Prodeje elektrických Fordů s koncem dotací v USA zkolabovaly až šokujícím způsobem, ani šéf firmy nečekal takový pád
Petr MilerTeď už se nikdo nemůže divit tomu, že automobilka zcela zastavila výrobu jednoho z klíčových elektrických modelů „na neurčito”. Také prodeje se téměř zastavily a jejich budoucnost je velkou neznámou.
před 8 hodinami | Petr Miler
Teď už se nikdo nemůže divit tomu, že automobilka zcela zastavila výrobu jednoho z klíčových elektrických modelů „na neurčito”. Také prodeje se téměř zastavily a jejich budoucnost je velkou neznámou.
Asi nemá smysl se přít o tom, že jakákoli forma dotování čehokoli pomůže oné konkrétní věci k vyššímu odbytu. Někteří lidé dnes třeba jedí sušené červy, většině se to ovšem hnusí. Zasypejte zítra hmyz dotacemi tak, že pytlík sušených trubců bude stát 1 korunu a podivíte se, kolik lidí najednou začne říkat: „Vždyť ti červíci nejsou zase tak špatní!” Pokud rovnou nezačnou vyzdvihovat jejich výhody před ostatními alternativami...
S auty je to stejné. Přirozený zájem o jednotlivá řešení je nějaký a v zásadě odpovídá poměru vnímané (je v tom spousta subjektivity) hodnoty vzhledem k ceně. Nechat lidi volně si vybírat preferované řešení, bude elektrický pohon tam, kde byl vždy - je to příliš problematické řešení za příliš velké peníze, které stěží osloví víc než pár procent kupců. Ale začněte některé věci uměle zdražovat a jiné uměle zlevňovat a toto vnímání se změní.
Tohle je běžná logika spojená s přerozdělováním peněz okolo čehokoli, která je v obecné rovině nepochybně korektní. Celá věc má ale zjevně ještě jednu mnohem méně racionální a více emotivní vrstvu - přímé, viditelné dotace na kupní cenu. Pochopte, ceny elektrických aut v EU dnes mění v prvé řadě přerozdělovací mechanismy EU, které jsou schopné klidně jedno auto o půl milionu uměle zlevnit a jiné o půl milionu uměle zdražit, to žádné dotace neumí. Tyto mechanismy se týkají i České republiky a drasticky překreslují cenovou mapu, s prodeji elektrických aut tu ale ve výsledku tolik nedělají - na konci je pořád stejný produkt, který by lidé nekupovali ani ještě levněji. Ale posypte ho „penězi těch druhých” a rázem se mnoha lidem věc jeví jinak, i když faktický stav jiný být nemusí.
Opakovaně se ukázalo, že „dotace” na mnohé působí jako výhra v loterii obestřená klasickým FOMO (Fear Of Missing Out - strach z toho, že o něco přijdete, že vás mine nějaká skvělá věc, které spousta lidí využívá). A někteří ji prostě musí mít, i kdyby koupili nesmysl. Viděli jsme to svého času v Německu a vidíme to teď v USA, kde též zrušili poslední vrstvu přímých dotací na kupní cenu elektrických aut ve formě tzv. daňového kreditu.
Pryč je od 1. října a realitu nabídky zase tak moc nezměnil. Některé firmy (včetně té dále skloňované) dokonce chvíli využívaly předchozích dotací ze setrvačnosti dané technickými možnostmi čerpání, jiné (znovu včetně té dále skloňované) přišly s vlastními slevovými programy, které předchozí dotace více či méně nahrazovaly. Jinými slovy - na realitě nabídky se opět nezměnilo moc, lidé mohli přinejmenším po velkou část října (pokud ne dodnes) kupovat elektrická auta za fakticky stejné nebo velmi podobné ceny vedle spalovacích vozů za fakticky stejné nebo velmi podobné ceny. To by ve světě zdravého rozumu nemělo prodeje čehokoli výrazně ovlivnit. Ale zmizely dotace, zmizela „výhra v loterii”, zmizel FOMO a zmizely i prodeje.
Čekali jsme v říjnu s ohledem na zmíněné citelný propad prodejů elektrických aut už proto, že blížící se konec dotací nakopl zářijová čísla. Ale opravdu jsme nečekali - a nebyli jsme zjevně sami - až takový otřes. Jednotlivé automobilky nyní začaly reportovat své americké prodejní výsledky, jako první se s nimi vytasil domácí Ford. A pohled na ně je jedním slovem šok.
Sám šéf firmy Farley nečekal nic pěkného, hovořil o pádu z cirka 10 procent podílu na celkových prodejích přibližně na polovinu. I to někteří električtí optimisté označovali za panickou skepsi, realita je ale ještě mnohem, mnohem horší.
Ford odhalil své říjnové prodejní výsledky v USA a coby celek jsou jako sluníčko a modrá obloha - celkem 175 584 prodaných aut znamená meziměsíční růst odbytu o citelných 5,8 procenta a stále pozitivních 1,6 procenta z roku na rok. Nelze tedy mluvit o celkovém poklesu zájmu o auta, ani omylem, ten stihl jen ta elektrická. Ale jaký...
Automobilka v říjnu dodala zákazníkům pouhých 4 709 elektrických modelů všech typů, což představuje skutečně jen hrstku aut a krutý 60procentní pokles oproti zářijovým číslům. Klíčové modely pak trpěly bez rozdílu - modelu F-150 Lightning, elektrické verze dekády nejprodávanějšího auta Ameriky, si lidé u dealerů převzali jen 1 543 kusů, o 61 procent míň než v září. V případě Mustangu Mach-E jde o 2 906 aut, dokonce o 62 procent míň.
Všechny elektrické Fordy tak dnes mají na celkovém odbytu modrého oválu - podržte si eRPéčko (ranní pivo, znáte?) - 2,68 procenta. Je to tak strašně málo aut relativně i absolutně, že kdyby Ford tahle auta zcela vyřadil z nabídky, v podstatě to nepozná. Zachoval by si dokonce i meziměsíční růst, meziročně by drobně klesl. Ale kolik nákladů by dál neměl na svých bedrech? A připomínáme - toto se pořád děje v momentě řady z podstaty neudržitelných umělých výhod zavedených hlavně výrobci. Co až zmizí i ty?
Meziroční vývoj pochopitelně vypadá lépe, i tak ale znamená 25 procentní pokles už loni mizerných elektrických prodejů. Není v tomto kontextu žádný div, že výroba F-150 Lightning stojí „na neurčito”, však kdo by ho kupoval? Co naopak divem zůstává, je neutuchající oddanost automobilky stejným, zjevně přirozeně téměř neprodejným věcem. Na věčné časy a nikdy jinak...
Samozřejmě uvidíme až v dalších měsících, kde trh najde novou rovnováhu. Zázraky ale nečekáme a není to jen věc Fordu, k dalším značkám se ještě dostaneme.
Výroba F-150 Lightning stojí a není divu - také tohoto elektrického auta dnes Ford prodává tak málo, že skladové zásoby z dřívější produkce musí stačit na měsíce, ne-li roky. Foto: Ford
Zdroj: Ford
