Prodeje elektrických Fordů se dál mohutně propadají, sportovní spalovací Mustang už v USA dokonce překonává rodinný Mach-E včera | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Nedá se říci, že by se elektrickým autům modrého oválu někdy opravdu dařilo, teď jsou na tom ale ještě podstatně hůř než dřív. Uvážíme-li, že Ford nechtěl za pár let prodávat jiná než elektrická auta, je to pro něj slušná polízanice.

Touha co nejrychleji a v nejširší míře elektrifikovat automobilovou branži nemá nic společného ani s preferencemi zákazníků, ani s ochrannou životního prostředí. Jde v prvé řadě o ideologické rozhodnutí silně opřené o politickou oporu, která stojí a padá s tím, kdo je zrovna u kormidla.

Jasně to nyní vidíme ve Spojených státech, kde během vlády Joe Bidena docházelo k silné mimotržní podpoře elektrických aut. Prodeje elektromobilů tak rostly, jakkoli ne v takové míře, jak si automobilky a politici přestavovali. Jenže letos demokrata nahradil v Bílém domě republikán Donald Trump. A ten, i když si v mezičase koupil Teslu kvůli své tehdejší blízkosti s Elonem Muskem pro neefektivní podporu samostatně neživotaschopných řešení nehoří.

Jedna z velkých tváří amerického byznysu 20. a 21. století už během své kampaně prohlašovala, že pokud bude znovu uveden do Oválné pracovny, sebere elektromobilům veškerá umělá zvýhodnění. Na něco takového sice asi nebude stačit ani jeho druhé období, nicméně už jen změna atmosféry vedla jak k poklesům prodejů těchto aut, tak ke změnám ve strategii mnoha značek. Přitom jsme stále teprve na počátku letních prázdnin, ohlášený konec federální podpory dosahující výše až 157 tisíc korun přijde (teď už definitivně) v září. A na základě dosavadního vývoje lze sázet na slušnou krvavou lázeň.

Včera jsme to zmiňovali v případě Kie, dnes si to pro změnu namíříme k Fordu. Modrý ovál totiž ve své domovině za první letošní půlrok prodal 1 058 323 nových aut, tedy o 6,3 procenta víc než loni ve stejném období. Tak jako u Korejců za tím ovšem stojí spalovací technika, zájem o bateriový pohon se naopak propadl. Celkově lze mluvit jen o 38 988 registracích, což představuje meziroční propad o 11,8 procent a už jen nepatrný zlomek celkových prodejů - vždyť nějakou formu spalovacího ústrojí mělo 1,02 milionu aut.

Pohled na výkony jednotlivých elektromobilů navíc fiasko modrého oválu jen umocňuje. Mustang Mach-E jako bateriový „bestseller“ Fordu totiž za první pololetí dosáhl 21 785 registrací. To je pokles o 2 % oproti loňskému prvnímu půlroku, který přitom nabral na obrátkách hlavně v druhém kvartálu - tedy v posledních třech měsících, kdy již Trump začal o ukončení podpory elektromobility mluvit velmi hlasitě. To vedlo pouze k 10 178 kvartálním registracím, tedy meziročnímu snížení o pětinu.

Rodinný elektrický Mustang tak byl překonán i svým sportovním spalovacím příbuzným, u kterého sice taktéž došlo k poklesu za první půlrok, a to o 14,2 procenta. Nicméně druhý kvartál byl pro změnu spojen s růstem o 3,2 %, celkově tak značka od ledna do června prodala 23 551 aut. Dost by nás přitom zajímalo rozdělení prodejů na čtyřválcové a osmiválcové verze, vyšší číslo ale bude stoprocentně spojené s objemnější jednotkou. I proto, že spojit ji lze rovněž s manuálem, o který v kombinaci s 2,3litrovým EcoBoostem nebyl zájem.

Touhou nicméně zákazníci nehoří (a nikdy nehořeli) ani po elektrickém pick-upu F-150 Lightning, který si za první pololetí pohoršil o 16,7 procenta. Registrace přitom znovu klesaly hlavně ve druhém kvartálu, kdy 5 842 prodaných aut představuje 26,1procentní meziroční propad. Opravdovou tragédií je ovšem Transit, který si sice za leden připsal 3 354 registrací, ovšem za celé první čtvrtletí se již jednalo o 3 756 aut. Elektrická dodávka tak za únor a březen zabodovala jen u čtyřech stovek lidí. A za duben, květen a červen celkově jen u 418.

Tedy jinými slovy, z celkových 4 174 prodaných vozů byla většina dodána první letošní měsíc. U tohoto modelu přitom Ford ani nemůže použít výmluvu, jako u Mustangu Mach-E a F-150 Lightning, že naskladňování modelového roku 2025 probíhá pomaleji a dealeři tak vlastně nemají co prodávat. Jsme zvědavi, kam se prodeje posunou, jakmile zmizí ze hry velkorysá federální dotace. Nelze totiž s jistotou říci, že přijde konec světa - automobilky budou muset nabízené vozy pořád nějak prodávat, což za nastalé situace bude možná vyžadovat jít s cenami až pod úroveň těch současných snížených o daňový kredit. Aby tedy nakonec prodeje nezamířily opačným směrem - dotace nezřídka bývají jen zlem pro úplně všechny...

Elektrický Mustang Mach-E nějakou chvíli svého spalovacího příbuzného prodejně překonával. Jenže stačilo, aby se v USA změnila hlava Bílého domu... Foto: Ford



...a rázem má navrch spalovací klasik. Navíc v době, kdy stále ještě lze počítat s vládními dotacemi. Co se stane po jejich konci, je otázkou. Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.