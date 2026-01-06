Prodeje elektrických Korejců se loni v USA zhroutily, samy automobilky za to ale paradoxně mohou být rády
Petr ProkopecVzhledem k penězům, které Korejci do těchto aut a pokusu jej prodat nacpali, by mohli být zoufalí, protože na všem prodělali majlant. Ale nemusí. Sami na celkových výsledcích nemohou nevidět, že rozvázané ruce prospívají i jim.
Na první pohled se může zdát, že Hyundai a Kia mají důvod jen k oslavám. Obě korejské značky totiž zveřejnily své prodeje za loňský rok na americkém trhu a obě se mohou chlubit novými rekordy. První zmíněná dosáhla na 901 686 registrací, což představuje 7,8procentní posun oproti předchozímu období, zatímco ta druhá prodala 852 155 nových aut. Vůbec poprvé se tak dostala přes metu 800 tisíc registrací za rok, přičemž oproti loňsku si polepšila o 7 procent.
Nejsou to jediné paralely, které mají Korejci na kontě, pochlubit se mohou také rostoucím zájmem o své tradiční modely. Tucson jako nejlépe prodávané Hyundai v USA totiž dosáhl na 234 230 registrací, čímž si meziročně polepšil o 13,6 procenta. Na druhou příčku se pak dostala Elantra (148 200 ks, +8,4 %), zatímco tu třetí okupuje Santa Fe (142 404 ks, +19,7 %). Špatně si ovšem nevede ani velké SUV Palisade (123 929 ks, +12,6 %).
Co se Kie týče, ta boduje hlavně s modelem Sportage, kterého se prodalo 182 823 kusů, tedy o 12,9 procenta více než v roce 2024. Druhou příčku okupuje K4/Forte se 140 514 registracemi, což je pouze 0,5procentní posun. Stále se ovšem šplhá vzhůru, podobně jako u třetího SUV Telluride, u kterého 123 281 prodaných aut představuje 6,7procentní zlepšení. Ještě daleko více si ovšem polepšily K5 (72 751 ks, +57,1 %) a Carnival (71 917 ks, +44,6 %).
Přesto všechno se ale dá očekávat, že na čelech Korejců přibude pár vrásek. Důvodem je dramatický propad zájmu o elektromobily, který nastal už ve chvíli, kdy se v USA ještě rozdávaly dotace na federální úrovni. A pozdější měsíce už byly jedna velká tragédie. Celoroční čísla tak jsou matoucí, když třeba Ioniq 5 má za celý rok na kontě 47 039 prodejů, což je o 5,9 procenta víc než loni. Jenže za to vděčí zájmu jen na začátku rok, poté začal výrazně ztrácet, neboť prodeje za čtvrtý kvartál klesly o 57,8 procenta a za prosinec o 50,4 procenta.
Ještě hůř je na tom Ioniq 6, který si pohoršil celkově i v rámci jednotlivých období. Za loňský rok prodaných 10 478 aut totiž představuje 14,6procentní pokles. Ovšem třeba na prosinec připadlo jen 459 registrací, tedy o 62 procent méně než ve stejném období loňského roku. Situaci značky pak sice lehce zachraňoval model Ioniq 9, ovšem jen proto, že předloni nebyl k mání. Odrazit se tak mohl pouze do plusu, ovšem celkových 5 189 registrací není mnoho.
Kia je na tom s elektromobilitou ještě hůř, pochlubit se nemůže jediným pozitivem. Model EV6 je totiž s celkovými 15 051 registracemi dole o 31,6 procenta, zatímco větší SUV EV9 se propadlo o 40,4 procenta na 12 933 aut. Podobně jako u Hyundai se pak prodeje začaly hroutit hlavně po konci dotací, načež první zmíněný vůz v prosinci oslovil jen 1 019 zákazníků a druhý dokonce jen 745 prodejců. To jsou propady o 47,8 resp. 64,7 procenta.
Z amerických výsledků tak jasně vyplývá, že jakmile elektromobilita ztratí umělou podporu, nelze s ní jako s prodejním pilířem počítat ani omylem. Problém pro výrobce je to hlavně kvůli enormním investicím, které tímto směrem letí a které tak jen stěží budou splaceny. Přesto mohou být za nastalou situaci rádi - peníze utopené v nesmyslech jsou fuč, z celkového vývoje ale podobně jako jiní vidí, že rozvázané ruce jejich celkovým výsledkům jen pomáhají. Tlačit všechny do aut, která si část lidí nikdy v dohledné době nekoupí, prostě neprospívá ani jejich byznysu. Tak... Co to zas chvíli zkusit s docela obyčejným, nezdeformovaným trhem? Jen takový tip, víc nic.
Američané o korejské elektromobily zásadně ztratili zájem, federální dotace s tím mají hodně co do činění. Dolů tak šly jak prodeje Hyundai Ioniq 6, ... Foto: Hyundai
... tak si pohoršilo třeba SUV Kia EV9. A nedá se předpokládat, že by se letos situace zásadně zlepšila. Foto: Kia
Zdroj: Hyundai, Kia
