Prodeje klíčové Dacie se propadají, nový šéf na to hodlá reagovat jen zdražováním před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Zájem o rumunské vozy, hlavně pak o Duster klesá a jen na koronavirus to nelze svádět. Nový šéf mateřského Renaultu se s tím ale hodlá vypořádat vskutku svérázným způsobem.

Dacia dosud zažívala jeden úspěch za druhým. Každý její model zasahoval střed terče, díky čemuž měla rumunská automobilka jen v Evropě loni na kontě 576 450 prodaných aut. To je výrazný posun oproti počátku milénia, kdy v roce 2005 registrace čítaly pouze 28 420 vozů. Letos se nicméně rekordy překonávat nebudou, a to nejen kvůli koronaviru. Zejména prodeje Dusteru se propadaly již dříve, pročež by Dacia možná měla lehce znejistět. S ničím takovým ale nemáme počítat.

„Dacia si vede velmi dobře v rámci ziskovosti,“ uvedl na adresu značky šéf skupiny Renault Luca de Meo. Ten zároveň dodal, že mateřská francouzská společnost velmi brzy představí plán své restrukturalizace a návratu na vrchol. Dacie se ale navzdory zjevným problémům s odbytem týkat nebude, jakkoliv s jednou změnou i u této značky počítat máme. Ceny jejích aut o něco vzrostou, neboť i rumunská automobilka se bude muset vypořádat s přísnějšími emisními normami. A čím více anti-emisních systémů do aut nasadí, tím vyšší budou náklady.

Právě s ohledem na tuto změnu by nicméně rumunská automobilka měla mít připravenou záložní strategii. Pokud totiž její prodeje klesaly již před koronavirem, a to navíc v době, kdy základní verze byly za hubičku, pak lze jen stěží čekat, že s prohlubujícím se ekonomickým útlumem prodeje poletí opačným směrem. Zvláště když u toho budou vyšší ceny. Navíc jsme již naznačili, že onen propad má na kontě zvláště jeden vůz, který dosud byl jasným bestsellerem.

Duster se totiž na prodejích Dacie podílí skoro z poloviny. Z oněch loňských 576 450 aut totiž 220 167 kusů připadá právě na rumunské SUV. Bohužel však právě u něj je patrný největší pokles zájmu, dosavadní letošní registrace jsou totiž vůči loňsku dole o 43,8 (sic!) procenta. A je otázkou, zda situaci zlepší případný facelift.

De Meo by tak možná měl rumunskou značku do transformačních plánů zařadit, neboť ani její výjimečná pozice nemusí být dostačující. Klesá totiž kupní síla hlavně toho obyvatelstva, ze kterého se rekrutovala největší zákaznická skupina Dacie. A pokud na to automobilka zareaguje pouze navýšením cen, může to problémy jen prohloubit.

Duster je hlavním pilířem prodejů Dacie, zájem o něj však rychle klesá. Je přitom otázkou, zda to zvrátí případný facelift, zvláště když ceny mají zamířit nahoru. Foto: Dacia

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec