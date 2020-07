Prodeje aut v Evropě opět razantně klesly, ač bylo všude otevřeno. Uspěly jen dvě značky před hodinou | Petr Prokopec

Představy o rychlém růstu prodejů aut po odstranění koronavirových restrikcí rychle berou za své. I drobný růst by byl málo, místo něj ale v černu přišel další razantní sešup skoro o čtvrtinu.

Nejspíše není třeba opakovat, že koronavirus dal automobilové branži pořádně na frak. Po dlouhou dobu byly uzavřené továrny i showroomy, což vyústilo v březnový 55procentní, dubnový 76procentní a květnový 52procentní pád. Prakticky všichni zúčastnění proto s velkými nadějemi vzhlíželi k červnu, kdy prodeje aut nebyly omezené v žádné významné evropské zemi, Českou republiku nevyjímaje. Měly přijít měsíce konzistentního růstu, který by smazal alespoň část propadů z předchozích měsíců, realita je ovšem přesně opačná.

Nechceme vytahovat z kapes černý scénář, ovšem k jeho naplnění není příliš daleko. A to přesto, že někteří vnímají červnové výsledky jako pozitivní, protože propad je menší, tak ale situaci nelze vnímat ani s nasazenými růžovými brýlemi. V prvé řadě je totiž třeba si uvědomit, že prodeje neklesaly až po příchodu koronaviru, ale již v lednu a únoru. A jakkoliv šlo na jedné straně pouze o 7 procent v obou měsících, na straně druhé takový vývoj nešel ruku v ruce s prognózami, dle nichž mělo dojít k růstu. Poté se navíc objevila pandemie, která přirozený pokles zájmu jen umocnila.

Aby tedy bylo možné nyní mluvit s nadějí v srdci, bylo by třeba, aby červnové registrace výrazně přesáhly ty loňské a to samé se opakovalo v dalších měsících. Jenže za šestý letošní měsíc bylo v Evropě prodáno jen 949 722 nových vozů. To je nejhorší výsledek od června 2011, který nevěští nic dobrého. V době, kdy se lidé měli u prodejců houfovat, tu totiž máme 22,3procentní meziroční pád. Ten navíc přišel před prázdninami, což je období, kdy zákazníci pro nová auta obvykle nevyráží.

Co tedy můžeme očekávat ve druhé půli letošního roku? Dle analytiků by měla přijít vlastně jen samá pozitiva a sociální jistoty, jenž nakonec mají vyústit v pouze 25procentní meziroční pád. To ovšem znamená, že následujících šest měsíců musí prodeje v Evropě být stále lepší, neboť propad za první půlrok činí 38,1 procenta. Pohled na jednotlivé trhy ovšem naznačuje, že s něčím takovým nelze až tak moc počítat, neboť nahoře je o 1,2 procenta pouze Francie, a to díky masivním dotacím.

S politickou pomocí pak samozřejmě vyrukovalo i Německo, stejně jako ostatní země. Ovšem i tak jsou prodeje u našich sousedů za červen dole o 32,3 procenta - blízko 40procentním očekávání hlášeným dealery, Itálie pak klesla o 23,1 procenta a Španělsko o 36,7 procenta. Pokud se tedy mluví o ozdravení, pak je tomu pouze v porovnání s březnem, dubnem a květnem, kdy byly zavřené ony showroomy a továrny. Pokud ale šestý letošní měsíc budeme hodnotit jako takový, pak je to jednoznačně mizérie, s níž lze s ohledem na zmíněné prázdniny zřejmě počítat i nadále.

Ve výsledku bychom se tedy vůbec nedivili, kdyby stav na konci roku byl horší, než je aktuálně prorokováno. Ostatně i v Česku se momentálně začínají objevovat nová ohniska koronaviru, která lidem na klidu nepřidávají. Stejně jako články v médiích, jenž naznačují, že na podzim nás kvůli obavám z druhé vlny čeká opětovné zavedení některých restriktivních opatření. Jakkoliv se ale ekonomika plošně nejspíše již nevypne, navýšení obav z ekonomické nejistoty to nezaplaší.

Naznačují to i slova lidí z Mladé Boleslavi, kteří s ozdravením počítají až někdy v roce 2022 či 2023. Přitom Škoda je značkou, kterou pandemie až tak moc nezasáhla. Za červen je totiž dole o 12,4 procenta, což je jeden z nejlepších výsledků. Takový Seat si totiž pohoršil o 35 %, Opel o 49,7 %, Jaguar o 67,9 % a Smart dokonce o 84,1 %. Velké propady jsou nicméně spojené také s Jeepem (-35 %), Alfou Romeo (-39,4 %), Land Roverem (-40,9 %) či Mazdou (-42,4 %).

Kde tedy lze hledat pozitiva? Aktuálně pouze na dvou místech, a to v Zuffenhausenu a Göteborgu. Porsche si totiž polepšilo o 3,7 procenta a Volvo o 1,6 procenta. Mimo to pak ještě zlepšení o 1,9 procenta hlásí další nejmenovaní členové koncernu VW Group, tedy buď Bentley, Bugatti nebo Lamborghini. Nic konkrétního ale v tomto ohledu zmíněno nebylo, navíc se jedná pouze o pět aut, což je počet, který celou Evropu ani v nejmenším nevytrhne.

Suma sumárum tedy stávající report není příliš pozitivním, načež jsme více než zvědavi na následující vývoj. Ten bude ale do jisté míry zahalen tajemstvím, neboť ACEA si běžně před prázdniny bere volno. Zda tomu bude i letos, zatím nevíme. Nicméně společnost JATO Dynamics se s prodejním reportem jistě vytasí a my vám jej opět přiblížíme. Doufáme v to nejlepší, očekávat něco opravdu dobrého ale není na místě.

Červen se v Evropě nesl ve znamení dalšího výrazného poklesu prodejů nových aut, bohužel. Grafika: ACEA

