Prodeje aut v Německu se opět propadly, situaci už nezachraňují ani Češi

Jestliže po tragickém červnu šlo na největším evropském trhu s auty hovořit ještě o naděli pro letní měsíce, teď už je i ta pryč. A optimismus začali ztrácet i Češi, dokonce ještě víc než Němci.

Za sebou máme první srpnový týden, a na světlo světa se tak začínají klubat data o prodejích nových aut v jednotlivých zemích. Je to důležitější moment než kdy jindy, neboť, jak jistě víte, zejména od března do května byly prodeje sraženy do kolen omezeními proti šíření koronaviru. Optimisté tak čekali, že další měsíce budou ztráty kompenzovat, ale to se v červnu nestalo, na nejdůležitějších trzích došlo znovu k razantním propadům, i když obchod nikdo neomezoval. Nyní tu máme data za červenec, který mohl též přinést růst. Ale opět se tak neděje.

Jsou země, které lehce nahoru zamířily, ale co je komu platný růst odbytu v Belgii, když německý trh, ten vůbec největší v Evropě a, opět zamířil dolů. Vzhledem k historicky nejvyšším slevám na nová auta, které teď v Německu mají, se nedalo čekat nic zázračného, alespoň nějaký růst ale mohlo průměrné snížení cen o 22,5 procenta - a v extrému i o více než polovinu - přinést. Nestalo se a na západ od našich hranic jsou dle dat Kraftfahrt Bundesamt prodeje za červenec o 5,4 procenta níže než v loňském roce. Prodáno tak bylo 314 938 nových vozů, což dosavadní problémy jen prohlubuje.

Je totiž třeba si uvědomit, že celý trh je za prvních sedm letošních měsíců v minusu o 30,1 procenta. Jak jsme již zmínili, mnozí počítali s tím, že jakmile dojde na otevření showroomů a uvolnění prakticky všech restrikcí, lidé se k prodejcům vrátí a eliminují alespoň část ztrát spojených s předchozími měsíci. Realitu už znáte, přes veškeré pobídky se propad jen prohlubuje.

Dá se navíc předpokládat, že ani srpen nebude podstatně lepší. To by znamenalo, že na „zahojení se“ mají prodejci pouze podzim a počátek zimy. Klíčovým měsícem bude září, tradiční to moment obnovy firemních vozových parků. Doufejme, že alespoň ten situaci o trochu zlepší, slepě v to věřit ale po dosavadním vývoji dost dobře nejde.

Po relativně optimistických výsledcích z České republiky v červnu jsme mohli doufat, že optimismus se udrží alespoň zde, ani to se ale nestalo. Červencové prodeje totiž v ČR klesly o 10 procent, zatímco v červnu šlo o 5 procent. Po několika měsících vysokých ztrát opět velká mizérie.

Vraťme se ale nicméně ještě na skok do Německa, kde si velmi slušně vede Volkswagen (-3,3 procenta), hůře je na tom ale Audi (-20,8 procenta). Na druhou stranu takové Porsche si polepšilo. Excelentní registrace pak vykázaly zahraniční značky, zejména pak Subaru (+63,9 %), Jeep (+42,2 %) a Mitsubishi (+33,4 %). Rekordmanem v pádu pak byla Tesla (-66,6 %), které zřejmě uškodilo, že dotace na nové elektromobily nejsou spojeny s jejími vozy - na to jsou příliš drahé.

Zajímavé pak je, že Němci začínají ve velkém kupovat domy na kolečkách. Registrace obytných vozů se totiž meziročně takřka zdvojnásobily. To je evidentní hlavně v chorvatských kempech, kde prakticky veškerá taková auta mají právě německou registrační značku. Byť Češi a Rakušané se rovněž snaží, aby mohli být dovolenkově mobilní.

