Prodeje elektrických Fordů se zhroutily tak moc, že je všechny dohromady skoro překonává starý dobrý Mustang

Petr MilerŠéf automobilky se obával, že by podíl elektrických aut na celkových prodejích mohl touto dobou spadnout na 10 procent. Teď by i za takový výsledek dal ledvinu, realita počínání elektromobilů Fordu v Americe je ještě čtyřikrát horší i po částečné stabilizaci trhu po konci tamních dotací.
před 4 hodinami | Petr Miler
Šéf automobilky se obával, že by podíl elektrických aut na celkových prodejích mohl touto dobou spadnout na 10 procent. Teď by i za takový výsledek dal ledvinu, realita počínání elektromobilů Fordu v Americe je ještě čtyřikrát horší i po částečné stabilizaci trhu po konci tamních dotací.
Nedalo se čekat, že by konec amerických dotací na elektrická auta jejich odbytu prospěl, reálný dopad byl ale otázkou. Optimisté říkali, že tahle auta už si našla své místo na trhu, konec dotací se zájmem o ně nic velkého neprovede a dlouhodobě bude jen růst. Pesimisté tvrdili, že to pro ně bude těžká rána, ze které se beztak váznoucí odbyt těchto vozů už nevzpamatuje.
Někde mezi se nacházel šéf Fordu Jim Farley, který v obavách z dalšího vývoje predikoval, že podíl elektrických modelů na trhu s koncem významné části (ovšem zdaleka ne všech) přerozdělování peněz v jejich prospěch podíl elektroaut na trhu asi klesne asi o polovinu na 10 procent. Bylo to tehdy vnímáno jako velmi pochmurná vize, přinejmenším krátkodobá realita je ale ještě mnohem horší.
Je ale vlastně jen krátkodobá? Bezprostředním efektem byly šokující říjnové výsledky, kdy se firmy stále snažily zachovat slevy ekvivalentní dřívějším dotacím, ne-li vyšší, přesto u Fordu došlo na propad prodejů klíčového elektrického modelu F-150 Lightning jen na 1 543 aut, o 61 procent míň než o měsíc dřív. A v případě stejně poháněného Mustangu Mach-E na 2 906 aut, o 62 procent míň. Meziroční vývoj ale pořád nebyl tak drastický, oba modely byly prodejně asi o 25 procent dole z roku na rok.
Teď před sebou máme výsledky za další měsíc a je to taková tragédie, že ji lze jen těžko výmluvně popsat slovy. Data samotného Fordu - tedy jistě ne ani trochu pesimistická čísla - ukazují, že listopadové prodeje všech elektrických Fordů dohromady dosáhly pouhých 4 247 aut. To je tak strašně málo, že je téměř překonal benzínový Mustang s odbytem 4 207 vozů. Stačilo 40 prodaných aut sem nebo tam a starý dobrý Mustang prodávaný vesměs s motorem 5,0 V8 by celou elektrickou revoluci rozstřílel jako spojenci nacisty u Tobruku. Fascinující.
Abychom byli konkrétnější, prodej Mustangu Mach-E klesly meziročně o téměř 50 procent na 3 014 aut, F-150 Lightning se propadl o 72 procent jen na 1 006 vozů a elektrický Transit prodejně klesl o víc než 80 procent na 227 dodaných automobilů. Trvající efekt konce dotací je tak postupem času jen víc zničující. Místo stabilizace dostaly prodeje těchto aut další ránu a jejich podíl na celkovém odbytu Fordu spadl na necelých 2,5 procenta. Kdyby je Ford neprodával vůbec, na jeho celkový odbyt (164 925 aut, meziročně stabilní) to nemá prakticky žádný vliv. Dokonce ani kdyby se modrý ovál nezabýval hybridy, mnoho to neznamená, plných 144 377 prodaných aut v listopadu v USA (meziroční vzestup o 2,2 %) mělo jen a pouze spalovací motor.
„Tak už to spusťte, na co ještě čekáte,” zpívá se v jednom slavném songu. My bychom na toto řekli: Tak už to skončete, na co ještě čekáte. Reálně ale Ford plánuje pravý opak a o budoucnosti dál hovoří jako o zjevně elektrické a žádné jiné. To je opravdu geniální, pro-zákaznické, technicky promyšlené a smysl pro realitu nepostrádající...
Ani možnost nabíjet elektromobily Fordu u Superchargerů Tesly jejich odbytu nikam nepomohla. Padají až k nule, jejich listopadové výsledky v USA jsou tragické. Foto: Ford
Zdroj: Ford
