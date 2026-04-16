Prodeje elektrických aut v USA se dál koupou v krvi, enormní poklesy trvají navzdory statisícovým slevám

Je to fascinující ukázka toho, jak je odbyt v tomto segmentu masivně ovlivňován přerozdělovanými penězi. I když elektrickým vozům zůstala hromada umělých výhod a řada automobilek jimi zůstává posedlá, jejich prodeje se limitně blíží nule navzdory extrémním slevám.
včera | Petr Miler
Když jsme na našich stránkách opakovaně uváděli, že vše nasvědčuje tomu, že spousta lidí při koupi elektrického auta netouží ani tak po samotném autě, ale primárně si „kupuje dotaci” s ním spojenou, někteří se smáli. S postupujícím časem už to snad ale nelze označit za domněnku či odvážné tvrzení, vypadá to jako holý fakt. Lidé zkrátka mají s nákupem za „peníze těch druhých” spojené tak příjemné pocity, že si tak pořídí i něco, co by si jinak nepořídili. A to až do té míry, že stejný nákup nezopakují, když jim tu samou nebo ještě větší slevu dopřeje automobilka, dealer či kdokoli jiný. To najednou nepůsobí jako dar nebo výhra v loterii.
Přesně k takovému závěru vedou - pokolikáté už - i dopady loňského konce federálních dotací na elektrická auta ve Spojených státech. Na samotných vozech to nezměnilo nic, na jejich dostupnosti to měsíce nezměnilo nic a - kuriózně - kolikrát to nezměnilo nic ani na jejich cenách. Automobilky jako Ford nebo Hyundai s Kiou přišly okamžitě se slevami, které chybějící federální dotace nejenže kompenzovaly, dokonce je překonávaly. Električtí optimisté proto tvrdili, že se nic nezmění a elektromobily o nic nepřijdou, jenže prodeje šly dramaticky dolů.
Znovu to některými bylo označeno jako krátkodobý šok, který tyto vozy „vyberou” a vše bude zase krásné. Ale znovu není, ani trochu. Po prvním kvartálu si na základě analýz Cox Automotive (včetně veřejně nedostupných placených dat) můžeme říci, že „vybráno” skutečně nebylo nic a krásné není nic. Dokonce se nic nemění ani pozitivním směrem, nastala nová, úplně jiná tržní realita, která jen potvrzuje, jak uměle vyvolaný a přirozeně neudržitelný zájem o elektromobily je. Není to „zadotujeme a pak už se prosadí”. Je to „přestaneme dotovat a neprodá se skoro nic”.
Data Coxu za první čtvrtletí letošního roku 2026 totiž ukazují, že v USA se letos prodalo jen 216 000 elektrických aut, což je pořád o masivních 27 procent méně než loni. Podíl těchto vozů na trhu se tedy smrskl na pouhých 5,8 % ve srovnání s rekordními 10,6 % v nejlepším loňském kvartálu. To opravdu není nějaký drobný krátkodobý výkyv.
Pikantní také je, jak plošný tento sešup je. Téměř každá velká automobilka reportuje prudký pokles prodejů tohoto typu aut, což znovu jen ukazuje vliv dotací v podstatě bez ohledu na ceny těchto aut. Tesla ztrácí relativně méně (a nedivíme se, její odbyt byl vždy nejautentičtější), ale žádná sláva to není ani jejím případě. V případě ostatních pak lze hovořit o hotové krvavé koupeli. Prodej elektromobilů Fordu klesl o 70 %, BMW o víc než 60 % a Volkswagenu se zhroutil o téměř 90 %. To vysvětluje, proč končí i posledním, přímo v USA vyráběným elektrickým modelem. O Hondě snad už ani nemá smysl hovořit, ta své elektrické plány zrušila úplně a pomalu nemá co prodávat.
Padají ale i další, byť ne o tolik. Dříve sebevědomí Korejci jako Hyundai a Kia jdou také dolů, Nissan to samé a Mercedes jakbysmet. Zmíněná Tesla si tím aspoň pomohla zpět k tržní dominanci (117 300 elektromobilů prodaných za kvartál znamená 54% podíl na trhu), i její nominální prodeje ale klesly z roku na rok o 8 %.
Druhou pikantérií je, že tohle všechno se podle dat Coxu děje v době, kdy se automobilky se svými elektrickými modely pořád podbízí. Rozdíly mezi průměrnou cenou elektrických a spalovacích vozů klesl na historicky nejnižších 5 800 dolarů na vůz, což je dáno hlavně pádem průměrných cen nových elektromobilů meziročně o 2,8 procenta. Tento stav ale nenastal díky tomu, že by automobily dokázaly tyto vozy vyrábět efektivněji, jen celý problém s jejich odbytem posypávají vlastními penězi vydělanými jinde (anebo také nikde, viz ztráty Fordu a jiných).
Znovu podle Coxu slevy na elektromobily nyní dosahují v průměru 14,6 procenta z transakční ceny, což v praxi znamená průměrné zvýhodnění jednoho prodaného auta o skoro 8 000 dolarů, tedy bezmála 170 tisíc korun. Dřívější federální dotace činily... maximálně 7 500 dolarů. Aktuální zvýhodnění jsou tedy dokonce v průměru vyšší (a v některých případech skoro i násobně vyšší), prodeje jdou přesto dolů popsaným způsobem.
Kde je reálná poptávka, ukazuje i fakt, že zatímco ceny elektromobilů klesají, modely se spalovacím motorem na cenách soustavně stoupají, děje se tak už čtvrtý měsíc v řadě, tedy v době největších slev na elektroauta a jejich historicky nejnižších cen. O ceně to tedy zjevně není, však průměrná cena elektrického auta prodaného v USA dnes činí 54 508. Nejoblíbenější velké pickupy se ale prodávají v průměru za 66 tisíc dolarů, velká SUV dokonce skoro za 80 tisíc dolarů. Američané tedy peníze mají a nová auta kupují, dost draho. Ale elektromobilům se bez dotací téměř zcela vyhýbají. Neříká to vše?
ID.Buzz je jednou z obětí propadu zájmu o elektrická auta v USA po zrušení tamních dotací. VW ho pro letošní modelový rok vůbec nenabídne, skončil i s přímo v Americe vyráběným ID.4. Co dodat? Foto: Volkswagen
Zdroj dat: Cox Automotive
