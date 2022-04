Prodeje Alfy Romeo jsou stále větší debakl, plány nového šéfa se zdají být totálně mimo realitu před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alfa Romeo

Daleko nejhorší výsledek v historii nezávislého měření prodejů aut si loni v Evropě připsala Alfa Romeo. S prodeji se postupně propadla skoro o 90 procent a i oproti mizernému předloňsku její odbyt klesl téměř o třetinu. A nový šéf plánuje konkurenta BMW 7?

Prakticky pokaždé, když píšeme o Alfě Romeo, máme připravené kapesníky. Jinak než se slzami v očích se totiž o kdysi slavné automobilce snad ani vyjadřovat nelze, její pád během pár let zkrátka budí nemalé emoce a pozitivní opravdu nejsou. Ostatně ještě v roce 2001 značka v Evropě prodala 205 431 nových aut. Loni se však v rámci starého jednalo už jen o 25 964 exemplářů. I oproti roku 2020 (35 718 aut) šlo o další mohutný propadl. Jinde ve světě navíc nemá příliš kde brát, a tak se i její celkové prodeje vyšplhaly na pouze 55 tisíc vozů. I to představuje další meziroční pokles.

Nový šéf automobilky Jean-Philippe Imparato nicméně přesto loňské výsledky oznamoval s úsměvem, neboť dle něj Alfa Romeo přispěla k provoznímu zisku celého koncernu Stellantis „několika stovkami milionů Eur“. Souběžně s tím má jít také o počátek nové úspěšné éry, která povede k razantnímu zvýšení prodejů. Do pěti let by se totiž prodeje měly zvednout na 300 tisíc exemplářů ročně, a to díky tomu, že se automobilka zaměří na evropské trhy a Čínu. Zdá se nám to nemožné.

Je totiž třeba si uvědomit, že stávající nabídka značky počítá se sedanem Giulia a SUV Stelvio. První model byl nicméně představen již v roce 2015, druhý je pak o dvanáct měsíců mladší. Zájem o ně tak prakticky vyprchal, přičemž jedinou pomocnou ruku může tomuto ne zrovna členitému portfoliu podat nové SUV Tonale. To bylo představeno letos v únoru, přičemž za zákazníky zamíří v benzinové, hybridní a dieselové formě. Ani u jedné však nepočítáme s tím, že by dokázala ne až tak oslovit, ale hlavně přimět ke koupi statisíce lidí po celém světě.

Můžeme předpokládat, že zájem publika rozdmýchají modernizace Giulie a Stelvia, půjde však jen o drobné nakopnutí. Vyjma zmíněného Tonale ovšem značka pro nejbližší dobu další novinku nechystá. Opravdu tedy nechápeme, čím chce Imparato oslovit zákazníky, když je automobilka nedokázala oslovit dosud. Co je však ještě překvapivější, to jsou jeho plány do budoucna, ty nám přijdou už zcela mimo realitu. Alfa Romeo by se totiž měla vrátit do vrcholných segmentů, a to se dvěma SUV a jedním sedanem, jenž budou konkurovat BMW X5, X6 a řadě 7.

„Ještě jsem to nikomu dříve neřekl, ale jelikož chceme být globální prémiovou značkou koncernu Stellantis a protože nás všichni na světě znají, rád bych na trh dostal luxusní SUV. Je otázkou, jak to uděláme, nicméně nad segmentem D se nachází ještě segment E s velmi vysokými výkony,“ uvedl k budoucnosti Imparato. Zároveň naznačil, že první z ohlášeného trojlístku by se měl objevit v roce 2027. To je přitom období, ve kterém Alfa Romeo odstartuje svou již pouze elektrickou éru.

Znamená to tedy, že obě SUV i velký sedan dorazí jen jako elektromobily postavené na koncernové modulární platformě STLA. S tou přitom budou spojené baterie o kapacitě až 118 kWh a výkony až 897 koní. Jakkoliv jsou ovšem tato čísla působivá, o něco, co by konkurenci dostalo do kolen, rozhodně nejde. Především je tu ale jiný problém - když Alfa nedokáže bodovat s relativně konkurenceschopnými auty - opět sedanem a SUV - o třídu níž, proč si myslí, že bude úspěšná v ještě vyšších patrech trhu?

Je to konzervativní segment, zákazníci BMW se neotočí na podpatku a nevyrazí pro Alfu „řady 7” jen proto, že ji nabídne. A když bude jen elektrická, což je směr nastolený hlavně politiky a odmítaný i 85 procenty Němců či 90 procenty Nizozemců, co bude oním impulsem majícím zajistit takovému autu přitažlivost? Jsme přesvědčeni, že se Alfa zas a znovu ponořila do vlastní virtuální reality a konfrontace s tou skutečnou ji bude velmi bolet. Ostatně není to tak dávno, co Sergio Marchionne věštil Alfě prodeje 400 tisíc aut ročně už pro rok 2018. Loňskou, tedy ještě pozdější realitu znáte...

Letošní a na hodně dlouhou dobu poslední novinkou značky je SUV Tonale. Opravdu by nás proto zajímalo, kterak chce Jean-Philippe Imparato během pár let navýšit prodeje značky z loňských 55 tisíc na 300 tisíc aut. Takové plány už tu byly a nedopadly dobře. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Autoweek

