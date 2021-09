Prodeje aut v „elektristánu” už nerostou ani oproti roku 2020, je nejhůř od 60. let před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Když se prodeje aut loni ostře meziročně propadly kvůli uzavírkám továren a showroomů, mysleli jsme si, že je tak špatně, že už nemůže být hůř. Tlak na rozmach elektromobility ale zjevně zvládne pokořit i koronavirus.

Co byste udělali, kdybyste po letech tlaku na rozmach elektromobility navzdory představám velké části zákazníků zjistili, že prodeje nových vozů neustále klesají a z ekonomické výspy Evropy se stává místo v tomto směru zaostalejší než bývalé státy socialistického bloku? My bychom se chytili za nos a původní záměr přehodnotili, neboť vede ke stárnutí automobilového parku a stále vyššímu dovozu ojetin, což nepomáhá ani bezpečnosti, ani ekologii, o ekonomických aspektech nemluvě. V Nizozemsku to ale vidí jinak.

V zemi vysokých lidí, nadšených cyklistů a krocaních farem (ať se jednou oprostíme od tulipánů, mlýnů a coffee shopů) se ale rozhodli na to všechno dívat a čekat, kam až to zajde. Kde mají Nizozemci limit? Netušíme, zatím ale prokazují opravdu velkou odolnost před panikou, neboť tamní prodeje nových aut jsou stále nižší, nižší a nižší.

Před sebou máme čerstvá čísla od tamních asociací Bovag, RAI a RDC a jsou tristnější, než by snad kohokoli napadlo. Podle nich bylo v Nizozemsku za srpen prodáno 26 294 aut, což je o 16,8 procenta aut méně než loni. A co je podstatné, tento pokles stačil na to, aby pouhých 211 460 vozů prodaných do srpna znamenalo i celkový meziroční pokles o 3,4 %.

To je neskutečná mizérie, uvážíme-li, jak vypadal loňský rok. Přes všechny těžkosti i nedostatek komponentů všeho druhu nemá většina trhů problém meziročně růst i o desítky procent, neboť loňský rok byl pro mnohé pomyslným dnem, od kterého se lze jen odrazit. Ne tak pro Nizozemsko, to padá dál a pád je to bez přehánění brutální.

Považte, že jde o zemi, kde se po léta prodávalo kolem 500 tisíc aut za rok, leckdy i přes 600 tisíc ročně. To z ní dělalo jeden z absolutně a ještě více relativně největších trhů Evropy. Po zavedení tlaku na rozmach elektromobility, který v prvé řadě zdražuje pořízení i provoz ostatních aut, jde Nizozemsko dolů a loňských 358 330 prodaných vozů bylo nejhorším výsledkem od roku 1968. V tuto chvíli je oranžové království ještě hlouběji v historii - hůře nebylo od začátku 60. let minulého století, konstatují autoři statistiky.

Pozoruhodný je též pohled na nejprodávanější modely, kterým elektromobily stejně dlouhodobě stejně nevládnou, jen čas od času nějaká novinka poskočí ve statistikách vysoko. V srpnu se to stalo jen částečně - zvítězila Kia Niro (1 177 aut) následovaná Toyotou Yaris (668), VW Polo (645) a Kiou Picanto (537), tedy vesměs malá, nanejvýš hybridní auta, která zůstávají použitelná a přes uvalenou daňovou zátěž nejsou tak drahá. Pátá Škoda Enyaq (487) je jediný ryzí elektromobil, i jeho pozice ale po počátečním boomu rychle slábne. To vše za situace, kdy prodeje zejména dovezených ojetin lámou historické rekordy.

Jsme skutečně zvědavi, kam až situace bude muset zajít, aby Nizozemci začali něco dělat. Klesat zatím stále je kam.

Prodeje aut v Nizozemsku od počátku snah tamní osobní dopravu elektrifikovat klesají a klesají. Situace už zašla tak daleko, že prodeje klesají i letos ve srovnání s koronavirovým loňskem, politiky to ale nechává chladnými. Jediným elektromobilem mezi nejprodávanějšími vozy je Škody Enyaq, i její pozice ale slábne ve prospěch vozů jako VW Polo. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroje: Bovag, RAI, RDC

Petr Miler