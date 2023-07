Prodeje Alfy Romeo najednou meziročně rostou až o 131 procent, jak je to vůbec možné? před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alfa Romeo

Alfa Romeo nepředstavila jedinou skutečnou novinku, nerozšířila prodejní síť a ani jsme si nevšimli, že by rozjela viditelné reklamní kampaně. Přesto prodejně roste v Evropě o 100 procent a někde dokonce ještě víc. Stal se snad zázrak? Značka spíš dělá z komára velblouda.

Rčení „dělat z komára velblouda“ zná nejspíše každý, stejně jako jeho význam. Používáme ho ve chvíli, kdy někdo něco záměrně a neúměrně zveličuje. A přesně k tomu nyní přikročila Alfa Romeo. Italská automobilka totiž oznámila, že za za letošní první půlrok dosáhla výjimečných výsledků. Celosvětově se jí povedlo prodat o 57 procent více aut než v loňském roce, přičemž růst v Evropě byl dokonce stoprocentní. Značka pak ve své tiskové zprávě vypíchla i Francii (+123 %), Německo (+116 %) a pochopitelně také svou domovinu (+131 %).

Oficiální komuniké se hemží mnoha dalšími superlativy, zatímco šéf automobilky Jean-Philippe Imparato rozdává úsměvy na všechny strany. A nadále mluví o tom, že v roce 2027 by Alfa Romeo měla prodávat 200 tisíc aut ročně. Co ovšem již nikdo nezmiňuje a co v tiskové zprávě chybí, to jsou konkrétní registrace. Na pomoc jsme si proto vzali data asociace ACEA, dle nichž Italové v Evropské unii prodali dokonce o 117,5 procenta víc aut než za první letošní půlrok.

Je nicméně třeba dodat, že se jedná o 25 755 vozů, což je pomalu stejný výsledek, jakého dosáhla Lancia. Ta se prodává pouze v Itálii, v portfoliu má jediný vůz, a přesto za prvních šest měsíců hlásí 23 902 registrací. Pokud by se tedy někdo měl dočkat pochvaly, je to právě tato značka. Zvláště když letitý Ypsilon si meziročně připsal o 11 procent prodaných aut víc. Něco takového se ale nejspíše PR oddělení koncernu Stellantis nezdálo dostatečně zajímavé.

Zpět ale k Alfě Romeo a srovnávání. Tentokráte si však nevezmeme k ruce koncernového sourozence, nýbrž data ACEA za první půlrok 2019. Tehdy italská automobilka prodala 27 702 nových aut, tedy dokonce víc než letos. Tehdy nicméně byla součástí Evropské unie i Velká Británie. Při jejím započtení, stejně jako Islandu, Norska a Švýcarska, jsme pak aktuálně na 27 299 registracích. I při zohlednění ještě většího množství showroomů tak nedošlo na růst.

Výsledky za první pololetí roku 2019 jsou navíc o 42,5 procenta horší než za leden až červen 2018, tehdy totiž Alfa Romeo prodala dokonce 48 065 aut. Je tedy nad čím jásat? Snad jen nad tím, že Italové alespoň aktuálně rostou, to je zkrátka fakt, zatímco některé jiné značky hlásí propad prodejů. Otázkou pak je, s čím počítat do budoucna. Imparato totiž rovněž uvedl, že pokud po roce 2025 automobilka představí nějakou ryzí novinku, pak ta bude mít už jen elektrický pohon.

To je nicméně směr, jakým dnes míří pomalu každý výrobce. Jak se ale začíná ukazovat, šanci uspět mají pouze Číňané kvůli nízkým cenám a Tesla, která ovšem není vnímána jako elektromobil, nýbrž symbol životního stylu. A pokud Alfa Romeo nezvládá uspět nyní, kdy na to i díky šestiválcovým sportovním verzím (mimochodem stále žádaným) má potenciál, pak lze jen stěží pomyslet na to, že ji v roce 2027 lidé zavalí 200 tisíci objednávkami. Možná i proto nyní přišla ona oslavná tisková zpráva - kdo ví, zda pro další ještě bude nějaká příležitost.

Giulia je i osm let po svém debutu okouzlujícím vozem, zvláště s šestiválcem pod kapotou. Jenže ani to ke zlákání takového množství publika jako kdysi nestačí, evropské prodeje za první letošní půlrok jsou oproti stejnému období roku 2018 takřka na polovině. Italové se ovšem chlubí stoprocentním růstem vůči loňsku, který je skutečný. Foto: Alfa Romeo

Zdroje: Alfa Romeo, ACEA

