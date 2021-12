Prodeje aut v Evropě se propadly nejníž od roku 1993, pár značek ale i teď silně roste před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Tragická, tímto slovem hodnotí situaci okolo prodejů nových mluvčí evropské asociace evropských výrobců aut. Hůře už nebylo 28 let, stejně jako rostoucí prodeje elektromobilů nemají mnoho společného se zájmem, nemá tento stav mnoho společného s nezájmem.

Svého času se to zdálo nemožné, ale teď je to fakt. Letošní rok se co do prodejů autů stává ještě větší mizérií než ten loňský, přestože k němu byly upínány obrovské naděje. Automobilky předpokládaly, že po prvních koronavirových vlnách, které si vyžádaly uzavírky továren a showroomů, budou moci zákazníkům dodat daleko více aut než kdy dříve, a tak znovu vzpružit své upadající prodejní bilance. Jenže místo toho musí čelit ještě větší krizi, která uzavírá minimálně některé montážní linky opakovaně. Výrobcům totiž chybí čipy i další komponenty, a tak musí přistupovat k uzavírkám zas a znovu.

Vše má pochopitelně dopad na prodeje, přestože poptávka po většině aut zůstává silná. Evropský odbyt tak v listopadu 2021 klesl ve srovnání se stejným měsícem loňského roku o 20,5 procenta na 713 346 vozů. To je skutečně nejhorší výsledek od roku 1993, který navíc definitivně poslal prozatímní letošní výsledky pod ty loňské. Za prvních jedenáct měsíců bylo totiž prodáno 8 904 900 aut, což je o 0,04 procenta méně než loni. Zatím nejde o výrazný propad, horší číslo to ale je a nezdá se být možné, že by poslední měsíc roku vývoj zvrátil. A je také otázkou, co bude dál.

Dá se sice předpokládat, že dodávky čipů budou postupně obnovovány a zvyšovány, nicméně cena aut soustavně roste. Výrobci na starém kontinentu navíc pod hrozbou likvidačních pokut přepřahají ze spalovacího ústrojí na elektrické, které má sice podporu politiků, velkému zájmu veřejnosti se ale netěší. Problematická jsou samotná auta, nedostačující je infrastruktura, mimo to nelze kladně smýšlet ani o zůstatkové hodnotě. A problémů je mnohem víc.

Mohou se tak naplnit prognózy skeptických analytiků, že více aut než v letech 2018 a 2019 už nikdy prodávat nebude. I výrobci se s tím pozvolna smiřují, a proto naznačují, že do budoucna již nechtějí být ani tak automobilkami, nýbrž „poskytovateli mobilních řešení”. Individuální vlastnictví aut by tím ustoupilo na druhou kolej a nastala by nadvláda sdílených aut. To má nicméně být vzdálenější budoucnost, ta bližší bude spojena s odchodem lidí ze showroomů s novými vozy do autobazarů.

Budoucnost ale nyní dejme stranou, místo toho se budeme soustředit na nedávnou minulost. Tedy na listopad, kdy dolů zamířily prakticky všechny trhy s výjimkou Bulharska, Irska a Slovinska. Jde však o velmi malé země, které na celkový výsledek prakticky nemají vliv. Daleko podstatnější je 31,7procentní propad Německa a 24,6procentní pád Itálie.

Zajímavý je pohled na automobilky, neboť proti proudu kráčí hlavně Hyundai (+28,8 %) a Kia (+13 %). Korejci si totiž sérií předchozích chytrých rozhodnutí zajistili stabilnější zásobování čipy než kdokoliv jiný. Mají tedy co prodávat, načež svůj tržní podíl meziročně navýšili z 3,2 na 5,2 a 4,6 procenta. První zmíněná značka tak již překonala i Škodu, jakkoliv se musí ohlížet za sebe, neboť nahoru šplhá i Dacia, jakkoliv její tempo je přeci jen poněkud nižší (+4,2 %).

Do plusu se dostalo i Porsche, stejně jako další luxusní koncernové značky. A výše jsou i Lada a Alpine. Ve všech případech jde ale o malé výrobce, jejichž vzestup může být pro VW Group a Renault Group jen velmi slabou útěchou. Na otevírání šampaňského tedy nebude docházet ani náhodou, zvláště když právě tyto automobilky sází ve velkém na zmiňovanou elektromobilitu, jenž momentálně přináší hlavně zvýšené náklady.

Evropské prodeje v listopadu opětovně poklesly, horší než loni jsou tak i celkové letošní výsledky. Foto: ACEA



Radovat se tak mohou vlastně jen Korejci, kteří mají dostatek čipů. Díky tomu si takový Tucson meziročně polepšil dokonce o 60 procent. A srovnejte si listopadovou bilanci Hyundai Group a VW Group loni a letos, to jsou úplně jiné světy. Foto: Hyundai

Zdroj: ACEA

Petr Prokopec

