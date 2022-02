Prodeje čínských aut v Evropě raketově rostou, i když ostatní třou bídu, na prvním trhu mají 10procentní podíl před 5 hodinami | Petr Miler

Klidně mnohasetprocentní růsty prodejů čínských aut mohou vypadat dramaticky, když se ale místo 20 aut prodá 60, zase takové drama to není. Pokud ovšem jejich podíl na jednom z pěti největších trhů Evropy činí více jak desetinu, už to nejde bagatelizovat.

Letos v lednu jsme psali o tom, že průlom čínských aut na západní trhy asi právě nastal, neboť se hned několik značek začalo výrazně prosazovat v už náročné Austrálii. A jakkoli jedna vlaštovka nutně jaro nedělá, s odstupem dalších pár týdnů je jasné, že nešlo o výkyv vymykající se celkovému vývoji.

Důkazem budiž stále větší úspěch čínských aut v nám teritoriálně podstatně bližším, i když momentálně nepříliš přátelsky chovajícím Rusku. To je z hlediska převažujícího místa prodejů nových aut hlavně evropskou zemí a vzhledem k pokračujícímu úpadku tradičních odbytišť jde nárazově i o druhý největší trh na celém kontinentu - v top 5 je stabilně. Také tam Číňané díky benevolentnějším pravidlům pro homologaci svá auta prodávají, některé značky tak už činí léta. Donedávna se to obešlo bez výraznějších úspěchů, třebaže automobilky jako Haval, Geely nebo Chery ignorovat nešlo. Od loňska ale vystrkují růžky s takovou razancí, že do prodejních statistik dělají díry. Teď už spíš krátery.

Ruský Avtostat dále informuje, že letos v lednu došlo k dalšímu průlomovému momentu, neboť bezmála 8 tisíc prodaných čínských aut v Rusku znamená 10procentní podíl na trhu. Děje se tak hned z několika důvodů. I ruský trh meziročně klesá (-3,7 %), s ním pak klesá také většina známých značek (Lada, Kia, Renault, VW nebo Škoda hlásí poklesy až o 36 %), které někdy až třou nouzi (nejvyšší zmíněný pokles je spojen se škodovkou). Naproti tomu Číňané raketově rostou - loni v lednu byl jejich podíl na trhu ani ne pětiprocentní.

V případě prodejů čínských značek se bavíme o relativně vysokých nominálních číslech jen podtrhujících relativní hodnoty. Haval s 3 169 prodeji v lednu rostl o 102 procent, Chery s 2 820 prodanými vozy o 47 %, Geely s 1 863 prodeji o 236 % a tak bychom mohli ještě chvíli pokračovat. Nevíme, jak se čínsky řekne „wow”, ale podobný výkřik by zde byl na místě. Jsou to obrovské posuny nahoru v situaci, kdy celý trh klesá. Co teprve, až si lidé budou zase jistější v kramflecích?

Zdá se být skutečně jasné, že zlom je za námi a nyní je jen otázkou, kam až se mohou Číňané propracovat. Podíl 10 procent na trhu je už opravdu vysoký a může být snadno ještě vyšší. Dvakrát? Třikrát? Netušíme, se stále atraktivnějšími auty, stále nízkými cenami a nekonečným sebevědomím si to snad ani netroufáme odhadovat. Pokračující dynamika nárůstů odbytu ale naznačuje, že strop je ještě daleko.

Nejúspěšnějším čínským autem v Evropě je Haval Jolion. Při jeho vzhledu, výbavě, technice a především cenám se není čemu divit. Foto: Haval

