Prodeje aut v Evropě se v létě znovu kolabovaly, dva giganti si ale mohou mnout ruce

K nejhorším výsledkům za posledních 10 let míří evropské prodeje nových aut. Ve srovnání s celým loňskem je pořád lépe, přespříští měsíc ale už ani o této bilanci pozitivně hovořit nemusíme.

V posledním roce a půl opanoval téměř veškeré dění koronavirus a chaos, který způsobil. Řada lidí už si tak ani nevzpomene na dobu, která příchodu této infekční choroby předcházela, my ale v souvislosti s letošními letními prodeji nových aut v Evropě do minulosti zamíříme. Během sedmého letošního roku bylo prodáno 823 949 aut, což představuje meziroční pokles o 23,2 %. A během toho osmého šlo o 622 993 vozů, což je oproti loňsku pro změnu 19,1procentní pád. To jsou další ostré meziroční propady, které ovšem dobře nevypadají právě ani z delší časové perspektivy.

Nejprve se musíme vrátit zpátky do roku 2018, kdy se Evropa připravovala na ostrou platnost nových testů spotřeby a emisí dle normy WLTP, v souladu s nimiž musela být auta prodávaná od září homologována. Z toho důvodu došlo v srpnu ze strany automobilek i dealerů k obrovskému množství registrací aut přímo na ně, neboť o měsíc později by tyto vozy do provozu už nepřihlásily, byly by v některých zemích spojené s vyšším zdaněním a podobně. V srpnu 2018 tak registrace vystoupaly na nevídaných 1 134 288 aut.

S ohledem na tento posun přišel v roce 2019 neodvratný pád, ten ale nakonec nebyl až tak velký, jak se předpokládalo. Prodáno totiž bylo 1 041 856 vozů, tedy podstatně více než třeba v roce 2017. Nicméně i tehdejších 864 774 registrací je oproti letošku větší úspěch, což ostatně můžeme říci také o srpnu 2016 (819 126 ks) i srpnu 2015 (744 698 ks). Jak je tedy patrné, tak bídně jako letos již opravdu hodně dlouho nebylo. Lví podíl na tom mají stěžejní trhy jako Španělsko (-28,9 %), Itálie (-27,3 %), Německo (-23 %) a Francie (-15 %), jež všechny klesaly dvouciferným tempem.

Pokles nicméně nastal ve všech evropských zemích, proti proudu zamířilo jen pár trhů - všechny jsou ale natolik malé, že celkovou bilanci nemohou ovlivnit. I proto nepřekvapí, že dole jsou veškeré koncerny či samostatné automobilky, a to s jedinou výjimkou, jíž je Mazda. Ta si polepšila o 7 procent, nicméně ani v jejím případě asi nedojde na vytažení šampaňského. Prodaných 9 751 aut totiž nepředstavuje zrovna působivý výsledek, neboť třeba v roce 2018 měla Mazda na kontě 16 122 registrací. V té době přitom do hry zasáhl i britský trh, na něm však značka až tak neboduje.

Lépe budou letošní léto hodnotit jiné dvě značky - Toyota a Hyundai. V situaci, kdy se v srpnu témě všichni velcí konkurenti propadali o desítky procent (namátkou Škoda -25,6 %, Peugeot -40 %, Citroën -32,5 %, Renault -28,9 %, Mercedes -40,1 %, Ford -35,9 % atp.), tyto dvě značky padaly jen o 1,5 resp. 0,1% a držely tak alespoň loňské výsledky. Díky tomu také značně nafoukly své podíly na trhu - Toyota už na 6,9 %, Hyundai na 5,3 %. To jsou v obou případech extrémní hodnoty - z celoroční perspektivy se Toyota nikdy nedostala nad 5,7 % (rok 2007), Hyundai nad 3,5 % (2020). Skoro čas na šampaňské.

Přesto tu máme povětšinou špatné zprávy, což koneckonců platí o celém dosavadním letošním vývoji. Jakkoliv bylo totiž za prvních osm měsíců prodáno 6 807 706 aut, což představuje posun oproti stejnému loňskému období o 11,2 procenta, v roce 2019 vystoupaly kumulované registrace od ledna do srpna na 9 002 172 aut (tyto počty jsou již oproštěné o britský trh). A při současném vývoji bychom se nedivili, kdybychom za dva měsíce psali už i o meziročním kumulativním pádu.

Letošní prodeje, zvláště pak ty srpnové, rozhodně nejsou důvodem k oslavám. Výrazný pád tu máme i ve srovnání s loňskem, natož pak s předkovidovými roky. Foto: ACEA



Situace z velkých značek relativně prospívá jen Toyotě a Hyundai, které se drží alespoň na loňských číslech a dramaticky tak navyšují svůj tržní podíl. Foto: Automobilky

