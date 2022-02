Prodeje aut v Evropě jsou nejníž v historii. Za pár let padly na polovinu, lepší časy jsou v nedohlednu před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Když v časech finanční krize na přelomu předminulé a minulé dekády přišly informace o prodejích nových aut v Evropě, každý se zhrozil. Letos by ale všichni byli i za tehdejší čísla vděční, statisticky hůř ještě nebylo.

Články mapující prodeje nových aut tam či onde bychom již pomalu mohli psát přes kopírák. Nemalé naděje totiž několik měsíců v řadě vždy střídá ještě větší zklamání. Nejinak je tomu i na počátku letošního roku, kdy bylo v Evropě prodáno 682 596 nových vozů. To na první pohled nemusí vypadat jako úplné fiasko, pohled do historie však ozřejmí, proč dealeři raději drží suchý únor. Otevírat šampaňské zkrátka není nad čím.

Nejdříve však onen pohled do historie, konkrétně pak do roku 2009, kdy asociace ACEA oznámila, že v zemích Evropské unie bylo v lednu prodáno 958 500 vozů. Tehdy to byl šok, ve srovnání s lednem 2008 se jednalo o 27procentní propad a jednalo se o nejhorší výsledek od roku 1988. Ve srovnání s letoškem ale o šlo o více jak o třetinu vyšší číslo a prodeje ve vrcholném roce 2018 byly skoro dvojnásobné (1 253 877 aut).

ACEA tedy nepřehání, když mluví o absolutně nejhorším výsledku v rámci jejích už dekády vedených statisti. Lze tedy hovořit o tragédii antických rozměrů, za kterým stojí kombinace nedostatku aut a jejich nekončícího zdražování. Dle expertů se navíc situace spojená s čipy letos nezlepší, místo toho budou mít výrobci problémy i v roce příštím, dělat konečný účet v polovině února ale nemíníme. Tak či onak nedostatek nových aut žene stále více lidí do autobazarů, kde tak rovněž poptávka převažuje nad nabídkou a dochází ke zdražování. Jelikož se ale nových aut prodává stále méně, bude logicky v příštích letech i daleko méně ojetin a jejich cen půjdou zase jen nahoru.

V rámci predikce budoucnosti pak sice nemáme k dispozici věšteckou křišťálovou kouli, nicméně na základě veškerých indicií je velmi pravděpodobné, že pokud dnes koupíte jeden z nejžádanějších modelů na trhu, pak jej za rok budete moci prodat se ziskem i v případě, že jej nezakonzervujete, ale naopak budete pravidelně používat. Takový stav je v automobilové branži bezprecedentní a jen věrně vykresluje, jaký chaos koronavirus, nedostatek čipů a zdražování způsobily.

Tolik ale úvahy, dále již necháme hovořit zejména suchá čísla. A jak jsme už naznačili výše, o veselé čtení nepůjde. Německo se totiž sice dostalo o 8,5 procenta do plusu a Španělsko o jedno procento, ovšem Francie a Itálie znovu evidují razantní propad (-18,6 %, respektive - 19,7 %). V záporných hodnotách ve srovnání s loňským lednem, který taktéž nebyl žádná sláva, jsou ovšem i další velké trhy jako Nizozemsko (-11,3 %), Polsko (-10,2 %) a Švédsko (-3,3 %).

Můžeme pak sice zmínit, že zde najdeme i ostrůvky naděje jako třeba Slovensko (+72,6 %) či Rumunsko (+55,5 %), to jsou však příliš malé země na to, aby změnily celkový výsledek. Od jednotlivých trhů se tedy přesuneme k automobilkám, kde ovšem platí prakticky totéž. Klíčoví hráči jako Volkswagen (-8,1 %), Peugeot (-16,8 %) či Renault (-15,7 %) strádají, zatímco ti menší jako Lada rostou. V případě ruského výrobce dokonce výrazně (o 152,5 procenta).

Jedinými opravdu významnými světlými body na mapě jsou tak jen výrobci, kteří si mnoha chytrými kroky z minulosti zajistili lepší zásobování čipy než kdokoliv ostatní. Řeč je zejména o Toyotě (+10,6 %) a duu Kia (+32,6 %) a Hyundai (+24,4 %). Zejména Korejci díky tomu šplhají na žebříčku hodně vysoko a za sebou nechávají už i Ford (-18,6 %) či s opravdu velkým odstupem Fiat (-21,3 %) a Opel (-8,2 %). A možná jim brzy padne za oběť i Škoda (-8,1 %) či onen Renault.

Evropské lednové registrace jsou vůbec nejnižší za dobu, kdy asociace ACEA prodeje na evropských trzích monitoruje. Ve srovnání s takovým lednem 2018 jsou dokonce skoro poloviční. Grafika: ACEA



Za vítěze měsíce můžeme považovat Kiu, která si polepšila o 32,6 procenta a v blízké budoucnosti za sebou klidně může nechat i Škodu či Renault. Něco takového bylo dříve nemyslitelné. Foto: Kia

Zdroj: ACEA

Petr Prokopec

