Prodeje elektrického Fordu Mustang se dál hroutí až k nule, odbyt klasiky s motorem je úplně jiná káva
Petr Prokopec — Vývoj prodejů aut v letošním roce jasně ukazuje, čemu lidé dají přednost, pokud je přestanete tlačit do toho, co si nepřejí. A to navzdory rekordním cenám paliv za několik let. Ford z toho umí těžit, ale jen v případě Mustangu, jako celek jde dolů.
včera | Petr Prokopec
V loňském roce Ford dosáhl smutného rekordu, když vyhlásil nejvyšší počet svolávacích akcí v historii. A v nastavené trajektorii automobilka pokračuje také letos. Pro řadu lidí se tak stala symbolem nekvality, čemuž ovšem neodpovídají ceny jejích aut. A to ani ty současné, které již zahrnují zaměstnanecké slevy, jež se Ford rozhodl nabídnout komukoli ,kdo přijde do některého z jeho showroomů. Modrý ovál tak zcela jistě reaguje na letošní vývoj, který není lichotivý ani po stránce prodejů.
Za první čtyři měsíce totiž automobilka dodala zákazníkům 603 245 nových aut, což oproti loňsku představuje propad o 10,6 procenta. V podstatě jediným důvodem k radosti byl zájem o spalovací Mustang, který je ostatně po eliminaci Fiestu, Focusu a Mondea/Fusionu jediným klasickým osobním vozem značky. Zároveň jde o jediný z tradičních muscle cars, které lze koupit s osmiválcem a manuálem. Něco takového přebíjí i reputaci nespolehlivého výrobce, pročež Mustang dosáhl na 19 904 registrací. Oproti loňsku se tak zlepšil o 39,2 procenta.
Vedle toho musíme poukázat ještě na Explorer, jehož 20,9procentní růst vyústil v 82 578 registrací. Pro značku tak jde o její aktuálně nejúspěšnější SUV, které ovšem nemá nic společného se stejně pojmenovaným evropským příbuzným. Pod kapotou totiž nenajdete elektrický pohon, nýbrž maximálně hybridy postavené okolo šestiválcových motorů. Posun k dobru u dalších aut je ale prakticky neviditelný, třeba Bronco Sport si polepšilo jen o 0,6 procenta a Bronco dosáhlo na 2,7procentní růst.
Co ovšem patrné je už na první pohled, to je další propad firemních elektromobilů. Z nich nejúspěšnější je Mustang Mach-E, který si za první čtyři letošní měsíce koupilo 7 270 lidí. To je o další polovinu méně než loni. Ford se přitom na počátku letošního roku rozhodl, že lidem ze svého bude nejen hradit zrušený federální kredit, ale ještě k vozu přihodí domácí dobíječku a její instalaci zdarma. Nic z toho ale zjevně nepomohlo, lidé už se elektrickým rohlíkem opít nenechají.
Modely F-150 Lightning a E-Transit pak dokládají, že může být ještě hůř. První totiž dosáhl na 2 944 registrací, druhý si pak dokonce koupilo jen 301 lidí. To je 67procentní a 92,4procentní propad oproti prvním čtyřem měsícům loňského roku. Podobně jako u elektrického pick-upu by tedy automobilka měla i výrobu elektrické dodávky ukončit, neboť je zjevné, že chybět nebude prakticky nikomu. Aktuálně jde totiž o nejhůře prodávaný Ford v celých Spojených státech.
Nepředpokládáme však, že tento vývoj přivede vedení značky k rozumu. Jim Farley tedy i nadále bude jejím šéfem, který bude pobírat stále větší peníze za to, že zlepšuje kvalitu a elektrifikuje automobilku. Aby se z toho neusmažila ve vlastní šťávě...
Spalovací Ford Mustang si ve Státech na rozdíl od elektrického příbuzného vede stále lépe, za první letošní čtyři měsíce se prodalo již takřka 20 tisíc kusů, tedy o 40 procent víc než loni ve stejném období. Celý Ford se ale v USA prodejně silně propadá. Foto: Ford
Zdroj: Ford
