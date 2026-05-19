Prodeje nových Volkswagenů v Rusku za první čtyři měsíce letošního roku vzrostly o 268 procent
Petr ProkopecPokud má někdo pocit, že automobilové Rusko bylo sankcemi izolováno od okolního světa, je čas si srovnat měřítka. Prodeje aut Volkswagenu letos v zemi rostou rychlostí, o jaké si naprostá většina ostatních značek může nechat jen zdát.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Prodeje nových Volkswagenů v Rusku za první čtyři měsíce letošního roku vzrostly o 268 procent
včera | Petr Prokopec
Pokud má někdo pocit, že automobilové Rusko bylo sankcemi izolováno od okolního světa, je čas si srovnat měřítka. Prodeje aut Volkswagenu letos v zemi rostou rychlostí, o jaké si naprostá většina ostatních značek může nechat jen zdát.
Je to jedna z věcí, kolem které se dnes tančí místo toho, abychom o ní otevřeně diskutovali. A stejně jako v jiných podobných případech to dopadá podle toho. Pokud by se stalo předmětem racionální debaty, co mohou komu reálně vzít a dát sankce uvalované na Rusko v souvislosti s válkou na Ukrajině, stěží by se stalo to, k čemu reálně došlo.
Jako dodnes nepochopitelné lze hodnotit omezení, které dopadly na evropské automobilky, jež v Rusku do roku 2022 úspěšně působily. Kvůli nim se musely ze země stáhnout, což mnohé opravdu bolelo - třeba pro Škodu šlo v té době o druhý největší trh na světě, v roce 2021 tam prodala zhruba 90 tisíc aut. Jak něco takového pomohlo Ukrajině? Samozřejmě nijak, stejně jako tento krok neměl šanci přimět Kreml, aby složil zbraně. Škodná tak byla jen Škoda.
Sankce navíc nejsou neprostupná zeď, kterou by Rusko bylo obehnáno. Dopředu tak bylo jasné, že pokud místní zákazníci budou vozy mladoboleslavské automobilky či jiných výrobců chtít, pak je zkrátka dostanou. Ještě daleko více se ale dalo vytušit, že prázdné místo na trhu bude velmi rychle zabráno konkurencí z Číny. Ta totiž nízké ceny založila na masové produkci, načež soustavně potřebuje novou klientelu.
Jejich poměrně výrazný růst ale začal poslední dobou zpomalovat, neboť ne každý je na čínská auta zvědaví. I zbylí Rusové ale chtějí nová auta, a sahají po pro ně dobře známých vozech. Mezi takové patří i Volkswageny, jejichž odbyt v zemi po pádu až k nule znovu raketově roste. Za první čtyři měsíce letošního roku bylo v Rusku zaregistrováno 4 428 nových aut této značky. Ve srovnání s loňskými 1 205 kusy za stejné období tak jde o 268procentní nárůst, jak potvrdil šéf Avtostatu Sergej Celikov na svém kanálu na Telegramu. A 95 procent těchto vozů nepřekvapivě pochází z Číny, kde si od VW můžete koupit skoro cokoli.
Z modelů nejvíc aktuálně táhnou SUV Tiguan (1 518 ks), Teramont (1 076 ks) a Tharu (968 ks), přičemž tato trojice se na celkových registracích podílí v 80 procentech. A jakkoli nejde o taková čísla jako před rokem 2022, onen nárůst zájmu je vskutku zajímavý a může snadno pokračovat tak dlouho, dokud čísla nebudou tam, kde byla před pár léty. Jaký tedy měly zmíněné sankce dopad krom zkomplikování fungování evropských firem, které jsou už tak bité jinými bruselskými agendami? Konkrétní odpověď jistě netřeba...
Rusové si znovu ve velkém kupují Volkswageny jako Tiguan, z Číny mohou mít, co si zamanou. Foto: Volkswagen
Zdroj: Sergej Celikov@Telegram
Bleskovky
- Čínské Ferrari za cenu Octavie se prohnalo po Severní smyčce Nürburgringu. A je rychlé, pořád ale nestačí na o 450 koní slabší kombík
před 5 hodinami
- Stačí překvapivě málo, aby až trochu ohyzdné Ferrari F80 najednou působilo jako atraktivní stroj
18.5.2026
- Ilustrátor po úniku patentových obrázků nové Lady Niva ukázal prakticky jistou podobu hotového auta
17.5.2026
Nejnovější články
- Nový sportovní Mercedes je jako ošklivý „fejk”, rozšláplá žába si od A do Z hraje na něco, čím není a nebude
před hodinou
- Nenápadný prcek potichu udolal tápajícího obra. Suzuki už globálně prodává víc aut než Honda, možná i proto, že nepodlézá EU
před 2 hodinami
- Škoda plně odhalila nový Epiq a nutí k údivu. Je to auto bez výkonu a bez baterek, s cenou bez špetky soudnosti
před 4 hodinami
- Čínské Ferrari za cenu Octavie se prohnalo po Severní smyčce Nürburgringu. A je rychlé, pořád ale nestačí na o 450 koní slabší kombík
před 5 hodinami
- Asi nejošklivější auto posledních let museli zlevnit skoro o 200 tisíc, po roce a půl na trhu už ho nekupuje skoro nikdo
před 6 hodinami
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva