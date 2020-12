Prodeje aut napříč Evropou dál výrazně klesají, Škoda může mluvit o štěstí v neštěstí před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Ačkoli se na jaře mluvilo o tom, že zbytek roku alespoň část nerealizovaných prodejů aut dožene, dnes už si můžeme říci, že se to nestane. Přišel od té doby jediný plusový měsíc a listopad to opravdu nebyl.

Jakkoliv bychom byli rádi, kdybychom o koronaviru již nemuseli napsat jediné slovo, stávající situace nám nedává zrovna na výběr. Navzdory letnímu optimismu pandemie nikam nezmizela, ani nebyla poražena. Proto zde máme druhou vlnu a dle expertů třetí nejspíše bude následovat. Právě ta by navíc měla přinést nejvíce obětí, neboť má naplno propuknout v únoru a březnu, kdy dosud v předchozích letech eskalovaly chřipkové epidemie.

Doufat ale vždy musíme to lepší, a to i v případě aut. Ty byly letos na jaře kvůli plošným uzavírkám tak mizerné, že i kdyby byl rok 2021 velmi špatný, mělo by konečně dojít na pozitivní trend. Ten je letos vzácností - jediným plusovým měsícem bylo září, jinak jsme mohli jen přepočítávat ztráty.

To platí i o listopadu, kdy došlo k dalšímu výraznému meziročnímu poklesu odbytu, tentokrát o 12 procent. Prodáno tak bylo 897 692 nových aut, přičemž pád byl nejvíce patrný na čtyřech největších evropských trzích. Francouzi jsou dole o 27 procent, Španělé o 18,7 procenta, Italové o 8,3 procenta. Jen Němci si pohoršili o relativné přijatelná 3 procenta.

Ostrůvky růstu jsou bezvýznamné, v případě Kypru (+10,9 %), Dánska (+0,3 %), Řecka (+2,4 %) či Rumunska (+1,2) jde maximálně o stovkové záležitosti, stejně jako je tomu v Irsku. Za tamním dvacetiprocentním růstem totiž stojí pouhých 152 extra aut. V případě Norska (+24,9 %) tu pak sice máme několikatisícový posun, skandinávská země ale není součástí Evropské unie.

Ani pohled na celkový letošní vývoj není radostný. 8 911 131 prodaných aut znamená oproti loňsku 25,5procentní neboli více než třímilionový pád. Španělsko jím přitom z největších trhů bylo zasaženo nejvíce, registrace jsou totiž dole o 35,3 procenta. Nicméně ani Itálie (-29 %), Francie (-26,9 %) a Německo (-21 %) nemají mnoho důvodů k optimismu. Zvláště když dolů se zjevně půjde i v prosinci.

Závěr letošního roku tak bude pro automobilky smutný, slavit totiž nebude žádná. V rámci celkového vývoje totiž žádný výrobce do plusu nezamířil, jakkoliv během samotného listopadu se pár jiskřiček naděje našlo. Nahoru šlo totiž Audi (+2,7 %) a nezařazené koncernové značky jako Bentley či Bugatti (+27,6 %), stejně jako DS (+0,8 %), Jeep (+19,9 %) a Toyota (+0,2 %). Nicméně pouze v případě americké automobilky stojí za to otevřít šampaňské, jinak jsme znovu jen u stovkových posunů.

Jakkoliv tu nicméně máme všeobecný pád, některé značky strádají více a jiné méně. To mění rovnováhu sil na trhu, pročež kupříkladu podíl Škody vzrostl po 9,7% pádu na 5,4 % za listopad a 5,7 za celý rok. Škoda tak může může hovořit o štěstí v neštěstí, neboť v Evropě ještě jakž takž funguje. Na celém světě se její listopadový odbyt propadl o 17 %, což bude jistě opět dáno ztrátou pozic v Číně. Takové Hyundai se pak sice v listopadu propadlo na 3,2 procenta, celkově však hlásí nárůst na 3,6 procenta. U Volkswagenu však došlo na pád v obou případech, a to konkrétně na 12 procent a 11,4 procenta.

Pokles prodejů napříč Evropou zapříčiněný koronavirem dále pokračuje, v listopadu byly registrace meziročně dole o 12 procent. Je však pravděpodobné, že již blížící se jaro budeme vnímat docela jinak. Grafika: ACEA

