raný pokus o interpretaci nových pravidel. Je naprosto jasné, že nic takového na startu prvního závodu v Bahrajnu, který se pojede 20. března, neuvidíme. Nakonec sama stáj to v reakci na přímý dotaz otevřeně přiznala.

Tento týden se k Haasu přidaly další dva týmy - Red Bull a Aston Martin. První zmíněný se s tím vůbec nepáral a neukázal skutečně vůbec nic krom nových „nálepek”. Jde jen o jinak zbarvený prezentační vůz FIA, který ani nereflektuje pozdější úpravy specifikací. Jde tedy o originál s řešením předních partií, které už ani nemohou být reálně použity, je to očividný nesmysl. Šéf týmu Christian Horner se to pokusil odbýt tím, že na vozu do prvního startu ještě proběhnou další úpravy, ale ani to není upřímné - s hotovým autem nemá ukázaný „stroj” (nedisponuje ani brzdami) společného nic krom zbarvení.

Včera se pak se svou trochou do mlýna přidal Aston Martin, který ukázal zdánlivě skutečný vůz, ani v jeho případě tomu tak ale není. Britové vzali poslední evoluci prezentačního designu FIA a upravili pár částí tak, aby výsledek vypadal svébytně. Je možné, že tyto prvky skutečně použijí, je ale také možné, že jen matou soupeře a nutí je přemýšlet nad nesmysly, které nedojdou nasazení.

Přesto mají Britové důvod být alespoň trochu otevřenější. Během dnešních testů na Silverstone má Aston Martin tzv. filmovací den, během nějž mohou najet s auty 100 kilometrů, pročež získají i nová data týkající se pozměněné jednotky, jíž letos bude pohánět palivo s desetiprocentním podílem biosložky. Ani tak tu ale nemáme hotové auto a je velkou otázkou, kdy vůbec nějaké uvidíme.

Jsme skeptičtí i k tomu, co bude nasazeno během prvních předsezónních testů, které se odehrají v Barceloně od 23. do 24. února. Do té doby totiž budou představeny monoposty takřka všech stájí (tedy s výjimkou Alfy Romeo, jenž má prezentaci naplánovanou až na 27. února), nicméně předpokládáme, že půjde stejně jako u Haasu, Red Bullu a Astonu Martin v zásadě jen o odhalení nových log sponzorů. A v Barceloně mohou týmy opět jen klamat či testovat leda dílčí komponenty.

Zní to až trochu trapně, s ohledem na zmiňované změny je ale třeba tuto taktiku chápat jako chytrou a nezbytnou. Formule 1 je multimiliardový byznys a nikdo nechce měsíc a půl před prvním závodem odhalit před konkurencí cokoli, co by mohlo být do té doby snadno napodobeno a zkopírováno. Je to příliš dlouhá doba a týmy stovek techniků (sic) zaměstnávaných zejména špičkovými stájemi si své trumfy chtějí nechat v rukávu do poslední možné chvíle.

Neříkáme tím, že plánované prezentace nestojí ani za sekundu vašeho času, ostatně dnes si můžete vychutnat virtuální premiéru McLarenu. Nové formule na nich ale prostě k vidění nejsou, nebudou a nedá se čekat, že cokoli definitivního uzřeme dříve než při druhé várce testů v Bahrajnu. Ta proběhne ve dnech 10. až 12. března, tedy těsně před prvním závodem.

Jako první se s „novým monopostem” VF-22 pochlubil Haas, neukázal ale prakticky nic. Foto: Haas F1 Team



Jako druhý měl přijít Red Bull se svým RB18, ten už ale neukázal vůbec nic. Foto: Red Bull Racing



Ve finále si pak můžeme prohlédnout Aston Martin AMR22, který má k reálnému vozu zřejmě nejblíže, ve finále jde ale znovu jen o evoluci prezentačního stroje FIA s pár specifickými prvky. Je to všechno jen hra, skutečnou premiéru jsme neviděli ani jednu a zřejmě ani žádnou hned tak neuvidíme. Foto: Aston Martin Cognizant F1 Team

