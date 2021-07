Prodeje aut v USA mají letos zcela neobvyklé vítěze, nemusí to být jen dočasný stav před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Pokud se alespoň trochu zajímáte o auta, jistě víte, že prodeje aut v USA mají dlouhodobě jediné vítěze - mezi model neohroženě vládne Ford série F, mezi firmami koncern GM. Právě teď neplatí ani jedno.

Pravidelně píšeme o tom, do jakého chaosu uvrhl automobilový svět koronavirus, což platí stále. Není to ale jediná věc, která jej mění, tou druhou, dlouhodobější a už proto významnější jsou snahy o rozmach elektrifikace aut. Většinou zákazníků nevyžádaná změna mající původ v politickém rozhodnutí nerozporovaném automobilkami vede k obrovským investicím do nepříliš žádaných vozů a z toho pramenících snah o zefektivňování nabízení čehokoli jiného.

Následkem je tak zdražování ostatních aut a vyřazování modelů a verzí, které mají relativně okrajovou klientelu. Jenže když má relativně okrajovou klientelu sedm modelů a vy vyřadíte z nabídky většinu, dá to dohromady už slušná prodejní čísla. A pokud konkurence to samé neudělá, tito zákazníci logicky skončí u ní. Výsledkem je tak přelévání popularity, jaké jsme dlouho neviděli a nastalá post(snad)pandemická situace vše jen umocňuje.

Tak se stalo, že dlouholetý vládce amerických prodejů, koncern General Motors, není v druhém letošním kvartálu americkou jedničkou. GM totiž sází skoro vše na elektrickou kartu a ořezává zbytek nabídky, což je přesně to, co Toyota dělat nechce. Je to tak právě ona, která v letošním druhém kvartálu uzmula korunu krále prodejů nových vozů s 688 813 auty oproti 688 236 vozy General Motors.

Jde o vítězství o hodně drobná prsa, ale jasně to ukazuje, jak krátkozraký přístup GM (a nejen GM, dolů jde také Ford, VW a další automobilky mířící stejnou cestou) může být. A historicky se jedná o zásadní moment - GM v USA neprohrál 23 let a když se to tehdy stalo, bylo to s Fordem. Toyota nebyla na vrcholu dosud nikdy a nepochybně profituje i z druhého zmíněného faktoru, tedy nedostatku dílů, zejména pak čipů, kterých má k dispozici více než jiní.

Není to ale jediné zemětřesení. Právě kvůli čipům vyrábí méně aut i zmíněný Ford, jehož řada F, zejména pak model F-150, vládne americkým prodejům už přes 40 let. Akorát ne zrovna teď - za druhý kvartál zvítězil se svým konkurenčním pick-upem rodiny P/U, zejména pak modelem 1500 Ram (164 232 aut) před Chevroletem Silverado. Ford řady F je až třetí s 158 235 prodanými vozy.

Předpokládáme, že v případě pick-upů se Ford dříve nebo později vrátí na vrchol, GM ale může klidně ztratit korunu zcela. Téměř zcela opouští klasické třídy aut, jako jsou větší či menší sedany, které Toyota s úspěchem nabízí dál. A to nakonec může rozhodnout, třebaže mezi kupci pick-upů Japonci zase tak velké zastání nemají a jsou s prodeji cirka na třetině jejich odbytu.

Ford řady F už není nejprodávanějším autem USA, ... Foto: Ford



...korunu uzmul konkurenční Ram. Foto: Ram



Mezi automobilkami pak vládne Toyota, je bezprecedentní stav. Foto: Toyota

Zdroje: CNBC, Ford, General Motors, Stellantis

Petr Miler