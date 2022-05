Prodeje aut jsou už druhé nejhorší v historii, v černé díře propadů se raduje poslední automobilka před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Kdo si maloval, že se po odeznění koronavirových patálií vrátí prodeje aut do normálu, musí definitivně překreslit svá očekávání. Pouze v dubnu roku 2020, kdy byly kvůli koronaviru zavřené továrny i showroomy, bylo hůř než nyní.

Příští týden uplynou již tři měsíce od chvíle, kdy se naplno rozhořel rusko-ukrajinský konflikt. A zatím se nezdá, že by jeho konec byl na dohled. I nadále tedy bude třeba počítat s těžkostmi, který musí čelit i automobilová branže. Je totiž třeba dodat, že dodavatelské řetězce byly narušené ještě předtím, za ony tři měsíce nicméně problémy dále eskalovaly. A to mimo jiné i proto, že na Ukrajině se nachází řada továren vyrábějících kabelové svazky. Kromě toho v zemi dochází na rafinaci neonu, který je třeba na výrobu čipů.

Jak se tedy zdá, i v nejbližší budoucnosti musíme počítat s podobně tragickými výsledky, s jakými byl po prodejní stránce spojen duben. Registrace nových aut v Evropě podle dat asociace ACEA totiž meziročně klesly o 20,6 procenta a ve srovnání s rokem 2019 dokonce o takřka polovinu, načež je 684 506 prodaných aut tím druhým nejhorším výsledkem v měřené historii. Hůře bylo už jen před dvěma roky, kdy se Evropa v plné míře potýkala s první vlnou koronaviru a kdy po několik týdnů byly zcela uzavřené továrny a showroomy.

Pohled na jednotlivé země jen stěží přinese jakékoliv uspokojení, neboť dole jsou veškeré stěžejní trhy. A zatímco třeba ve Španělsku (-12,1 %) registrace klesly méně než celá EU, o Itálii (-33 %), Francii (-22,6 %) a Německu (-21,5 %) lze říci pravý opak. Dvouciferný propad je nicméně spojen s většinou starého kontinentu, výjimkou není ani Česká republika. Nahoru pak šly jen malé země jako třeba Chorvatsko (+2,7 %), jenž ale celkový výsledek nemají šanci ovlivnit.

Nadmíru zajímavá je situace u jednotlivých automobilek. Na první pohled se totiž zdá, že zejména Korejci musí slavit jako nikdo jiný, neboť Kia rostla o 14,7 procenta a Hyundai o 6,5 procenta. Nicméně pokud letošek srovnáme s posledním předpandemickým obdobím, tedy s rokem 2019, zjistíme, že důvod k úsměvům má pouze první zmíněná značka. Ta totiž před třemi lety na celém kontinentu (tedy včetně Británie, Islandu, Švýcarska, Norska a Lichtenštejnska) prodala 43 486 aut, tedy o čtyři tisíce méně než letos.

Hyundai nicméně ve srovnání s tím kleslo, a to o podstatných šest tisíc vozů. Suma sumárum je tak na tom korejský koncern taktéž hůře. Ovšem ve srovnání se zbytkem pelotonu se prodejci trápit opravdu nemusí. Třeba Škoda měla totiž v dubnu 2019 na kontě souhrnných 64 650 registrací. Letos je z toho ale již jen 37 971 prodaných aut. Česká automobilka tak opravdu ztrácí půdu pod nohama, i když třeba Renault (90 854 ks versus 39 053 ks) je na tom ještě hůř.

Je přitom otázkou, co přijde dále. Válka totiž nezasadila velkou ránu dodavatelským řetězcům automobilek, ale i dalším částem ekonomiky. Některé věcí tak nejsou, což nejspíše přinese další a další zdražování, kvůli čemuž bude nákup nových aut dále a dále odkládán. Výrobci tak již nebudou moci posílat lidi na dovolenou se sníženým platem, ale rovnou přistoupí k propouštění. To jen dále sníží kupní sílu obyvatelstva. Ze začarovaného kruhu, do kterého jsme se dostali již před dvěma lety, tak dle prognóz minimálně do roku 2025 nevystoupíme. Je tragikomické, že EU zrovna v této době chce tlačit na drahou obecně neefektivní elektrifikaci aut, ale kdo chce kam...

Letošní dubnové prodeje aut jsou druhé nejhorší od chvíle, kdy je asociace ACEA začala evidovat a archivovat. Grafika: ACEA



Kia je přes veškeré problémy způsobené koronavirem, nedostatkem čipů a konfliktem na Ukrajině nadále na koni. Za sebou mimo jiné již nechala i Škodu či Renault. Foto: Kia

Zdroj: ACEA

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.