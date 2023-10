Prodej ojetých aut v Česku se propadl na nejnižší čísla v moderní historii, ceny klesají a budou klesat dál před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Na první pohled se může zdát, že se trh s auty uzdravuje a po letech ztrát opět míří k růstu. To je ale jen matoucí signál z trhu s novými vozy, kde se daří vykrývat objednávky učiněné leckdy i před několika roky. Pružnější trh s ojetinami nabízí docela jiný obrázek.

V Česku bylo letos v září prodáno 17 208 nových aut, což je o 15,5 procenta víc než loni a nejvíc od roku 2017. To zní velmi pozitivně, když se ale vydáte k prodejcům nových vozů, v jejich showroomech to po šampaňském vonět nebude. Budete spíše svědky skepse a desiluse, což je za popsaného stavu zvláštní, vysvětlení ale není zase tak složité.

I když v kontextu s výše zmíněnými čísly tradičně hovoříme o „prodejích”, prodeje to vlastně tak úplně nejsou. Jde spíše o „registrace” aut, která moha být fakticky prodána mnohem dřív. Součástí zmíněných dat pořád budou bezprostředně uskutečněné prodeje, v evropském prostředí jde ale obvykle o projev realizace dřívějších objednávek, z nichž některé jsou dnes staré i roky. Nových objednávek přibývá jen pomalu, a tak je současný skutečný stav trhu čitelný spíše z prodejů ojetých aut.

Na ta se nečeká, ta prostě někde stojí a buď je někdo kupuje anebo ne. Je to mnohem „čistší” trh velmi pružně reagující na aktuální poptávku, která je momentálně skutečně mizerná. V září v Česku změnilo majitele jen 11 761 ojetin, což je jasně nejnižší číslo v moderní historii (od roku 2014, tehdy šlo o 10 660 aut) a jedno z nejnižších čísel v celé historii měření Svazem dovozců aut. Pro srovnání - třeba před 15 léty se v Česku prodalo 19 547 ojetin, rekordní hodnoty se šplhají až za hranici 20 tisíc aut za měsíc. Září navíc typicky bývá velmi silný měsíc, absolutní historický rekord prodejů ojetin ostatně padl právě v září roku 2012 (25 158 aut), a tak se po relativně hubeném srpnu a ještě hubenějším červenci čekalo oživení. To ale nepřišlo, prodeje v září spadly skoro na červencovou úroveň.

Je patrné, že lidem dochází peníze nebo ochota pouštět se do větších investic, což za nastalých okolností snad ani nepřekvapí. Zdražení některých věcí je v Česku nezměrné, až nepochopitelné, přičemž zdaleka není reflektováno růstem mezd či jiných příjmů. Ceny ojetin tak klesají. Zatím je to spíše anekdotické, empirické konstatování, na konkrétní statistiky si musíme počkat do jejich zpracování Cebií. Jako člověk pohybující se na tomto trhu v pozici nadšence a potenciálního zákazníka ale nemohu nevidět, že prodeje váznou a ceny mnoha aut v nabídce postupně klesají, aniž by se tyto vozy potkaly se zájem kohokoli.

Dá se očekávat, že další vývoj bude stejný, nevidíme před sebou nic, co by jej mohlo zvrátit. Samozřejmě budeme doufat v to nejlepší, očekáváme ale z opatrnosti to nejhorší. Pokud se tedy nyní díváte po „novém” ojetém autě, zdá se, že nebude od věci ještě chvíli počkat. Trh se svému dnu patrně dál jen blíží.

Zájem o ojetá auta v Česku je nebývale nízký. Za posledních skoro 10 let je vůbec nejnižší a i historicky se současny stav trhu řadí k těm nejhorším zaznamenaným. Naději na brzký obrat vnímáme jako velmi malou. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj dat: SDA

