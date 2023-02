Prodeje aut v Norsku totálně zkolabovaly. Propadly se o 95,4 procenta, důvod si domyslíte snadno před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

„Že ta čísla budou tak nízká, nikdo nepředpokládal,” říká k věci úřad, který v Norsku registrace nových aut eviduje. Je to zatím poslední z řady připomínek toho, co skutečně žene nahoru prodeje elektrických aut. Norský trh na nich loni stál, teď s nimi padá.

Norsko je skvělé, Norsko jde příkladem, Norsko ukazuje, že to jde. Takto často někteří hodnotí situaci v jedné ze skandinávských zemí, pokud jde o prodeje elektromobilů a jejich podíl na trhu. Ten loni dosáhl skoro 80 procent a stále více automobilek v této zemi přestává prodávat cokoli jiného. Cíl, aby po tamních silnicích nejezdilo nic jiného, se zdá být nadosah. Takže to opravdu jde?

Léta varujeme před tím, že to není tak snadné. Především je třeba si říci, že Norsko je kombinací několika faktorů prakticky unikátní zemí. Tato země není živa primárně z produktivity místních obyvatel, žije z těžby nerostných surovin (že to je - vhledem k podpoře elektromobilů paradoxně - hlavně ropa a zemní plyn, dnes nechme stranou), což pro ni představuje takové příjmy, že si z nich může dovolit financovat kdejaký neefektivní nesmysl.

Také je třeba dodat, že byť to není malá země, aktivní život je soustředěný do rozlohou omezených oblastí na jihu země, takže málokdo potřebuje auto, které je schopno najíždět stovky kilometrů během pár hodin bez zadýchání. A především je to země velmi málo lidnatá - s 5 miliony obyvatel a zmíněnými příjmy v kapse si znovu můžete dovolit zcela ohýbat ekonomickou racionalitu na mnoha úrovních.

Tohle všechno nahrává tomu, aby Norsko mohlo elektrická auta masivně zvýhodňovat především co do zdanění a provozních výhod. Opakovaně jsme konstatovali, že elektromobily v zemi frčí primárně kvůli tomu, někteří nám ale oponovali, že to není zase tak důležitý faktor. Že Norové jsou uvědomělí a elektromobily si mohou dovolit, a tak je prostě chtějí. O tom se dá dlouze diskutovat na základě vlastního přesvědčení, nyní ale můžeme sáhnout po prostých faktech, které dokazují, že Norové jsou úplně stejní oportunisté jako třeba Němci. A pokud jim tedy na střechu elektromobilu nedáte pořádný cukříček, je naprosté většině z nich nějaké „going green” ukradené.

Norské OFV, které má v zemi na starosti evidenci nově registrovaných aut, uvádí, že letos v lednu bylo v zemi prodáno pouhých 1 860 nových aut. Pro srovnání - loni jich za celý rok bylo více jak 174 tisíc. Od roku 1962, tedy po dlouhých 61 let, Norsko tak nízká čísla nezažilo. Oproti předchozímu měsíci je kolaps naprosto extrémní, v prosinci 2022 bylo v zemi prodáno 39 107 vozů. Bavíme se tedy o meziměsíčním poklesu o 95,4 procenta, ani meziroční vývoj ale není o moc lepší - oproti lednu 2022 jde o pokles o masivních 76,6 procenta.

Šéf OFV Oyvind Solberg Thorsen k tomu říká, že lednový pokles se sice čekal, jeho míra ale předčila všechna očekávání. „Že ta čísla budou tak nízká, nikdo nepředpokládal,” uvádí. Co se tedy přesně stalo? To už si domyslíte snadno.

Podobně jako v Německu stačilo upravit schéma umělého zvýhodňování elektromobilů. A protože ty mají v Norsku na trhu tak velký podíl, pokles jejich prodejů s sebou stáhl i celková čísla. Přitom je třeba dodat, že - znovu podobně jako v Německu - dotace a úlevy zdaleka nebyly zrušeny úplně. Norové budou nově platit DPH i z elektromobilů (dříve od ní byly zcela osvobozeny), které stojí více než 500 000 norských korun (asi 1,07 milionu Kč) a auta také podléhají vyššímu zdanění na základě hmotnosti. Přesto to není tak, že by byla dvakrát dražší - třeba Tesla Model Y v základním provedení zdražila v přepočtu asi o 47 tisíc Kč. Bavíme se tedy ve výsledku o zdražení o jednotky procent, přesto takový propad.

Toto dění znovu připomíná, jak moc velkou roli přerozdělování cizích peněz na trhu elektromobilů hraje. Jak jsme uváděli nedávno, lidé si v případě elektrických aut často primárně nekupují auta jako taková, „kupují” si ony dotace, chtějí ony slevy, mají pocit, že volbou elektromobilu něco dostávají zadarmo. Když tohle zmizí, prodeje zmizí s tím. Klesl tak i podíl na jejich minimalizovaném trhu na 66,5 %

Podle OFV bude nyní zajímavé sledovat, co se bude dít v následujících měsících. Dá se čekat, že se prodeje opět zvednou, nezdá se ale, že by bez dosavadní podpory mohly být znovu tak vysoké. Inu, zjevně ani Norsko nemůže v neefektivních elektromobilech utápět nekonečně mnoho peněz.

Škoda Enyaq zůstala v Norsku trojkou na trhu, ovšem se zanedbatelnými prodeji. V celé zemi se v lednu 2023 prodalo jen 1 860 auto, o 95,4 procenta méně než v prosinci a o 76,6 procenta méně než v lednu 2022. Foto: Škoda Auto

Zdroje: OFV, TV2

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.